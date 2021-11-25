Ахметов vs Зе-команда: что стоит за противостоянием сторон

В последнее время явно обострилось противостояние между Офисом президента (ОП) и самым богатым украинцем – Ринатом Ахметовым. Представители партии "Слуга народа" заявили, что Ахметов, спасаясь от деолигархизации, будет пытаться сменить власть и может пойти на энергетический шантаж. При этом сами представители действующей власти ударили по деньгам Ахметова, вложенным в "зеленую энергетику".

Владимир Зеленский и Ринат Ахметов - фото: 24 канал

Также "слуги" отказались ходить на телеканалы неофициального олигарха, которые, в свою очередь, резко критикуют Зе-команду.

О чём говорит эта необъявленная, но вполне явная война между Ахметовым и Зеленским и Ко? Чтобы разобраться в этом вопросе, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Идет очередной раунд вечной борьбы индустриальных центров – Донецка, Днепра и Харькова против Киева

Политолог Владимир Цыбулько предполагает, что противостояние с Ахметовым – это попытка узурпации власти в руках Коломойского и аграриев.

"Идет очередной раунд вечной борьбы индустриальных центров – Донецка, Днепра и Харькова против Киева. Фактически получается, что именно донецкий Ахметов теперь представляет киевскую группу", – отмечает политолог.

По его словам, самое отвратительное, что угроза внешней агрессии лишь стала триггером атаки Коломойского и Ко на конкурентные активы.

"Такое впечатление, инициатор этого противостояния рассчитывает на милость агрессора, на московский ярлык. Подтверждением тому – отказ от полноценного финансирования войска", – резюмирует Владимир Цыбулько.

Стороны, не могут себе позволить открытой войны, так как она не будет только действиями ОП против конкретного олигарха и зеркальным ответом. Начнётся необратимая реакция

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что так называемое противостояние между ОП и Ринатом Ахметовым, больше напоминает нынешнее положение на украинско-белорусской границе или наши взаимоотношения с Россией. А именно — "Прорвутся — не прорвутся мигранты? Нападут - не нападут россияне?".

Александр Вербицкий отмечает:

"Есть некая тонкая "красная линия", которую стороны переходить не хотят и даже не могут. Не хотят, потому что это просто не выгодно. И дело вовсе не в медийном ресурсе – он только инструмент. У каждой из сторон есть нечто более серьезное. Админресурс – с одной стороны. И, к примеру, энергоснабжение всей страны – с другой. Не будем забывать, что власть всегда может, включив ресурс СНБО, обвинить Ахметова, к примеру, в финансировании боевиков. Стороны, не могут себе позволить открытой войны, так как она не будет только действиями ОП против конкретного олигарха и зеркальным ответом. Начнётся необратимая реакция, принцип домино, пусть даже только в СМИ, или вначале в СМИ".

В свою очередь, Ринату Ахметову сегодня не выгодны особо союзы с другими членами клуба олигархов Украины против Зеленского, уверен эксперт.

"Ведь это означало бы – встать на какую-то одну сторону (Порошенко, Фирташ, Коломойский, Пинчук и так далее). И тут есть только две идеологии: за свой капитал – и против процесса его накопления другими. Другими словами – за передел (читай – новый передел) всех рынков внутри страны, на фоне относительной неготовности электората к резким переменам (отсутствие повода для социального взрыва). Что это может означать? Только то, что стороны проверяют свои силы, готовность масс на протестные действия и различные элиты – на степень поддержки возможных перемен. В этих условиях будут появляться новые персоны, проекты и союзы в политике – с расчетом на то, что власть создаст официальный повод для перезагрузки", – резюмирует Александр Вербицкий.

Ранее на портале "Комментарии" — Разоблачения и острая критика Зеленского с Ермаком: оправданы ли обвинения.

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