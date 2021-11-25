Пресс-марафон Зеленского: почему на Банковой решили внезапно собрать журналистов

В пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции. Стоит ли ожидать неожиданностей от этого мероприятия? О чём стоило бы спросить Зеленского?

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент может вернуть себе инициативу в формировании информационной повестки

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что в последнее время у общества возник ряд вопросов к действующей власти. И есть запрос на получение ответов непосредственно от главы государства.

"Проведение пресс-марафона – идея своевременная и правильная, – считает эксперт. – Президент может вернуть себе инициативу в формировании информационной повестки. И речь не столько об ответах на обвинения оппонентов и журналистские расследования. Хотя, несомненно, будут заданы вопросы о "вагнергейте" олигархах и других актуальных темах. Но, по большому счету, от президента нужно ожидать более стратегических месседжей".

Прежде всего, по мнению Игоря Попова, это касается угроз украинской нацбезопасности со стороны Российской Федерации, о которых появляется всё больше информации из заслуживающих доверия источников.

"Возможно, не всей информацией можно поделиться с журналистами, но общество имеет право услышать, какие дипломатические и военные мероприятия проводятся для предотвращения угрозы, – поясняет эксперт. – Связанный с этим вопрос – энергетическая безопасность и наличие достаточного количества энергоресурсов для прохождения зимнего сезона . Президент проработал на должности половину своего первого срока, и мы также наверняка услышим своеобразный отчет о проделанной работе и планы на следующие два с половиной года. И это перспективное планирование найдет свое продолжение в ежегодном послании президента к парламенту, запланированном на следующую неделю ".

На Банковой решили продемонстрировать, что президент "народный", открытый и так далее

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала предполагает, что экстренно созываемый пресс-марафон связан с тем, что в Офисе президента поняли (или кто-то подсказал), что публичный демарш против ряда телеканалов, неучастие в одном из самых популярных ток-шоу в Украине – это был просчет.

"В итоге посыпались обвинения, что президент и его команда не могут или не хотят отвечать на острые вопросы, прячутся. Вот и решили продемонстрировать, что президент "народный", открытый и так далее. Вспоминается, что 10 октября 2019 года был такой марафон – и вот теперь снова…Правда, в ОП, похоже не понимают, что пресс-марафон двухгодичной давности и в нынешних реалиях – это две большие разницы. Тогда у Зеленского был рейтинг под 70%, а сейчас реально – меньше 20%", – акцентирует Виталий Бала.

Он также считает, что раз в ОП решились на такое мероприятие, значит, ситуация для них не особо хорошая.

"Можно вспомнить, что в воскресенье был выдвинут ультиматум об отставке главы Офиса – Ермака – до 1 декабря . Возможно, попытаются объяснить, почему его не отставят, коснутся темы борьбы с олигархами, – прогнозирует эксперт. – Но, с моей точки зрения, ничего хорошего это мероприятие не даст. И вообще вопрос – "добежит" ли Зеленский этот марафон. Напомню, что успешная кампания, которая была у него на президентских выборах в 2019 году, базировалась на том, что Зеленского прятали от журналистов. Когда он стал президентом, снимали видосики, провел пресс-марафон на волне популярности. А сейчас такое мероприятие, если оно будет не постановочным, может окончательно уничтожить рейтинг. И, похоже, нас ждет именно постановка. Анонсированы 30 журналистов, которые зададут 30 вопросов. Возможно, Зеленского убедили, что это будут в основном "правильные" журналисты (которые служат "слугам") и "правильные" вопросы (удобные для главы государства)".

Виталий Бала не исключает такой ход (и Зеленский говорил об этом в прошлогоднем послании), что пригласят журналистов со всех областей.

"То есть, могут набрать "вопрошающих" из региональных СМИ. Плюс ряд центральных – 1+1, ДОМ, еще парочка, которые лояльны ОП. Увидим… Что будет точно, так это очередные обещания. И очередная, к сожалению, неправда, – уверен эксперт. – И весь этот постановочный марафон может иметь обратный эффект, если мы увидим не просто теплую ванну, а хаммам (турецкую баню, расслабляющую)".

Зеленский точно будет пытаться делать сильные шаги

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов предполагает, что пресс-марафон станет важным для президента мероприятием. И точно не будет будничным.

"К экватору своих президентских полномочий Зеленский оказался на краю пропасти. На него не прекращаются информационное атаки. Из недавних: расследование Bellingcat (связывают со спецслужбами Великобритании), по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" , посвященное этому шоу Шустера, расследование Бигуса (о том, что много представителей Квартала 95 во власти – и есть подозрения в коррупции), являющегося одним из подразделений Радио Свобода, которое финансируется Госдепом США, публикация в "Украинской правде" касательно празднования дня рождения Ермака . Кучно бьют, со всех орудий. К тому же, есть такие люди-флюгеры как Гордон, которые ориентируются туда, куда дует ветер. А ветер сейчас точно не играет на стороне Зеленского, – отмечает эксперт. – Учитывая всё это, президенту нужно реально мощное выступление (а перед тем, как ему будут задавать вопросы, он явно выступит сам)".

По мнению Николая Спиридонова, президент может попытаться замириться с крупным бизнесом – сделать шаг назад по деолигархизации, по налоговым и рентным законопроектам. Потому что почти все внешние и внутренние игроки начинают играть против него.

Или, напротив, попытается нанести некий удар по своим оппонентам, по тому же Ахметову, с которым в последнее время обострилось противостояние. Попытаться перепрыгнуть пропасть, атаковать (возможно, чтобы противники сами сдали назад).

"Вряд ли будут неожиданности в плане вопросов, – считает эксперт. – Скорее журналисты будут хорошо отфильтрованы, а вопросы – согласованы. Но Зеленский точно будет пытаться делать сильные шаги. Как в шахматах, когда твоя позиция проигрышная, когда спокойные действия не помогают, нужно резко менять характер игры и делать неожиданные ходы. Нужно будет дать некий ответ на всю критику и расследования, которых уже – критичное количество. Если Зеленский этого не сделает, его ситуация продолжит ухудшаться".

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