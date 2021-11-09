Энергетические провалы Украины: кто в этом виноват и какой выход из ситуации

Белорусская энергетическая компания ГПО "Белэнерго" проинформировала своих партнеров, что, начиная с ноября 2021 года, не будет поставлять электроэнергию в Украину. Всё это происходит на фоне энергетического кризиса в Украине, которая в ноябре возобновила поставки электроэнергии из Беларуси, что, по мнению экспертов, было в какой-то мере спланированной акцией.

Беларусь отказывается поставлять электроэнергию Украине - фото из открытых источников

Почему происходящее стало возможным? Как сложилось, что у нас – сплошной дефицит энергоресурсов (газ, уголь, электроэнергия), что "Газпром" отказывается бронировать мощности ГТС Украины? Что можно еще сделать, чтобы зима не стала периодом катаклизмов? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Вряд ли из сложившейся ситуации есть выход. И рассчитывать можно разве что на теплую зиму

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает основой причиной энергетического коллапса, который накатывает на Украину, некомпетентность действующей власти. На это, по его словам, наслаивается ее взаимоотношение с олигархами, с которыми как бы борются, приняв даже соответствующий закон. Плюс – давление со стороны РФ.

"К сожалению, сейчас страной руководят люди, которые далеки от интересов Украины, ее граждан. Они решают лишь свои личные, а порой корпоративные интересы. Принимая, в том числе, решения, согласно "хотелкам" олигархов. Отсюда – падение производства отечественной электроэнергии, тогда как ранее мы ее даже экспортировали. Отсюда – отсутствие запасов угля и газа, которые в начале лета можно было приобретать по цене в разы меньшей, чем сейчас. Отсюда – рост энергетической зависимости от России и Беларуси (читай – России же), что при президентстве Порошенко удалось минимизировать", – поясняет Виталий Бала.

По его мнению, вряд ли из сложившейся ситуации есть выход. И рассчитывать можно разве что на теплую зиму.

"Боюсь, что нас ждет откат назад, когда были веерные отключения электроэнергии. Самый эффективный способ сейчас – экономить на всём. Ну, а из сложившейся ситуации следует делать выводы. Провести аудит: кто имеет эксклюзивное право на экспорт электроэнергии, кому принадлежат линии электропередач. Искать профессионалов, которые смогут просчитывать ситуацию, выстраивать правильные стратегии, чтобы мы не подходили к отопительному сезону, к зиме, с таким ворохом проблем. И, конечно, стараться максимально уйти от зависимости от российских энергоресурсов. Ведь след Кремля во всём происходящем явно виден, – подчеркивает Виталий Бала. – И в энергетическом кризисе в Европе и Украине, и в миграционном, который сейчас происходит на белорусско-польской границе. Это традиционная для российского руководства тактика: создавать проблемы, региональные конфликты, чтобы садиться потом за стол переговоров в статусе "миротворца" и с позиции сильного игрока, продвигая свои интересы. И давление идет на всех, в том числе на украинскую власть, чтобы она принимала решения, отвечающие интересам РФ. Это может быть связано с вопросами Крыма, Донбасса, евроатлантической и евроинтеграционной интеграции. К сожалению, украинская власть завела нашу страну в капкан, приготовленный РФ. Посмотрим, как будем оттуда выбираться".

Белорусы ограничили действие, грубо говоря, пустых, меморандумных договоров, дающих право компаниям претендовать на ресурс. Остаются компании, которые будут получать физические объемы

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук акцентирует, что речь пока не идет о полном прекращении поставок электроэнергии из Беларуси.

"Письма "Белэнерго" касаются тех компаний, с которыми у нее были и есть договора. И эти компании имеют право подавать заявки в "Белэнерго". А объема мощностей на всех не хватит. Поэтому белорусы ограничили действие, грубо говоря, пустых, меморандумных договоров, дающих право компаниям претендовать на ресурс. Остаются компании, которые будут получать физические объемы", – поясняет Юрий Корольчук.

Но здесь, по его словам, есть важный нюанс – "Белэнерго" это делает по просьбе Украины.

"Фактически со стороны Украины формируется список компаний, участвующих в покупке электроэнергии. Словом, рынка здесь нет. Договорняки об объемах, цене и периоде покупки электроэнергии", – резюмирует Юрий Корольчук.

Увы, но власть сама довела Украину до кризисной ситуации

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич также отмечает, что "Белэнерго" не полностью перекрыла поставки, а лишь определенным компаниям. А в адрес одного из частых трейдеров поставки идут. Шли вчера, возможно, продолжаться и сегодня.

"То есть, белорусские власти, по всей видимости, расставили приоритеты на фоне кампании по дискредитации Лукашенко, не желанию признавать его законно избранным президентом. И украинскую госкомпанию "Энергоатом" просто отодвинули от импорта электроэнергии. А определенные частные трейдеры осуществляют ее поставки в Украину. Никаких запретов тут нет. Возможно, есть некая коммерческая логика. Как бы то ни было, но эта история должна заставить украинскую власть задуматься: какую политику она проводит, какие приоритеты расставляет. Зачем было вводить санкции против Лукашенко? Это точно не выгодно нам. Но продиктовано, похоже, некими политическими мотивами, желанием понравиться коллективному Западу", – размышляет Дмитрий Марунич.

По его мнению, иного выхода, нежели импорт (и электроэнергии, и угля) у Украины сейчас нет.

"Иначе Украина окажется в ситуации с дефицитом электроэнергии. И придется Укрэнерго ограничивать поставки потребителям – сперва промышленным, потом бытовым. То, что в народе называется "веерные отключения". Уголь в достаточных количествах довезти уже тоже невозможно. Хоть некие попытки делаются. Решение же регулятора НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), что ТЭС и ТЭЦ могут работать на газе, раз уж нет угля, не выдерживают критики. Потому что себестоимость производства такой электроэнергии, учитывая цену на газ, будет колоссальной. Кто станет покрывать убытки генерации? Увы, но власть сама довела Украину до кризисной ситуации. И хорошего выхода из нее нет – лишь экономить, покупать ресурсы втридорога и надеяться на теплую зиму".

Ранее на портале "Комментарии" - Эксперт: нас ждет, может, и не блекаут, но веерные отключения точно.

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