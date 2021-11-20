У Зеленского проигнорировали эфир Шустера по Вагнергейту: что значит демарш Банковой

Президент Владимир Зеленский, представители Офиса президента (ОП) и все нардепы "Слуги народа" проигнорировали приглашение Савика Шустера на "Свободу слова" (на ахметовском телеканале "Украина"), где в пятницу вечером говорили о срыве операции с вагнеровцами. По мнению ряда Телеграмм-каналов, эфир Шустера — это красная линия, которую Ахметов, вошедший в противостояние с Банковой, перешёл. Ведь на эфире был поставлен чёткий акцент – к срыву операции привели действия Офиса президента. Об этом, в частности, дал понять экс-глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" отсутствие представителей власти на шоу Шустера и обостряющее противостояние в рамках вагнергейта.

Свобода слова Савика Шустера. Фото: ТРК Украина

Владельцы финансово-промышленных групп приняли закон о деолигархизации, как угрозу

Политолог Петр Охотин считает, что эфир у Шустера обострил вопрос к власти по делу вагнеровцев. Он также обращает внимание, что во второй части передачи премьер-министра Шмыгаля обвинили в задержании "зеленых" средств для корпорации ДТЭК.

"Я не берусь давать юридическую оценку ни по "вагнергейту", ни по финансовым вопросам между Кабмином и ДТЭК. А вот возможные политические аспекты можем обсудить. Во-первых, отношение некоторых медиа к президенту изменилось после подписания им закона о деолигархизации . Это приводит к выводу, что владельцы финансово-промышленных групп приняли закон как угрозу. Во-вторых, конфликт из плоскости медиа будут пытаться перевести в формат уличного протеста. И властям нужно проработать стратегии поведения, чтобы не допустить провокаций и противостояния. В-третьих, власти следует убрать белые пятна и исследовать обвинения Бурбы, пролить свет на вопросы по делу вагнеровцев", – отмечает Петр Охотин.

Он напоминает, что в демократических обществах не умалчивают проблемы, а решают их. Даже если они такие болезненные как Уотергейт 1972-1974 годов (скандал с прослушкой кандидата в президенты США от Демократической партии Джорджа Макговерна, приведшей к отставке президента-республиканца Ричарда Никсона) и "Иран-контрас" в 1986 году (скандал, который разгорелся в конце 1986 года, когда стало известно о том, что отдельные члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны).

Эпизоды пятничного шоу Шустера свидетельствуют, что было бы горячо, если бы представители власти появились

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров считает нелепой "аргументацию" представителей Офиса президента и "Слуги народа" не идти на шоу Шустера, потому что там будет происходить "управляемое судилище".

"Но разве нельзя точно таким образом называть решения СНБО по отношению к ряду телеканалов или персоналиям? Неужели мы считаем, что все члены СНБО — это люди, которые обладают свободой воли в нашей политической системе? Что они никак не зависят от правящей власти и президента? А как можно трактовать попытки отобрать лицензию у телеканала "НАШ", изгнание Разумкова с поста спикера? Всё вышеперечисленное – разве не управляемые судилища? Приглашение на шоу, с моей точки зрения, было обоснованным. Любая площадка, которая пытается придерживаться демократических стандартов, должна дать высказаться представителям разных точек зрения. Другое дело, что представителям правящих кругов, похоже, нечего было сказать по поводу обсуждаемой темы, – отмечает Андрей Бодров. – Иначе они бы пришли и защищали свою точку зрения".

По мнению эксперта, такая позиция и такие "доводы" свидетельствуют скорее о беспомощности или о ширящемся предательстве в рядах Зе-команды. Ведь получается, что никто не захотел принять на себя удар, вести аргументированную дискуссию.

"Эпизоды пятничного шоу Шустера свидетельствуют, что было бы горячо, если бы представители власти появились. Но это была бы дискуссия, открытый спор, в которым власть показала бы, что имеет, что сказать по поводу массовых нестыковок своих позиций ранее, – подчеркивает Андрей Бодров. – И поводу того, что сперва в ОП отрицали проведение такой спецоперации. И касательно того, что позже признали: спецоперация была, но не украинских, а международных спецслужб. И в свете заявлений, будто президент какое-то время был не в курсе. Все эти заявления опровергаются расследованием Bellingcat , также представителями украинской разведки, которые и разрабатывали эту спецоперацию. Именно поэтому, думаю, представители власти не решились прийти и прокомментировать ситуацию".

Эксперт уверен: для политической силы, которая готова по правилам играть с обществом, дискутировать с ним по проблемным вопросам, отвечать на запросы избирателей, необходимо было прийти пусть даже на неудобное для себя шоу – и ответить на острые вопросы.

"Так устроены медиа. Так устроена демократия. Медиа имеют право спрашивать. Но власть и ее представители в разных структурах, похоже, решили отвечать только на удобные для себя вопросы. Однако в демократических обществах, в открытых обществах – это так не работает. И отвечать рано или поздно всё равно придется. Только репутационные потери будут еще больше", – резюмирует Андрей Бодров.



Читайте на портале "Комментарии" — Бурба рассказал, кто от имени президента дал команду о переносе операции по "вагнеровцам".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!