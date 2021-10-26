Политический ноябрь в Украине: каких важных событий ожидать и почему

Идет последняя неделя довольно жаркого в политическом смысле октября. Мы стали свидетелями снятия с поста спикера парламента Дмитрия Разумкова, назначения на его место Руслана Стефанчука, новых подозрений мэру Одессы Геннадию Труханову и одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Политический ноябрь в Украине: каких важных решений событий ожидать и почему - фото из открытых источников

Кроме того, появились данные об оффшорах президента Владимира Зеленского, под домом которого, равно как под домом его предшественника Петра Порошенко прошли акции протеста.

В Раде начали рассматривать проект госбюджета-2022, причем сразу стало известно и о проблемах, связанных с этим процессом.

Эксперты спрогнозировали для портала "Комментарии", каким в Украине будет политический ноябрь.

На фоне усугубляющихся кризисов ноябрь будет весьма горячим

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш уверен, что недовольство президентом и его командой продолжит нарастать.

"слуг". И это вряд ли удастся остановить. То, что после лета рейтинг Зеленского чуть взлетел, связано с Днем независимости, парадом, саммитом Крымской платформы. А украинцев сейчас заботят насущные проблемы, в том числе связанные с отопительным сезоном с ростом тарифов и цен. Со всем тем, с чем власть явно не справляется", – поясняет Денис Богуш. "Мы уже увидели социологию, фиксирующую падение рейтинга и Зеленского

Он также акцентирует, что президент Зеленский оказывается вовсе не таким, как его герой Голобородько из сериала "Слуга народа". Кортежи, проживание на госдаче, оффшоры – всё, что клеймил артист Зеленский, обрел Зеленский как президент. Чем, по мнению политтехнолога, ударил в самое сердце своего электората.

С моей точки зрения, такие заявления – это как спичка около бочки с порохом народного гнева. Может рвануть в любой момент", – предупреждает Денис Богуш. "Команда, которую он завел во власть, поражает непрофессионализмом. Более того – они настолько непуганые, что все свои финансовые вопросы не подчистили. А новые коррупционные скандалы накатывают как снежный ком. Плюс – тотальное несоблюдение законов, норм, регламента. Это всё больше вызывает отторжение. И на этом фоне звучит заявление секретаря СНБО Данилова о необходимости сделать Украины сильной президентской республикой.

Учитывая всё это, эксперт прочит весьма горячий ноябрь на фоне усугубляющихся кризисов.

"Локдаун, скорее всего, введут тотальный, по всей Украине. Что не удивительно, учитывая, что мы входим в топ мировых лидеров по смертности, что у нас крайне мало вакцинированных. В какой-то мере локдаун будет уменьшать возможность массовых протестов. Фоном для которых станут растущие тарифы и цены. Недовольство растет, люди озлобились. Возможны разрозненные протесты, но предпосылок для Майдана всё же нет, – отмечает эксперт. – Зеленский, в отличие от Януковича, не воспринимается подавляющим числом украинцев как абсолютное зло. У него уже сформировался свой ядерный электорат, который будет всё прощать, считая, что президенту просто мешают те или иные враги".

Грядут кадровые изменения в правительстве

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов также прогнозирует, что в ноябре вся страна уйдет в "красную зону". По его мнению, власть будет использовать это для стимулирования добровольно-принудительной вакцинации.

"Также можно предположить, что под предлогом локдауна будут ограничивать возможность для уличных протестов. А они будут назревать, исходят из того, что в ноябре люди начнут получать первые платежки за отопление, которые, мягко говоря, не порадуют", – отмечает эксперт.

Он также прогнозирует нестабильную работу Рады, учитывая необходимость принятия ряда спорных законопроектов, рассмотрение госбюджета, весьма вольную трактовку регламента со стороны нового спикера – Стефанчука.

Грядут, по мнению Кирилла Молчанова, кадровые изменения в правительстве. И министр экологии Роман Абрамовский, уже подавший в отставку, лишь первая ласточка, уверяет эксперт.

"Есть как минимум три-четыре кандидата на выход, включая министров обороны и соцполитики, – говорит эксперт. – Попытаются "слуги" поменять и закон о столице, чтобы лишить мэра Киева Виталия Кличко должности главы КГГА. Думаю, это станет завершающим этапом "зачистки" тех, кто имел свою точку зрения. А после Разумкова таковым, наверное, оставался лишь Кличко".

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