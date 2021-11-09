Олигархи готовятся уже сейчас: эксперты рассказали, как будет действовать закон о деолигархизации

Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых будут официально признавать украинских олигархов, могут состояться во второй половине мая 2022 года. Такое мнение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Закон о борьбе с олигархами. Коллаж "Комментарии" / Д. Романюк

Тем временем появились данные, что пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой" созданному медиахолдингу "Вільні медіа". В собственниках там якобы медийщики, журналисты и так далее.

О чем говорит происходящее? Кого и к чему еще может подтолкнуть подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об олигархах? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Нам давно следовало разрушить украинскую сансару, когда олигархи через свои СМИ продвигают определенные партии, политиков, заводят их во власть, ставят там нужных людей на нужные посты

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова отмечает, что некоторые олигархи, хоть первое заседание СНБО по поводу признания их таковыми запланировано только на весну-2022, начали готовиться уже сейчас.

Каждый защищается по-своему и атакует тоже", – подчеркивает Татьяна Попова. "Петр Порошенко решил переписать свои каналы на другой медиа-холдинг, где в собственниках – его медийщики, журналисты и так далее. На каналах Рината Ахметова идет открытая война с действующей властью, выступают с критикой в ее адрес тот же экс-спикер Дмитрий Разумков, создавший межфракционное объединение. Ринат Леонидович, "перелогинтесь"!

По ее словам, в мире используются различные методы с целью обезопасить общество от избыточного влияния отдельных финансово-промышленных групп или иностранного влияния.

"В США есть закон о лоббизме, об иностранных агентах (если какой-то лоббист действует в интересах иностранных компаний). В странах Северной Европы – строгое законодательство относительно взаимоотношений партий и СМИ. Если какой-то политик слишком часто появляется даже в кулинарном шоу, то штрафуют и политика, и шоу, и телеканал, и партию. В странах Балтии попытались частично взять на вооружение законодательство Северной Европы, но без перегибов. Там стараются контролировать медиа-планы партий, финансовые поступления партий, дни тишины. И если политик через рекламу футбольной команды рекламирует партию, это уже нарушение законодательства. В Латвии за подобное оштрафовали одну партию на 1 млн евро — и та обанкротилась, – рассказывает Татьяна Попова. – В 2016-м я предлагала именно такой метод, за что вылетела тогда с позиции зама по евроинтеграции Мининформполитики".

По мнению медиаэксперта, пока трудно сказать, как будет в Украине действовать закон об олигархах. Всё увидим на практике.

"Но точно одно – нам давно следовало разрушить украинское "колесо сансары", когда олигархи через свои СМИ продвигают определенные партии, политиков, заводят их во власть, ставят там нужных людей на нужные посты (связанны, к примеру, с бюджетом, с ценами, с недрами, с экономикой, с промышленностью). И в итоге получают свой олигархический доход. Конечно, это надо прекратить, разрубить связку, – уверена Татьяна Попова. – Во многих странах давно увидели эту особенность капитализма. Когда бизнесмен, чтобы стать крупнее, защитить свои инвестиции, получить прибыль, оказывает влияние на политиков через СМИ. Или на сами СМИ. Логичная история. Но законодательно общество должно это влияние ограничивать. Потому что это называется – политическая коррупция. Не явная, но действенная. И с этим нужно бороться. Закон, который позволит ограничить влияние олигархов на политику и СМИ — это хорошо. И я не считаю его нарушением свободы слова".

Очевидно, что использовать "закон об олигархах" Банковая намерена не против уменьшения влияния большого капитала, а против оппонентов, против своих критиков

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов считает, что голосование за данный закон той же группы "За будущее" Коломойского (против которого в США введены санкции, а в Украине вот никак не решатся) доказывает – использовать закон хотят исключительно против оппонентов действующей власти.

"Закон, по моему мнению, направлен, прежде всего, против Порошенко, который являет главным оппонентом действующей власти. Во вторую очередь – против влияния олигархов в середине фракции Зеленского – "Слуга народа". Мы видим, как группы того же Коломойского или Ахметова периодически "прокатывают" в Раде "хотелки" Банковой. Потому что в приоритете у них – свои "хотелки". Так было, к примеру, с попыткой Офиса президента протянуть Витренко в министры энергетики. В парламенте эти планы похоронили. Пришлось идти другим путем – пропихивать Витренко в "Нафтогаз", разрушая там корпоративное управление. А потому закон об олигархах – этакая дубина в руках Банковой. Потенциальная угроза всем, кто не с "зелеными". И усиление влияния на СМИ, которые всегда можно обвинить в том, что они якобы контролируются олигархами. И без того не секрет, что медиа-бизнес принадлежит людям, которые не бедные. А, значит, уже есть два "критерия", по которым у нас ручной СНБО назначает бизнесменов олигархами – влияние на СМИ и обладание определенным капиталом", – поясняет Валерий Дымов.

Он напоминает о недавнем скандале с "темниками" с Банковой, с условиями, которые власть выставляет тому же "Суспільному" для прихода спикеров "слуг".

"Потому Порошенко и продает каналы. Попытка вывести их из-под прогнозируемого давления со стороны СНБО, который подменят собой судебную ветвь власти, а скорее являя инквизицией, – отмечает Валерий Дымов. – Сами критерии определения олигархов прописаны в законе некорректно. Потому и разразился конфликт с Разумковым, потому и спешили до выводов Венецианской комиссии. Всё говорит о том, что власть понимает, насколько ее действия вне рамок закона, регламента и так далее. И очевидно, что использовать "закон об олигархах" Банковая намерена не против уменьшения влияния большого капитала, а против оппонентов, против своих критиков".

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