Политический ноябрь в Украине: каких важных событий ожидать и почему

Идет последняя неделя довольно жаркого в политическом смысле октября. Мы стали свидетелями снятия с поста спикера парламента Дмитрия Разумкова, назначения на его место Руслана Стефанчука, новых подозрений мэру Одессы Геннадию Труханову и одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
Политический ноябрь в Украине: каких важных решений событий ожидать и почему - фото из открытых источников
Кроме того, появились данные об оффшорах президента Владимира Зеленского, под домом которого, равно как под домом его предшественника Петра Порошенко прошли акции протеста.
В Раде начали рассматривать проект госбюджета-2022, причем сразу стало известно и о проблемах, связанных с этим процессом.
Эксперты спрогнозировали для портала "Комментарии", каким в Украине будет политический ноябрь.
На фоне усугубляющихся кризисов ноябрь будет весьма горячим
Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш уверен, что недовольство президентом и его командой продолжит нарастать.
"Мы уже увидели социологию, фиксирующую падение рейтинга и Зеленского
, и "слуг". И это вряд ли удастся остановить. То, что после лета рейтинг Зеленского чуть взлетел, связано с Днем независимости, парадом, саммитом Крымской платформы. А украинцев сейчас заботят насущные проблемы, в том числе связанные с отопительным сезоном, с ростом тарифов и цен. Со всем тем, с чем власть явно не справляется", – поясняет Денис Богуш.
Он также акцентирует, что президент Зеленский оказывается вовсе не таким, как его герой Голобородько из сериала "Слуга народа". Кортежи, проживание на госдаче, оффшоры – всё, что клеймил артист Зеленский, обрел Зеленский как президент. Чем, по мнению политтехнолога, ударил в самое сердце своего электората.
"Команда, которую он завел во власть, поражает непрофессионализмом. Более того – они настолько непуганые, что все свои финансовые вопросы не подчистили. А новые коррупционные скандалы накатывают как снежный ком. Плюс – тотальное несоблюдение законов, норм, регламента. Это всё больше вызывает отторжение. И на этом фоне звучит заявление секретаря СНБО Данилова о необходимости сделать Украины сильной президентской республикой. С моей точки зрения, такие заявления – это как спичка около бочки с порохом народного гнева. Может рвануть в любой момент", – предупреждает Денис Богуш.
Учитывая всё это, эксперт прочит весьма горячий ноябрь на фоне усугубляющихся кризисов.
"Локдаун, скорее всего, введут тотальный, по всей Украине. Что не удивительно, учитывая, что мы входим в топ мировых лидеров по смертности, что у нас крайне мало вакцинированных. В какой-то мере локдаун будет уменьшать возможность массовых протестов. Фоном для которых станут растущие тарифы и цены. Недовольство растет, люди озлобились. Возможны разрозненные протесты, но предпосылок для Майдана всё же нет, – отмечает эксперт. – Зеленский, в отличие от Януковича, не воспринимается подавляющим числом украинцев как абсолютное зло. У него уже сформировался свой ядерный электорат, который будет всё прощать, считая, что президенту просто мешают те или иные враги".
Грядут кадровые изменения в правительстве
Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов также прогнозирует, что в ноябре вся страна уйдет в "красную зону". По его мнению, власть будет использовать это для стимулирования добровольно-принудительной вакцинации.
"Также можно предположить, что под предлогом локдауна будут ограничивать возможность для уличных протестов. А они будут назревать, исходят из того, что в ноябре люди начнут получать первые платежки за отопление, которые, мягко говоря, не порадуют", – отмечает эксперт.
Он также прогнозирует нестабильную работу Рады, учитывая необходимость принятия ряда спорных законопроектов, рассмотрение госбюджета, весьма вольную трактовку регламента со стороны нового спикера – Стефанчука.
Грядут, по мнению Кирилла Молчанова, кадровые изменения в правительстве. И министр экологии Роман Абрамовский, уже подавший в отставку, лишь первая ласточка, уверяет эксперт.
"Есть как минимум три-четыре кандидата на выход, включая министров обороны и соцполитики, – говорит эксперт. – Попытаются "слуги" поменять и закон о столице, чтобы лишить мэра Киева Виталия Кличко должности главы КГГА. Думаю, это станет завершающим этапом "зачистки" тех, кто имел свою точку зрения. А после Разумкова таковым, наверное, оставался лишь Кличко".
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