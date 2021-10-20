Не из команды "Квартала": эксперты назвали вероятные причины отставки министра экологии

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности.

Роман Абрамовский - фото: пресс-центр форума "Украина 30"

Эксперты пояснили порталу "Комментарии", с чем это может быть связано.

Если министром недовольны в Офисе, и министр не хочет портить отношения с президентом, то он пишет "по собственному"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что в нынешнем политическом цикле причина отставки любого заметного чиновника всегда известна заранее. Потому что она одна единственная: чиновником недовольны в Офисе президента.

"А вот чем именно недовольны – это правильный вопрос. Роман Абрамовский, как, кстати и Олег Уруский (вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины – прим. ред.) – тоже кандидат на вылет, не из команды "Квартала". Он непонятен президенту, скучен и не вписывается. Кроме того, Минэкологии – это ресурсное министерство: всякие разрешения на добычу полезных ископаемых и так далее. Вот эти вопросы, с точки зрения ОП, решались в Минэкологии как-то медленно", – поясняет Александр Кочетков.

Кроме того, продолжает эксперт, наблюдалось некоторое подыгрывание крупному металлургическому бизнесу.

"А коррупция в экологических инспекциях, которая была всегда и существует сейчас, на деле занимает в претензиях место в конце списка, – уверен Александр Кочетков. – Если министром недовольны в Офисе, и министр не хочет портить отношения с президентом, то он пишет "по собственному". Абрамовский так и поступил".

Есть куда больше вопросов к ряду других руководителей министерств. Но их не трогают.

Политолог Виктор Таран считает, что понять логику действий Офиса президента, особенно в кадровых вопросах, очень сложно. По его словам, часто это превращается в аттракцион со случайными цифрами. Когда кого-то убирают или назначают, вне зависимости от реальных услуг или "проколов" того или иного чиновника.

"То же самое с Минэкологии, – поясняет политолог. – Есть куда больше вопросов к тому же министру обороны Андрею Тарану, к ряду других руководителей министерств. Но их не трогают. Зато Абрамовского убирают. И почему – не ясно. Такой себе генератор случайных чисел. Возможно, потому что кто-то в ОП решил, что "его" человек на этом месте будет лучше".

Виктор Таран отмечает, что по состоянию на сегодня, насколько известно, существует более 15 кандидатов на освобождающийся пост министра охраны окружающей среде и природных ресурсов. Но никто из них, похоже, не предлагает реальный алгоритм проблем, которые существуют в профильном министерстве.

"А проблемы там серьезные. Недофинансирование по некоторым ключевым вопросам, включая содержание Чернобыльской зоны, зарплаты – огромное. Потому что это направление для руководства государства не в приоритете", – резюмирует эксперт.





Будет происходить отдельная "чистка" отдельных министров

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк называет отставку Абрамовского – точечной чисткой Кабмина, которую прогнозировали ранее.

"Это кадровое решение не имеет политического контекста, потому что Абрамовский не является политиком, он просто менеджер. Так что происходящее сейчас доказывает: полной перезагрузки правительства ожидать в ближайшее время не стоит, будет происходить отдельная "чистка" отдельных министров", – отмечает эксперт.

По его словам, проблема в том, что у нас министры меняются слишком быстро, и это влияет на эффективность работы министерств.

"Следует всё же думать над тем, чтобы приходящий министр был не временщиком, а человеком, имеющим определенную стратегию и некий срок на ее реализацию, – считает Тарас Семенюк. – Уход Абрамовского – не "зрада", не "перемога". Просто одна группа поработала, теперь придет другая, оседлав те или иные потоки. Чтобы все были сыты".

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