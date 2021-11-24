Бойкот каналам Ахметова: что стоит за решением "слуг народа"

Представители "Слуги народа" отказались приходить на телеканалы Рината Ахметова и выступили с острой критикой в его адрес, припомнив деолигархизацию.

Слуга народа - фото из открытых источников

Эксперты проанализировали данное решение для портала "Комментарии".

Такой тренд демонстрирует низкий уровень профессиональности управления информационной средой

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что любая политическая партия имеет право выбирать, на какие каналы или не ходить. И ему понятна политическая логика этого решения.

По словам эксперта, "слуги народа" чувствуют себя неспособными защитить свою позицию в эфирах определенных телеканалов, где присутствует много оппозиционных политических лидеров, где власть довольно жестко критикуют.

"Так, именно на каналах "Украина" и "Украина 24" раскручивалась тема "вагнергейта". И технологически в СН, наверное, решили, что ущерб от непосещения этих каналов ниже, чем от их посещения, – поясняет Руслан Бортник. – В то же время, надо понимать, что мы говорим не просто о партии, а о власти. И общественное мнение всегда ищет позицию власти, особенно, когда обсуждаются важные социально-экономические вопросы. Возможно, на это в какой-то мере рассчитывают в СН: что общественное, медийное внимание подтянется вслед за ними. Но такой тренд, как мне кажется, демонстрирует низкий уровень профессиональности управления информационной средой".

Руслан Бортник напоминает, что представители "Слуги народа" не ходят на каналы, связанные с ОПЗЖ, не ходят на "НАШ". По его мнению, если не будут ходить еще и на "Украина 24", это означает потерю ими влияния и возможностей говорить с огромной определенным образом политически ориентированной аудиторией. Которая, в свою очередь, потеряет возможность получать больше информации о действиях власти из уст представителей власти.

"Не исключаю, что этот отказ имеет и другую технологическую причину. Возможно, в ближайшее время усилит вещание провластный медиахолдинг, на который власть имеет влияние – телеканал ДОМ, телеканал РАДА. Таким образом просматривается попытка отрезать частные оппозиционные каналы от вип-спикеров власти. Что, по мнению Банковой, может привести к падению рейтингов этих каналов. Хоть приведет скорее к усилению критики власти на данных каналах, – отмечает Руслан Бортник. – Надеюсь, решение депутатов не будет распространяться на членов правительства, на Офис президента. Последние всё же не просто политики, а государственные деятели. И должны сохранить коммуникацию со всеми СМИ, через которые граждане Украины получают важную социально значимую информацию".

Любой эфир превращается в бесконечный поток обвинений в сторону "Слуги народа" и ОП, которым практические всегда приходится выступать с позиции обороняющихся, оправдывающихся

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких обращает внимание, что редакционная политика каналов Ахметова серьезно изменилась после принятия и подписания закона о деолигархизации.

"Так что "слуги" не беспочвенно называют эти телеканалы "ДТЭК-ТВ" и "Олигарх". Справедливо и то, что СМИ должны быть независимыми и не только от власти, но и от собственников каналов. А в данном аспекте видим, что "ахметовские" каналы откровенно отстаивают и отрабатывают исключительно позиции собственника, – подчеркивает политолог. – Когда они говорят, что предоставляют эфирное время на паритетных условиях, тут тоже есть нюанс. Ведь в Раде представителям СН противостоят практически все остальные фракции. А потому и представителей оппозиции в студии, как правило, больше. В итоге любой эфир превращается в бесконечный поток обвинений в сторону "Слуги народа" и ОП, которым практические всегда приходится выступать с позиции обороняющихся, оправдывающихся. Выглядит это, мягко говоря, не совсем корректно. Я уж не говорю о том, как ставятся вопросы, как продвигаются те или иные заранее заданные нарративы".

Валентин Гладких акцентирует, что современнее ТВ, причем не только в Украине, всё больше является не средством массовой информации, а средством пропаганды. Потому, поясняет он, власть и пытается с помощью деолигархизации уменьшить влияние собственников каналов на политику каналов. Что вызывает неудовольствие у олигархов, пока еще официально не обозначенных как таковые.

"Сформировался своеобразный олигархический консенсус против Зеленского. Все политические силы, которые стоят на идеологически разных платформах, но объединены олигархическим на них влиянием, атакуют власть. С целью или снизить ее рейтинги, или добиться досрочных выборов. По принципу – чем хуже, тем лучше", – поясняет эксперт.

По мнению Валентина Гладких, с одной стороны, позицию "слуг" можно понять. Когда их нет в студии, оппонентам приходится критиковать власть заочно, что выглядит не так убедительно, не так ярко.

"С другой стороны, "слуги" теряют возможность представлять, аргументировано доносить свою позицию. А это неправильно. Если ты не говоришь от своего имени, это сделает кто-то другой", – резюмирует эксперт.

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