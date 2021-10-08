Рада выбрала нового спикера: что будет с парламентом во главе со Стефанчуком

В пятницу, 8 октября, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назначен на место председателя парламента вместо Дмитрия Разумкова, уволенного 7 октября.

Руслан Стефанчук - фото: Верховная Рада

О чем говорит этот приход? Во что превращается украинский парламентаризм? Или это – нормальный процесс и не стоит волноваться? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Такой парламент не имеет права на жизнь

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен, что происходит абсолютно не нормальный процесс, который несет серьезные риски украинскому парламентаризму.

когда Разумков был на больничном, на карантине. Мы видели, что для принятия необходимых Банковой решений, Стефанчук пренебрегает регламентом (чем нарушает закон), не дает возможности оппозиции в Раде вести дискуссию, вносить какие-то замечания. То есть, он не является выразителем интересов всего парламента, а исключительно – Офиса президента (ОП). Что нивелирует роль ВР как высшего законодательного органа", – уверен Виталий Бала. "Стефанчук себя уже продемонстрировал во время принятия т.н. закона об олигархах,

Он также предлагает вспомнить, что Стефанчук, став первые вице-спикером, жил в квартире тещи и получал компенсацию из бюджета за жилье.

"Это четко характеризует его моральные качества, – считает эксперт. – И не стоит удивляться тому, что он будет выполнять любые "пожелания" ОП".

По мнению Виталия Балы, сложно сказать, что может сделать оппозиция, чтобы не дать умножить Раду на ноль.

"Украинскому парламентаризму нанесен серьезный удар. И, с моей точки зрения, такой парламент не имеет права на жизнь. Нужно сделать всё, чтобы как можно быстрее прошли досрочные выборы, иначе мы превратимся в государство, где власть узурпировал Офис президента. Последнее может привести к опасным последствиям не только для определенной партии (партий), но и в целом для страны, – предупреждает эксперт. – Напомню, что все попытки создать в Украине диктатуру или квазидиктатуру заканчивались тем, что лилась кров. А сейчас, когда у нас еще и идет война, точно не хотелось бы, чтобы ситуация с действующей властью решалась революционным путем. А потому лучше идти эволюционным. А именно – проводить досрочные парламентские выборы, чтобы это монобольшинство, которое себе позволят делать всё, то угодно, совершает действия, не отвечающие интересам страны, перестало существовать".

Как было у нас пропрезидентское монобольшинство, так и осталось. Как решения утверждались большинством голосов, так и утверждаются

Политолог Валентин Гладких считает, что никаких особых перемен в ВР не произошло.

"Я понимаю причины критики, которая звучит сейчас со стороны оппозиционных сил. Но она абсолютно безосновательна. И мне смешно видеть, как те, кто вчера критиковал Разумкова как часть команды Зеленского и монобольшинства, сегодня, когда он оказался вне этой команды, пошел на конфронтацию, вдруг его полюбили и стали пылко защищать. И всё под соусом того, что у нас якобы парламентский кризис и наступление на парламентаризм. Надо понимать, что ВР – это не завод, а спикер Рады – не директор завода. Решения в парламенте принимаются коллегиально, большинством голосов. Так, как это и предусмотрено Конституцией", – акцентирует эксперт.

Для Разумкова, действительно, много чего изменилось. Он уже не спикер. А для парламента ничего не поменялось, отмечает Валентин Гладких.

"Как было у нас пропрезидентское монобольшинство, так и осталось. Как решения утверждались большинством голосов, так и утверждаются. То есть, когда большинством голосов назначили Разумкова – это было нормально. А когда большинством его сняли и назначили другого спикера – это наступление на парламентаризм? Где логика? И наиболее адекватно, как это ни парадоксально, тут выглядит позиция "Батькивщины". Они признали, что Разумков был неплохим спикером. Но он являлся частью команды президента, частью "Слуги народа". Соответственно, тоже отвечает за все решения и события, которые произошли в Раде за последние два года, – поясняет политолог. – И если мы недовольны этими решениями, этой ситуацией, мы должны быть недовольны и Разумковым. А если вы недовольны ситуацией, но довольны Разумковым – это некий диссонанс. Если критикуете "Слугу народа", президента, то логично, что не можете вынести за скобки человека, который всё это время был спикером ВР".

По мнению Валентина Гладких, смешно, когда вчера оппозиционеры Разумкова ругали, называли бывшим регионалом, как только не цепляли… А сегодня причисляют чуть ли не к лику святых.

"Тут просматривается политическая непоследовательность у оппонентов президента, – уверен политолог. – Хоть я согласен, что Разумков был одним из лучших спикеров. Но надо понимать, что позиция "Слуги народа" в данном случае – это политическая реакция на политическую позицию Разумкова. Позиция, которую он занял, отличалась от той, которую занимали в СН. И они дали политическую оценку. Так было и ранее, так будет и далее. Никаких угроз парламентаризма тут нет".

Сейчас украинский парламент превращается в еще один подкаблучный орган Офиса президента

Политолог, коммуникатор Украинского института политики Елена Броницкая отмечает:

"Той широты, полноты диалога, даже просто возможности диалога, что было при Разумкове, уже не будет. Если ранее каждый депутат мог высказаться и "за", и "против", то при спикере Стефанчуке на это рассчитывать не приходится. Хоть он уверял, что будет формат "диалога", но я сомневаюсь. Особенно вспоминая, с каким "диалогом" при его руководстве парламент принимал закон об олигархах".

По мнению Елены Броницкой, сейчас украинский парламент превращается в еще один подкаблучный орган Офиса президента.

"Это уже точно не парламентско-президентское устройство, как прописано в Конституции Украины. И даже не президентско-парламентское. Всё идет к тому, что у нас будет офисно-президентская форма правления. Будет просто и бездумно выполняться всё, что спустят из Офиса президента. Стефанчук – абсолютно подконтрольный Зеленскому (и соответственно ОП) человек. Таким же, судя по всему, будет первый вице-спикер, на роль которого Банковая двигает главу партии "Слуга народа" Корниенко", – прогнозирует Елена Броницкая.

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