Президентская республика в Украине: мечта Зеленского или личная точка зрения Данилова

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что лучшей формой правления государства на сегодня является президентская республика с жестким руководителем.

Владимир Зеленский - фото: УНИАН

Эксперты проанализировали для портала "Комментария" это заявление.

Данилов именно по поручению Зеленского озвучил его сокровенную мечту

Народный депутат Украины третьего, шестого и седьмого созывов, профессор, доктор юридических наук Виталий Журавский отмечает:



"Исходя из логики постоянных публичных высказываний Данилова, можно сделать вывод, что, будь его воля, он бы охотно решениями СНБО разогнал все оппозиционные партии, закрыл все оппозиционные телеканалы и сайты. Украинские политики и журналисты, не согласные с курсом власти, были бы лишены гражданских прав из-за санкций и объявлены врагами народа. Данилов оставил бы один телевизионный канал, один сайт, где бы с утра до ночи восхваляли Зеленского, а за критику главы государства и руководителя Совета национальной безопасности и обороны сажали бы в тюрьму на длительный срок – как за особо тяжкое уголовное преступление. А судей Конституционного Суда и Верховного Суда назначал и освобождал бы лично Владимир Александрович. Не удивлюсь, если из уст ветеринара Данилова (некоторые время, еще в прошлом веке, нынешний глава СНБО, действительно, работал ветеринаром – прим. ред.) прозвучит идея избирать президента на неопределенное время и без ограничений сроков пребывания на этом посту".

Комментируя идею Данилова о президентской республике чисто с юридической точки зрения, Виталий Журавский называет ее мертвой.

"Для того, чтобы перейти к президентской форме правления, необходимо изменить Конституцию Украины. Это нереально. 300 голосов Зеленский в нынешнем составе Верховной Рады не найдет. Эту инициативу не поддерживает даже сознательная часть фракции партии "Слуга народа". А такие партии как ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина" – костьми лягут, но не дадут воплотить в жизнь диктаторские замашки Зеленского путем изменений в Конституцию, – уверен эксперт. – Думаю, уже все осознали, что бывший артист разговорного жанра, получив президентскую булаву, превратился в последовательного угнетателя свободы слова, врага политического плюрализма и независимой судебной ветви власти".

По мнению эксперта, Данилов именно по поручению Зеленского озвучил его сокровенную мечту. Цель – проверить, как к этому отнесется общественность и политикум.

"Отмечу, что создание жесткой президентской республики противоречит заявлениям нынешней власти интегрироваться в Европейский Союз. Ведь в ЕС, в основном введены чисто парламентские формы государственного управления. Даже во Франции президент имеет меньше полномочий, чем Зеленский сегодня. Причем Макрон, в отличие от Зеленского, никогда не переходит границу своих полномочий, зафиксированных в Конституции, – акцентирует Виталий Журавский. – Впрочем, следует быть очень внимательными. Украина уже "по приколу" проголосовала за Зеленского и его партию. Нельзя допустить, чтобы "по приколу" они получили право уничтожить зародыши демократии и правосудия".

Ну, а Данилову, по мнению доктора юридических наук, стоит усвоить статью 6 Конституции Украины: "Государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных настоящей Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины".

Если бы стартовала некая кампания под данную инициативу, сначала бы готовилось общественное мнение, в том числе через опросы

Политтехнолог Борис Тизенгаузен напоминает, что дискуссия о форме правления в Украине длится десятилетиями. Мы слышали за разные годы и сторонников президентского правления, и только парламентского, и парламентско-президентского (как сейчас).

"Позиция Данилова, который ратует за президентскую форму правления, в какой-то мере понятна. Как он поясняет, Украине нужно выходить из кризисной ситуации, которая сформировалась у нас (связка: экономика, политика, коррупция, олигархи). А если присутствует некий дуализм власти, возникают сложности. По крайней мере, в украинских реалиях. У нас зачастую президент и премьер начинают меряться полномочиями (не сейчас, но ранее такое – не редкость), а тут еще и парламент подключается. Идет перетаскивание полномочий, центров принятия решений", – отмечает политтехнолог.

По его словам, когда система сложная, а не замкнута на одном человека, то проводить какие-то кардинальные изменения можно только по согласованию.

"С кем? С теми, кто частично формирует парламент (большинство которого, напомню, формирует Кабмин), кто влияет на политику. То есть – те самые олигархические группы. Идея Данилова в том, чтобы один человек, которого избрала вся страна, взял на себя ответственность – и начал реформы решительно, без оглядки на какие-то другие центры принятия решений", – комментирует Борис Тизенгаузен.

Он считает, что мы услышали исключительно личную точку зрения Данилова.

"Не стоит видеть за ним тень Банковой, – говорит политтехнолог. – Если бы стартовала некая кампания под данную инициативу, сначала бы готовилось общественное мнение, в том числе через опросы. Потом бы говорили: смотрите – люди хотят, чтобы у нас было именно президентское правление. И со ссылкой на подобные исследования такая информационная кампания бы начала разворачиваться. Вряд ли Банковая решила бы это делать так явно – через человека, соотносящегося с ней. Ссылка на соцопросы всегда работает лучше, чем ссылка на спикера Банковой, являющегося одним из сторонников президентской формы правления".

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