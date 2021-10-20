У Зеленского резкий обвал рейтинга: эксперты рассказали, грядет ли буря на Банковой

Появился обновленный президентский рейтинг от КМИС. Президент Владимир Зеленский продолжает удерживать лидирующие позиции, но по сравнению с предыдущими исследованиями, его поддержка упала. Эксперты проанализировали полученные данные для портала "Комментарии".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Из 8% потерянных процентов Зеленского ровно половина ушли в рейтинг теперь уже экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова

Политический эксперт Денис Гороховский отмечает: несмотря на снижение рейтинга, Зеленский остается самым популярным политиком в Украине. У него – 24,7% (-8,6% по сравнению с сентябрем), тогда как у ближайшего преследователя, Петра Порошенко, лишь 15,6% (-1,2%).

"При этом, нужно понимать, что из 8% потерянных процентов Зеленского ровно половина ушли в рейтинг теперь уже экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова ", – подчеркивает эксперт.

Разумков, согласно октябрьскому опросу КМИС, набрал 7,1% (с начала июня +4%).

"Это скорее эмоциональный всплеск, – считает Денис Гороховский. – Если Разумков в ближайшее время не обозначит свою политическую позицию в рамках или нового проекта или коллаборации с какой-то из существующих политсил, то эти 4% снова вернутся к Зеленскому. В целом же, рейтинг Зеленского дает ему основания уверенно себя чувствовать даже в случае досрочных выборов (которые, с моей точки зрения, невозможны)".

Мы видим сезонный спад рейтинга, что вряд ли несет большие потери для президента

По мнению социолога Ирины Щиголь, падение рейтинга Зеленского носит временный характер, учитывая, что рейтинг его основного конкурента – Порошенко – тоже упал, хотя и не так значительно.

"Причинами падения рейтинга Зеленского могут быть и оффшорные скандалы , и увеличение количества заболеваний ковидом , и отсутствие гарантий касательно не повышения уровня оплаты коммунальных услуг. Более того, нагнетание атмосферы неизбежным энергетическим кризисом и провалом отопительного сезона также населением вменяется президенту", – поясняет социолог.

Ирина Щиголь считает, что отставка Разумкова не сильно повлияла на рейтинг Зеленского, поскольку их уже давно не ассоциируют вместе.

"С моей точки зрения, мы видим сезонный спад рейтинга, что вряд ли несет большие потери для президента и его команды", – резюмирует Ирина Щиголь.

На текущий рейтинг Зеленского оффшорный скандал не влияет никак. Но в общую копилку народного недоверия – потихоньку капает

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко отмечает ряд важных моментов, которые демонстрирует свежее исследование КМИС

"Первый момент. Поле (исследование) проводилось на фоне скандала с уходом Разумкова с поста спикера и большой информационной работой вокруг этого. И не столько Зеленский потерял, сколько произошел переток к Разумкову и его условной партии. Это явно короткое действие, на хайпе. И данный результат тому же Разумкову еще удержать надо, – поясняет эксперт. – Второй момент. Прослеживается изменение электората Зеленского. Раньше за него голосовали как за что-то новое, а потому хорошее. Сейчас голосуют по принципу – остальные еще хуже. И появление кого-то, кто будет не такой плохой, как остальные, и, возможно, потенциально более хорошим, чем Зеленский, может оттащить на себя разочаровывающийся электорат".

Разумков, по мнению Андрея Еременко, выглядит достаточно привлекательным в этом смысле.

"В начале этого года, задолго до того, как "слуги" снесли его с поста спикера, рейтинг условной партии Разумкова был значимым – 3-4%. Соответственно, у него есть определенные шансы получить некую электоральную нишу. Но – ее надо, во-первых, получить, во-вторых, удержать. На хайпе, на волне увольнения, когда все о нем говорят, рейтинг, естественно, поднимается. И именно за счет "слуг", за счет Зеленского. Не за счет же рейтинга Порошенко, Тимошенко или Бойко, у которых он "вкопан" и практически не меняется… Постоянное или временное явление – такой переток симпатий к Разумкову от Зеленского, вскоре станет понятно. Мы вскоре выдадим свою социологию, посмотрим, что будет, когда эмоции немного поутихнут. Ожидаю, что получим чуть хуже результат Разумкова, потому что спадет хайп, и чуть выше результат Зеленского, потому что там продолжается достаточно активная работа", – говорит эксперт.

Он также считает, что публикация документов "Пандора Пейперс" никак не отразилась на Зеленском. Как в свое время не особо отразился оффшорный скандал на рейтингах Порошенко. Другое дело, что, когда к пятому президенту возникла антипатия по другим, не связанным с этим, причинам, оффшорный скандал стал еще одним аргументом в копилочку тех, кто и так против.

"Аналогичная история с Зеленским, – уверен Андрей Еременко. – Его сторонники оффшорный скандал не обсуждают никак. Это делает его противники – сторонники "Европейской солидарности" или ОПЗЖ. Ну, так они и так бы за Зеленского не голосовали! Так что на текущий рейтинг, в короткой перспективе, это не влияет никак. Но в общую копилку народного недоверия – потихоньку капает. И капает в пользу того, кто придет следующим. Условная интеллектуальная тусовка будоражится по поводу того, чтобы сделать новую партию – правую, левую, центристскую, еще какую-то… Все хотят чего-то нового. И это бурлит. И из этого может родиться что-то новое. Где может найти (или не найти) свое место и оставленный спикер Разумков. Или же мы увидим совершенно новое лицо".

Читайте также на портале "Комментарии" — Разумков прокомментировал свой президентский рейтинг, намекнув, что это только начало.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!