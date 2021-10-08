Новые подозрения Медведчуку: что происходит и почему

Народному депутату Украины, одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку в пятницу, 8 октября, сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. Речь идет о срыве поставок угля из ЮАР и схеме по его завозу из "ДНР" и "ЛНР". Эксперты проанализировали происходящее для портала "Комментарии".

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)





Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок признался, что ему события, которые разворачиваются на этой неделе, напоминают турборежим образца осени-2019.





"Обратите внимание, мы за эту неделю видели как позитивные для власти новости, так и негативные. Оффшоры Зеленского, отставка Разумкова с поста спикера парламента, конфликт между журналистами "Схем" и Укрэксимбанком, смерть нардепа Полякова,

назначение Стефанчука спикером ВР, подозрение Укрэксимбанку касательно кредита в 60 млн долл бизнесмену из "ДНР", подозрение мэру Одессы Труханову, история с надепом от "слуг" Третьяковой, которая заявила "минус один враг" о смерти Полякова.





И к вечеру пятницы мы получаем брифинг о подозрении Медведчуку. В том числе о его связи с бывшим руководство нашей страны в ракурсе угольных игр с "Л-ДНР". И возможное подозрение пятому президенту Порошенко и экс-главе НБУ Гонтаревой. И сегодня вечером будут во всех эфирах говорить именно о последнем", – подчеркивает эксперт.





Он считает, что считать всё спланированным вроде бы нельзя. Но очень похоже на то, что подозрение готовилось давно, а "выстрелило" именно сейчас, чтобы перебить негативный для власти информационный фон.





"Если анализировать все события последнего времени, то выглядит так, что Офис президента пытается максимально сконцентрировать власть в своих руках, взять под контроль все финансовые потоки, – отмечает Валерий Клочок. – А также взять под контроль СМИ, которыми владеют олигархи. А если не взять, обрубить их финансирование, чтобы они не смогли существовать в том формате, в каком существуют ныне".





Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич акцентирует, что любые обвинения, в отношении кого бы то ни было, в том числе Медведчука, должны быть обоснованы.





"А у меня очень сильные сомнения, что там есть серьезные основания вменять Медведчуку госизмену, – отмечает Дмитрий Марунич. – По тем же закрытым телеканалам, мы так и не получили четких доказательств – почему это было сделано. Такие действия не просто настораживают, но и вызывают вопрос касательно адекватности власти. Неужели она настолько цинична, что думает, будто способна творить что угодно и с кем угодно, не предъявляя никаких серьезных доказательств? Есть нормальная практика: доказательства (в том числе террористической деятельности), суд, приговор. Ничего этого сейчас нет и в помине".





Комментируя ситуацию с поставками угля, эксперт напоминает, что в 2014 году Украина оказалась на грани энергетического кризиса. И, судя по слитым пленам, президент Порошенко сам поручил Медведчуку заняться этим вопросом.





"Тепловая энергетика Украины тогда остро нуждалась в угле. Быстро перестроить схемы поставок было невозможно. Более того, в ОРДЛО, откуда якобы поступал уголь, живут граждане Украины, с украинскими (по крайней мере, на тот момент) паспортами. И они на тот момент получила зарплаты из Украины, платили налоги сюда. О какой измене идет речь? Кто кому и как изменял? Почему тогда Петр Порошенко, который тогда был президентом и фактически поручал Медведчуку заняться решением данной проблемы, не вменяют госизмену? – задается вопросами Дмитрий Марунич. – Всё это очень похоже на борьбу с оппозицией, на политические преследования. И должно получить (не сейчас, так со временем) соответствующую оценку со стороны украинского общества. Да и Запад должен как-то по иному посмотреть на происходящее в нашей стране. Пока весьма похоже, что мы быстрым шагом движемся к диктатуре".





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что по иску Медведчука в ЕСПЧ будет оправдательный приговор, и он станет большим репутационным ударом для власти.







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