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Офис президента анонсировал трехчасовой пресс-марафон с Зеленским: названа дата

Участвовать в мероприятии пригласили журналистов из 30 украинских и международных СМИ

сегодня, 16:46
Автор:

Елизавета Черных
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В пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон при участии украинского государственного главы Владимира Зеленского, который будет посвящен экватору его президентской каденции. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. 

Офис президента анонсировал трехчасовой пресс-марафон с Зеленским: названа дата

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

В ОП отметили, что в этом году участвовать в мероприятии пригласили журналистов из 30 украинских и международных средств массовой информации. У каждого из них появится возможность задать вопрос гаранту и получить ответ. 

Таким образом состоится разговор Зеленского с журналистами, во время которого будут освещаться различные актуальные и важные для общества темы. В частности, президент расскажет о проведении реформ в стране, ситуации на Донбассе, энергетической безопасности. Также будет поднят вопрос коммунальных тарифов, экономической стабильности и эпидемической ситуации в Украине. 

В Офисе президента обращают внимание, что мероприятие в таком формате поможет избежать повторения вопросов. 

Пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" будет длиться на протяжении трех часов. 

Напомним, что накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предположительно 1 декабря выступит с обращением к парламенту. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от этого выступления главы государства. Так, политический эксперт Денис Гороховский подчеркивает, что речь идет о ежегодном послании президента к Верховной Раде. Мероприятии, предусмотренном законодательством. По сути, отчете о проделанной работе и, возможно, озвучивании стратегии на следующий год.

Ранее "Комментарии" писали, почему критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского и его команды в последнее время только усиливается и насколько аргументировано защищаются на Банковой. 


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Источник: https://t.me/OP_UA/5253
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