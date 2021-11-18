Расследование Bellingcat: какие последствия теперь ждут Зеленского и Ермака

Расследование Bellingcat по срыву спецоперации по поимке "вагнеровцев" летом-2020, которого все так ждали, наконец, вышло. Причем сосредоточено было больше на подготовке спецоперации, нежели на ее срыве. Хоть определенная роль Офиса президента тут прослеживается. В самом ОП уже нашли в расследовании ряд позитивных моментов. Тогда как оппоненты власти считают, что Зеленский и Ермак должны понести ответственность. Как может дальше развиваться ситуация? Ожидать ли продолжения расследования? Это выяснили в интервью экспертов порталу "Комментарии".

Офис президента. Фото: Слово и дело

Нынешняя власть будет отрицать любые свои просчеты, а в любом обвинении находить "позитив"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает: "Насколько известно, существует две версии расследования Bellingcat. Одна – мягкая, где нет обвинений. Вторая – жесткая, где в срыве операции обвиняются конкретные люди из руководства Украины. Пока нас явно познакомили именно с мягкой версией, где много говорится о подготовке спецоперации и почти ничего о ее срыве".

Соответственно, рассуждает аналитик, речь действительно идет о влиянии США и Великобритании на президента Зеленского.

"Разумеется, нынешняя власть будет отрицать любые свои просчеты, а в любом обвинении находить "позитив". В этом ее шоубизовая природа — "не быть, а казаться". При этом обнародование результатов расследования откладывалось так долго, что перестало быть суперрезонансным событием. Тем более, в мягком варианте, – считает Алексадр Кочетков. – Сейчас на общественно-политическую ситуацию больше влияют вопросы тепла, света и локдауна".

История очень интересная. Но для украинской политики – без явной "зрады"

Политолог Кирилл Сазонов уверен, что никаких последствий от выхода расследования Bellingcat не будет. И быть не может.

"Норка оказалась пустой. Что мы имеем по факту? Украина готовила сложную и красивую спецоперацию по выманиванию наемников российской ЧВК "Вагнера" и их задержанию. Ряд представителей спецслужб предлагал от активной фазы по задержанию отказаться, потому что политические последствия непредсказуемы. Другие предлагали рискнуть и довести до конца. Операция сорвалась на финишном отрезке по причине задержания наемников на территории Беларуси. Был ли "слив" информации из Украины, о котором нам так долго рассказывают, как о страшном преступлении? Не уверен", – говорит Кирилл Сазонов.

По его мнению, ситуация и без "слива" привлекала внимание. В Беларуси была очень напряженная обстановка перед выборами. У Лукашенко – состояние непрерывного поиска врагов и шпионов.

"Накануне задержаны четыре офицера российского ГРУ с обвинениями в подготовке провокаций. И тут приезжает группа российских "туристов". Свыше тридцати мужчин боеспособного возраста. Живут вместе в отеле, потом вместе переезжают в санаторий. Такая группа мужчин без семей, естественно, привлекает внимание. Не только КГБ, но даже участкового, – подчеркивает Кирилл Сазонов. – Кто они? Зачем приехали. Большая группа мужчин из РФ, которые практически строем в одно и то же время ходят на завтрак, обед и ужин. Не покидают территорию отеля. Не пьют совсем! Русские туристы и не пьют? Чего-то ждут. Слепому видно, что это боевое подразделение в штатском. Так что их могли задержать просто по этим признакам. Не зря следователи белорусского КГБ в первую очередь допрашивали задержанных именно на предмет связи последних с лидерами оппозиции Беларуси. Так что история очень интересная. Но для украинской политики – без явной "зрады" и без всяких последствий".

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