«Заруба» в регионах только начинается: эксперты рассказали, почему первым взялись за Труханова

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову по ряду дел. Почему всё происходит именно сейчас? Как ситуация может развиваться дальше? В этих вопросах в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Геннадий Труханов Фото: omr.gov.ua

Выглядит нынешняя атака на Труханова как некие отвлекающие маневры, чтобы перебить кейсы оффшоров, журналистского скандала с Укрэксимбанком, "зарубой" Разумкова с ОП, кейсом Саакашвили, отопительный сезон

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что попытка взять под контроль те или иные города, усилить давление на местные власти со стороны центра, связана с двумя линиями противостояния.

"Противостояние центра и регионов точно будет идти по линии отопительного сезона. Страсти попытались успокоить благодаря Меморандуму. Не факт, что это позволит канализировать напряжение. Но попытки "сверить часы", выпустить пар были, – отмечает аналитик. – Следующая линия противостояния – ковид. Города миллионники уже "краснеют". Мы в предвкушении усиления карантинных мер. И проблемы с отопительным сезоном, и возможный скачок тарифов, и вероятное усиления карантинных мер – поводы для протеста, для недовольства, для критики центра со стороны местной власти. Более несговорчивых, "не своих" градоначальников сейчас, возможно, и берут на карандаш. Типа – сидите и не жужжите".

Не исключено, что сценарий, который хотела бы Банковая по Труханову – чтобы он сам написал заявление об отставке. И появился бы в Одессе "зеленый" и.о. городского головы.

"Впрочем, по Труханову не первая весточка с подозрением. Он некий коллекционер этих подозрений. Кто-то марки, кто-то значки, а он – подозрения. И похоже, что сейчас идут торги", – размышляет Александра Решмедилова.

Она также напоминает, что недавно в Запорожье "ушли" мэра Буряка. Теперь вот взялись за Одессу. Есть вероятность, что мы видим некую тенденцию, когда мэров, не имеющих отношения к партии власти, пытаются сменить на своих – ручных.

"Есть ли желание у "слуг народа" поставить у штурвала хотя бы самых крупных городов своих людей? Есть. Легко ли это будет сделать? Нет, – считает аналитик. – И сопротивление достаточно велико, и кадровая скамья у "зеленых" – всегда больной место. Но всё же на самый критично осенне-зимний период они постараются поставить "своих", хотя бы в роли и.о., если удастся кого-то сковырнуть".

Смена лидеров в такой достаточно значимой территории, как та же Одесса, точно не добавляет стабильности

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров отмечает, что вопрос уголовного преследования мэра Одесса Геннадия Труханова давно стоит на повестке центральной власти.

"Это началось еще в период руководства страной Порошенко. И связно, прежде всего, с желанием центра поставить под контроль местные элиты. Цель – обеспечить нужный результат в ходе избирательной кампании. В ходе местных выборов 2020 года история повторялась. Местные власти тогда продемонстрировали достаточно высокий уровень способности сотрудничать с официальным Киевом в деле обеспечения нужных результатов на местах. И я думаю, что основной причиной, по которой сейчас происходит оживление, обновление дел и материалов касательно Труханова, является предстартовая ситуации в электоральном поле Украины. Она связана с возможным парламентским кризисом, в который, мы, судя по всему, входим. И с вероятными досрочными президентскими выборами в следующем году", – поясняет Андрей Бодров.

Для Киева, акцентирует эксперт, важна управляемость ситуации на местах. Между тем, в ходе децентрализации амбиции местных элит получили значительную подпитку финансовым ресурсом. Что укрепило позиции местных феодалов, местных финансово-промышленных групп. Управляемость регионами из Киева значительно снизилась. Это мы видели на примерах тех же антиковидных бунтов.

"Будут ли доведены уголовные дела по Труханову до конца – покажет только время. Но с моей точки зрения, в ситуации, когда будет нарастать парламентский кризис, когда есть предстартовая ситуация по президентским выборам, важнейшей задачей является обеспечение стабильности и управляемости в регионах. А смена лидеров в такой достаточно значимой территории, как та же Одесса, точно не добавляет стабильности. И в перспективе может быть пробуксовка подобных дела, а то и их закрытие. Впрочем, есть и ряд факторов, которые побуждают центральную власть к активизировать подобные дела", – отмечает Андрей Бодров.

Эксперт добавляет, надо и крупным ФПГ, и странам Запада, и просто обществу показать, что есть некие подвижки рамках борьбы с коррупцией, в рамках деолигархизации. Возможно, дела Труханова захотят довести до суда именно для показательной порки и приведения к дисциплине остальных региональных элит.



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