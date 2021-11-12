В Кремле продолжают накалять ситуацию: насколько реальна угроза вторжения РФ в Украину

США предупредили союзников в Европейском Союзе, что Россия, возможно, готовит потенциальное вторжение в Украину, поскольку напряжение между Москвой и ЕС усиливается из-за кризиса мигрантов, которые штурмуют границы Евросоюза со стороны Беларуси, и поставок энергоносителей (искусственным занижением которых РФ пытается принудить европейцев быстрее сертифицировать "Северный поток-2").

Насколько реальна угроза вторжения РФ в Украину - коллаж Д.Романюк «Комментарии»

При этом отмечается, что вторжение всё же – маловероятно.

Почему в последнее время подобные материалы появляются всё чаще? Кто и почему повышает ставки в этой геополитической игре? Как следует реагировать Украине? На эти вопросы изданию "Комментарии" отвечали эксперты.

Кремль продолжит "качать" ситуацию, играя мускулами и пытаясь принудить Запад и Украину к тем или иным уступкам.

Директор Института мировой политики политический эксперт Евгений Магда рассуждает следующим образом:

имеет важное значение. В ней демонстрируется не только наличие общих ценностей, но и готовность со стороны США поддержать Украину. Целый раздел Хартии посвящен противодействию российской агрессии". "Думаю, можно с высокой долей вероятности говорить о том, что США взяли на вооружение простой принцип — демонстрировать РФ, что они достаточно четко понимают ее опасные намерения. И в этом контексте подписанная на этой неделе обновленная Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США

По мнению Евгения Магды, в ближайшем будущем нас ожидает еще ряд сообщений западных медиа об активности войск РФ возле украинских границ. Потому что Кремль продолжит "качать" ситуацию, играя мускулами и пытаясь принудить Запад и Украину к тем или иным уступкам.

призвал не нагнетать панику. Мол, это будет только на руку врагу. С этим можно было бы согласиться, если бы ранее не было подобных эскалаций. Ведь мы имеем не первый случай, когда российские войска опасно маневрируют у украинских границ. А в 2014-м они эту границу и перешли… Нам необходимо четко формировать свою позицию. И на государственном уровне отказаться от попыток вновь "заглянуть в глаза Путину". Следует отмести даже мысли о том, что Украина может пойти на какие-то уступки России". "Обращает на себя внимание еще такой момент, – продолжает эксперт. – Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 10 ноября

Под конец своего президентского срока, возможно, хочет устроить "реванш". Забрать у Украины то, что не смог забрать в 2014 году

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев считает, что публикации в западной прессе о реальной угрозе со стороны РФ имеют под собой серьезное основание.

"Путин понимает – его время уходит. Он уже не молодой. Под конец своего президентского срока, возможно, хочет устроить "реванш". Забрать у Украины то, что не смог забрать в 2014 году, – поясняет эксперт. – Есть вероятность, что в США об этом узнали раньше, чем мы. Агентурная разведка, еще какая-то. Средств добычи развединформации у США намного больше, чем в Украине. И я склонен доверять обнародованной информации".

По словам Семена Кабакаева, если Украина падет как форпост, который сдерживает РФ, война может ожидать и Европу. Потому со стороны американских СМИ, официальных лиц, идут подобные месседжи. Все должны быть готовы к тому, что Путин попытается напасть на Украину.

"Сообщения идут на наивысшем уровне. Директор ЦРУ на днях побывал в Москве, предупредив – Штаты всё видят, агрессия может дорого обойтись россиянам. Сенат, Конгресс уже собирают подписи для предоставления Украине летального оружия, обычного вооружения", – отмечает координатор в "СтопТеррор".

Украине точно следует усиливать сотрудничество с международными партнерами. Говорить о том, что уже сейчас нам следует предоставлять помощь. Следует актуализировать вопрос о вступлении Украины в НАТО. Усиливать внутреннюю способность сопротивляться РФ. И быть готовыми к новому витку агрессии", – резюмирует Семен Кабакаев. "Мы со своей стороны должны занимать более активную позицию в этой ситуации. К сожалению, уже неделю видим весьма вялое реагирование украинской власти на сообщения об угрозах. Лишь вчера какие-то первые решения, в том числе об укреплении границ , были обнародованы.

Ранее "Комментарии" писали, что в России отреагировали на заявление о возможном вторжении в Украину.

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