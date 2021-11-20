Вот и экватор: эксперты рассказали, оправдал ли Зеленский надежды украинцев

Владимир Зеленский официально стал президентом Украины 20 мая 2019 года. То есть, он "отсидел" на этом посту уже половину срока. Эксперты оценили для издания "Комментарии" позитивные и негативные моменты этого правления, а также перспективы Зеленского на оставшиеся 2,5 года.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Вагнергейт – рубикон, который оставил много подводных камней. Серьезный удар по репутации Зеленского

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что глобально можно говорить лишь об одном позитиве. Но значимом.

"Появление Зеленского в политике и заход на пост президента, как и создание партии "Слуги народа" – та линия водораздела, которая дала следующему поколению шанс войти в политику более основательно, чем ранее. И возрастной тренд, и тренд на смену старых политиков был актуальным. Так называемое поколение комсомольцев стало старше, менее активным на выборах. Те, кто в свое время голосовал за коммунистов, отходят в мир иной. Зеленский своим появлением как политика, сделал такой водораздел. И после него, скорее всего, тон украинской политике будут задавать люди иного поколения, чем условные "комсомольцы". Последние будут присутствовать на политической арене. Но их активность, их возможность войти во власть, значительно снизятся", – прогнозирует эксперт.

На этом, по мнению Александра Антонюка, глобальный позитив президентства Зеленского как бы закончился.

Одним из серьезнейших минусов эксперт называет историю с вагнергейтом. А именно, наличие всё большего количества доказательств, что именно Зеленский и его окружение сорвали операцию украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", причастных, в том числе, к войне на Донбассе.

"Это – тот рубикон, который оставил много подводных камней. Серьезный удар по репутации Зеленского. Тот кейс, который показывает, что каждый президент имеет скандал, который вяжет ему руки и ноги. Настольная книга для следующих президентов – будьте осторожны в планировании, в коммуникациях и так далее. Кейс вагнергейта с Зеленским теперь навсегда. Вечная головная боль. Впрочем, возможно, он будет держать президента в тонусе, подвигать к правильным шагам и выводам", – размышляет Александр Антонюк.

Еще одним негативным моментом правления Зеленского эксперт считает то, что партия (а потом и фракция, монобольшинство) "Слуга народа" не просто так создавалась из ноунеймов.

"Это не о новых лицах. Это – о желании сделать фракцию/партию управляемой. Заход в Раду некомпетентных людей, не имеющих зачастую никакого отношения к политике, к юриспруденции, привело к тому, что в парламенте наряду с качественными, важными инициативами, зачастую происходил полный треш, глупость и откровенный лоббизм. А время показало, что управляемой фракции не получилось. Что там есть несколько десятков субъектных политиков, предпочитающих играю в свою игру. Тем временем монобольшинство понемногу превращается в некое политическое болото. И на следующих выборах около 90% представителей этой фракции мы, скорее всего, не увидим в новом парламенте", – отмечает эксперт.

Отсюда, продолжает он, вытекает третий негатив. А именно: кабинетные интриги Зеленского и его окружения, которые сыграли с президентом плохую шутку.

"Особенно показательна тут история с увольнением Разумкова , который, по моему мнению, за последние лет 15 был реально лучшим спикером ВР. Он старался придерживаться регламента, балансировать между разными политическими силами, группами и интересами. На этом строится вся политика. Во всём мире, – акцентирует Александр Антонюк. – Но есть огромная проблема у Зеленского. Как только в его команде появляются (или заявляют о себе) более-менее субъектные, компетентные люди, президент и его окружения стараются от них избавиться. И тут Зеленский повторяет ошибку своих предшественников. Тем самым становясь всё больше похожим на них. Спрашивается – зачем? Если ты шел на один срок (по крайней мере, так обещал), то наоборот должен быть горд, что привел в политику людей, которые могут продолжать декларируемую тобой политику. Мне казалось, именно это было главной задачей Зеленского. Но очевидно, что какие-то интересы поменялись. Что стало огромным минусом для шестого президента. Он всё же не политик с опытом. А выбывание из его окружения качественных кадров точно играет против него".

Очередным негативным кейсом президентства Зеленского эксперт считает то, что политическая воля одного человека доминирует над законом. Тут и решения СНБО, и давление на Раду, и многие другие. Это путь к хаосу. Рано или поздно такой бумеранг ударит по самому главе государства.

"Оставшиеся два с половиной года президентства Зеленскому следует активно поработать над ошибками. И довыполнить хотя бы часть тех программ, с которыми выходил к избирателям в 2019-м. Коррупция, кумовство, постоянное "отмазывание" своих депутатов, попадающих в "зашквары" (ДТП Трухина, скандальные заявления Третьяковой, частые "залеты" Тищенко) – всё это говорит о том, что декларации кандидата в президенты Зеленского, что перед законом все должны быть равны, не работают после его становление президентом. "Свои" оказываются равнее перед законом, чем все остальные", – отметил эксперт.

Всё вышеперечисленное, по мнению Александра Антонюка, привело к тому, что из проактивной позиции, с которой Зеленский зашел в президенты, когда он, весь такой несистемный, мог каждого поставить на место и пользовался огромной поддержкой общества, он всё чаще откатывается в оборону. Критика растет, рейтинги падают. Как это было с Кучмой, Ющенко, Порошенко.

Эксперт резюмирует:

"У Зеленского за половину каденции появился неплохой опыт и школа. Но прежде всего всё это – серьезный урок для украинского общества, для будущих политиков. Многие ошибки Зеленского можно списать на то, что у нас отсутствует преемственность политики, нет соблюдения политически традиций. В более развитых демократиях есть определенная политическая школа, происходит ротация кадров, смена поколений проходит внутри самих партий. А у партий есть четкая идеология. В Украине такого нет. И нам обязательно нужно создавать преемственность, реальные политические партии с четкими программами, четкой идеологией, эффективный кадровый резерв. Хотелось бы, чтобы мы начали делать шаги к созданию именно такой политической партийной системы. Также надеюсь, что президентство Зеленского стало для украинцев прививкой от социальной катапульты, когда человек без соответствующего опыта и образования оказывается во власти. И в будущем в Украине не будут слепо голосовать за бренд, как было в 2019-м, когда от "слуг" в Раду заходил кто угодно".

"Медовый месяц" власти и электората закончился и пиар перестал работать

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова, комментируя "экватор" Зеленского-президента, отмечает, что чуда, к сожалению, не случилось.

"Многие поклонники президента убедились, что популизм и профессионализм – не одно и тоже. Ситуация в государстве значительно ухудшилась во многих направлениях: ухудшилась экономика – выросли цены и тарифы; плохая организация противодействия эпидемии ковида — не справилась система здравоохранения; перестали уделять внимание и финансировать развитие образования — система начала давать сбой, с онлайн обучением не справились. Газотранспортная система, экология, вырубка леса, металлургия, энергетика, аграрная отрасль, международные отношения, оборона — всё требует принятия экстренных профессиональных мер, – акцентирует эксперт. – Определённое время государственная система катилась по инерции, но бесконечно это продолжаться не могло. Зато будем с дорогами, правда, некоторые из них станут платными".

По словам Татьяны Луповой, так называемый "медовый месяц" власти и электората закончился и пиар перестал работать. Как следствие – рейтинг падает.

"К "экватору" своего правления президент Зеленский подошёл знаково – с рекордной потерей доверия . А поскольку в него верили, как в мессию, то всеобщая любовь сменяется не равнодушием, а совершенно противоположными и достаточно сильными эмоциями. И это, увы, необратимо", – резюмирует эксперт.

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