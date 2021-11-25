Разоблачения и острая критика Зеленского с Ермаком: оправданы ли обвинения

В воскресенье, 21 ноября, руководителю Офиса президента (ОП) Андрею Ермаку исполнилось 50 лет. Свой юбилей он отмечал в Карпатах, в президентской резиденции Синегора. Из расследования "Украинской правды" стало известно, что на юбилее побывал и президент Владимир Зеленский, причем пользовались якобы вертолетом ГСЧС (хоть в ОП это, понятно, опровергают).

Андрей Ермак и Владимир Зеленский - фото из открытых источников

О чем говорит шквал разоблачений, который в последнее время направлен против Зеленского и его окружения? Тут и оффшоры, и "вагнергейт", уже приведший к протестам с требованием отставки Ермака, и шквал критики со стороны бывших соратников.

Насколько аргументировано в Офисе президента защищаются? Так ли важен для Зеленского Ермак? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Возможности, влиятельность Ермака преувеличены тем пиететом, который высказывают ему члены Кабмина и лидеры провластной депутатской фракции

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин считает, что вес Андрея Ермака явно преувеличен.

"Он не представляет какую-то ветвь власть, которая несла бы некую ответственность и была более-менее чем-то регламентирована. Снять главу ОП – всё равно, что провести капитальную уборку в квартире. Не более... При этом возможности, влиятельность Ермака преувеличены тем пиететом, который высказывают ему члены Кабмина и лидеры провластной депутатской фракции. Всё напоминает стихотворение Чуковского "Тараканище". Пока его хвалят и боятся – он силен. Но снять его куда легче, чем того же премьера, спикера ВР или главу фракции. Просто для этого должно быть желание, как поменять своего стилиста – у главы государства", – поясняет эксперт.

Другое дело, отмечает он, что Зеленский лишается тогда теплой ванны. К тому же, чтобы убрать Ермака, как в случае с его предшественником Богданом, нужен "запасной аэродром". Кто-то, кто придет ему на смену и будет комфортен для главы государства. Пока такого, похоже, нет.

"Если говорим о росте критики в адрес президента, то это – обычный этап политической эволюции. Можно сравнивать с браком. Через какой-то период медовый месяц проходит. У Зеленского за 2,5 года он, конечно, прошел. Шестой президент изначально демонстрировал, что не хочет брать на себя какую-то ответственность, предпочитал перекладывать это на других. При этом перебирая на себя несвойственные полномочия. В итоге, когда из теплой ванны, из закрытого мирка он вышел наружу – оказалось, что ветры дуют со всех сторон. Как ветры глобальной политики, так и различных групп внутри Украины", – отмечает Андрей Мишин.

По его словам, если говорить о внешних ветрах, то Зеленский пытается не быть прокси-диктатором (диктатором чьих-то интересов, кроме своих). Но давление есть. И со стороны США, и со стороны Европы.

так и не создал за это время свою идеологическую "армию" в Раде и за ее стенами. И вынужден пользоваться помощью союзников, "наемников". Во фракции "Слуги народа" нет идеологического стержня, нет ярких лидеров, нет командного ядра. И нет ни сил, ни, похоже, желания для проведения важных тактических и стратегических действий на благо Украине, каких-то необходимых изменений и реформ. А быть просто хорошим парнем – мало. Это работает какое-то время в плюс, но потом уже в минус. Нужно быть, прежде всего, хорошим менеджером, руководителем государственного значения. Всё это отсутствует, отсюда и рост ошибок с соответствующим ростом критики и падением рейтингов", – резюмирует Андрей Мишин. "Усиливается и внутреннее давление, – продолжает эксперт. – Уже около месяца идет своеобразная гибридная война между основным медиа-ресурсами самых богатых людей Украины и Офисом президента, у которого информационных ресурсов явно не хватает. К тому же Зеленский, который пробыл президентом уже половину срока

Такое впечатление, что на Банковой, серьезно оторвались от земли – и улетели в некий условный космос

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец считает, что ОП в своем противодействии критике перешел в глухую информационную оборону.

"В большинстве своем там не комментируют никаких скандалов, наивно полагая, что если на них не отвечать, те каким-то образом рассосутся – и о них забудут. Это всегда проигрышная информационная линия, которой, однако, прочно следует Зеленский по советам советников Ермака – Подоляка и Арестовича. Проблема еще и в том, что его команда четко находится в матрице Виктора Януковича, который действовал подобным образом", – акцентирует Тарас Березовец.

Разница, по его мнению, в том, что у Януковича был силовой ресурс и лояльность силовиков, на которых он мог положиться. А у Зеленского этого нет.

на фоне возможного российского вторжения в Украину, на фоне экономических проблем, пандемии – выглядит как явный вызов. Такое впечатление, что "зеленая власть" делает это намеренно, будто показывая, что ничего не боится и готова действовать соразмерно своих желаний, не согласуюсь с запросами общества. И это зеркально копируют все остальные "слуги". Давайте вспомним все эти случаи с пьяными ДТП, с хамскими заявлениями в адрес политических оппонентов и общества. И всё – без последствий. Но приземление будет очень жестким, – прогнозирует Тарас Березовец. – Для некоторых может закончиться и в тюрьме. Ну, а сейчас они просто пытаются оттягивать свой конец, цепляются всеми силами за власть, надеясь выцарапать если не дальнейшее там пребывание, то хотя бы свободу. Отсюда — столько ошибок". "Такое впечатление, что они там, на Банковой, серьезно оторвались от земли – и улетели в некий условный космос. Считают, что пришли если ненадолго, то практически навсегда, и могут творить что угодно. И вот это празднование дня рождения Ермака на фоне Дня Достоинства и Свободы,

Ранее на портале "Комментарии" — послание Зеленского к Раде: что президент скажет нардепам

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