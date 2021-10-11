Протесты под домами Зеленского и Порошенко: обмен жестами или подготовка к новому Майдану

В выходные в Украине состоялись протесты под резиденциями действующего главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко. Общая политическая и социально-экономическая обстановка в стране явно накаляется.

Протесты под домом Зеленского - фото: Суспильне

Есть ли риск, что ситуация может вылиться во что-то более серьезное? Не стоим ли мы на пороге очередного Майдана? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Акция против Зеленского, скорее, была "ответкой" от команды Порошенко

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что люди пришли под дом Порошенко после того, как вспыли новые факты сотрудничества Порошенко и Медведчука в части финансирования террористов.

"Ветераны войны были возмущены, что в период между Иловайском и Дебальцево Украина закупала за наличку уголь у террористов и расторгла угольный контракт с ЮАР. Ветеранов можно понять, поскольку в то же время, когда их убивали на Донбассе, высшее политическое руководство Украины отправляло чемоданы с деньгами террористам. Показательно, что охранять виллу Порошенко от разгневанных ветеранов пришли, предположительно, охранные фирмы Медведчука", – отмечает Сергей Быков.

А акция против Зеленского, по словам эксперта, скорее, была "ответкой" от команды Порошенко.

"Пикет возле дома президента Украины организовала группа активистов, которые были официальными наблюдателями партии Порошенко на парламентских выборах и постоянно принимают участие в срежессированных командой Порошенко акциях. Выглядит это всегда фальшиво и пластиково", – резюмирует Сергей Быков.

Власть должна извлечь урок – до 14 октября, когда отмечается День защитников и защитниц Украины, нужно снизить градус напряженности

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", также считает, что протесты под усадьбами Порошенко и Зеленского – разные. Но разность видит не в пользу Офиса президента.

массовыми увольнениями профессионалов из НБУ, скандала с причастностью команды Зеленского к оффшорным схемам , вскрытым в рамках международного журналистского расследования Pandora Papers. "Акция против Порошенко выглядит искусственной: ничего нового глава СБУ Баканов накануне ее не рассказал. Разве что, по делу Медвечука "вдруг" вспомнили экс-главу НБУ Гонтареву. Очень похоже на то, что это просто попытка перекрыть резонанс от скандала с Укрэксимбанком, Что касается протеста Демсокиры под госдачей Зеленского, то это похоже на предупредительную акцию части гражданского общества, (людей, масса которых, в свою очередь, не является сторонниками Порошенко или другого оппозиционного лидера), в связи с целым рядом ошибок и провалов Зеленского. Это удачный пример привлечения внимания СМИ и к проблемам, и к своим организациям", – считает Петр Бурковский.

По его мнению, команда президента в этом случае подставилась – не было бы действий против Порошенко, не было бы такого внимания к протестам активистов у дома нынешнего президента.

"Вряд ли эти события запомнятся. Хотя власть должна извлечь урок – до 14 октября, когда отмечается День защитников и защитниц Украины, нужно снизить градус напряженности. И не создавать лишних бессмысленных поводов для радикальных протестов", – уверен Петр Бурковский.

Всё это служит лишь для информационной поддержки скандалов, которые продолжаются в украинской политике

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук предполагает, что вряд ли подобный "контролируемый майдан" может вылиться во что-то серьезное.

"Скорее происходит банальный обмен жестами между Зеленским и Порошенко. Похоже, Зеленский испытывает тактику постоянного напоминания о проблемах экс-президента. В свою очередь Порошенко — "огрызается", пытаясь показывать массовую поддержку со стороны "патриотических граждан". В целом, всё это служит лишь для информационной поддержки скандалов, которые продолжаются в украинской политике", – говорит Петр Олещук.

Политолог уверен, что ждать чего-то особенного в данном случае не стоит.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось о втором сроке Зеленского: реальные шансы и вероятность досрочных выборов.

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