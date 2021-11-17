Связаны ли с вагнеровцами спецслужбы России, Беларуси, Украины – опубликован отчет Bellingcat

Христо Грозев, ведущий расследователь Bellingcat, обнародовал выводы о ситуации с вагнеровцами. Досье опубликовано на сайте группы.

Задержание 33 наемников из ЧВК "Вагнера" спецслужбами Беларуси в июле 2020 г. - фото из сети

В досье рассматриваются два главных вопроса: 1) знали ли спецслужбы России и Беларуси об операции с вагнеровцами; 2) связана ли каким-либо образом с провалом операции украинская сторона.

Согласно полному досье расследователей, операция с наемниками ЧВК "Вагнера" была спланирована украинскими спецслужбами, а провалилась в результате стечения обстоятельств, которые сложились из-за пятидневной задержки вылета из Минска.



Вопрос 1. Знали ли спецслужбы России и Беларуси об операции с вагнеровцами?

Относительно участия России, расследователи подтверждают, что некоторые наемники действительно обратились в ФСБ. Они спрашивали, все ли нормально с "набором в Венесуэлу", которое "проводили" украинские спецслужбы. Однако ФСБ, как предполагает Bellingcat, не обратило на это внимание, так как тогда действительно шел набор от "Роснефти". Кроме того, украинские оперативники-источники журналистов объяснили, что набор наемников выглядел легитимно потому, что его прикрывал якобы "предатель" ГРУ.

После того, как украинская ВСК обнародовала свои результаты, журналисты обратились к ней по поводу определенных секретных данных. Эти данные помогли сделать выводы, вмешивались ли российские спецслужбы в дело:

"Bellingcat не обнаружила никаких доказательств активных мер российских служб безопасности по борьбе с операцией, а также не содержится их в рассекреченной части разведывательных данных, переданных Комиссии".

Относительно участия белорусских спецслужб Bellingcat пытался разобраться: был ли среди вагнеровцев агент белорусских спецслужб под прикрытием. Выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.

Вопрос 2. Связана ли каким-то образом с провалом операции украинская сторона?

Единственное, что не нашло независимого подтверждения — это встреча, якобы состоявшаяся между представителями спецслужб и Офисом президента по поводу откладывания операции. Офис президента не ответил ни на одно обращение, направленное ему расследователями.

Ход расследования

В ходе расследования Bellingcat обратился к двум оперативникам Главного управления разведки Минбороны. Осенью 2020 они согласились дать подробное интервью, в котором описали все этапы операции – подготовительные и основные. Их слова, а также предоставленные PDF-файлы и аудио-записи, журналисты-расследователи проверили в открытых источниках или другими средствами, доступными им. Кроме того, они опросили нескольких наемников, которые подтвердили сказанное оперативниками. Большинство предоставленных показаний подтверждено.

Однако расследователи отмечают, что в результате "утечки" от украинских спецслужб к ним попал определенный документ и он оказался фальшивым. Bellingcat не понимают, зачем это было сделано. Альтернативное предположение: ГРУ ввел заблуждение его же источник.

С полным текстом досье можно ознакомиться по ссылке. Главные итоги — тут.

Об отношении украинских властей к делу наемников ЧИК "Вагнера" издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее.



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