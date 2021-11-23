Послание Зеленского к Раде: что президент скажет нардепам

Во вторник, 23 ноября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предположительно 1 декабря выступит с обращением к парламенту.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от этого выступления главы государства.

Это будет обычное отчетное выступление президента перед народными депутатами

Политический эксперт Денис Гороховский подчеркивает, что речь идет о ежегодном послании президента к Верховной Раде. Мероприятии, предусмотренном законодательством. По сути, отчете о проделанной работе и, возможно, озвучивании стратегии на следующий год.

"Оппозиция, конечно, будет декларировать все возможные призывы, включая призыв к президенту уйти в отставку. Но объективно Зеленский на сегодняшний день продолжает оставаться самым рейтинговым политиком в стране. В то же время, учитывая снижения партийного рейтинга, в перевыборах в Раду сегодня не заинтересован ни президент, ни его партия. Поэтому вряд ли мы услышим какие-то сенсационные заявления во время выступления президента перед парламентом", – считает Денис Гороховский.

При этом он не исключает вероятность какого-нибудь шоу в процессе выступления.

"Например, задержание кого-то из депутатов прямо в зале Рады. Электорату всегда нравится подобные активности, а президент любит красивую картинку, – поясняет эксперт. – Но, вероятнее всего, не будет даже этого. Просто обычное отчетное выступление главы государства перед народными депутатами".

Мы можем услышать абсолютно эмоциональное обращение

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк напоминает, что классически обращение президента к парламенту является стратегическим документом.

по тому, как мы будем защищаться от всё более вероятной новой волны российской агрессии. Как будем выстраивать свою оборону. Какие основные угрозы стоят перед нашей державой", – отмечает эксперт. "Он определяет важные стратегические цели, а также подводит итоги за прошлый год. Я бы в этом обращении хотел услышать предложения-заявления по выходу из энергетического кризиса

По его мнению, такое обращение должно носить в каком-то роде мобилизационный характер.

"Но в сегодняшней ситуации, когда власть стремительно теряет доверие народа, контроль над ситуацией (в энергетике, в нацбезопасности, в экономике, в социальной политике, в международных отношениях), когда осыпаются рейтинги – мы можем услышать (есть такая технология) абсолютно эмоциональное обращение. Заявления о предателях, о тех, кто якобы мешает этой власти работать. Перекладывание ответственности с Офиса президента и монобольшинства – на оппонентов, на условных олигархов, "пятую колонну" и так далее. Думаю, Зеленский выступит именно в таком ключе – мы хотим, но нам мешают".

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