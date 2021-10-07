Говорят одно, а делают другое: почему голоса депутатов за отставку Разумкова распределились именно так

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в четверг, 7 октября, отправили в отставку. "За" проголосовало 284 народных депутата.

Дмитрий Разумков - фото: Getty Images

Голоса парламентариев распределились так:

"Слуга народа": за — 215, против — 7;

ОПЗЖ: за — 0, против — 23;

"Европейская солидарность": за — 0, против — 27;

"Батькивщина": за — 20, против — 1;

"За майбутне": за — 19, против — 0;

"Голос": за — 6, против — 8;

"Довира": за — 18, против — 0;

Внефракционные: за — 6, против — 8.

Эксперты для издания "Комментарии" оценили итоги голосования, особенно в ракурсе поддержки отставки спикера со стороны "Батькивщины", представители которой хвалили Разумкова сегодня с парламентской трибуны. Специалисты также рассказали, почему ОПЗЖ и "Евросолидарность" голосовали в унисон.

В парламенте точно есть коалиция, которую условно можно назвать "Слуги олигархов"

Политолог Виктор Таран называет главным выводом по результатам голосования за отставку Разумкова, что монобольшинства больше нет.

"Из почти 250 "слуг" голоса за отставку дали лишь 215. То есть, самостоятельно они бы Разумкова не сумели уволить. Более 30 человек не голосовали. По разным причинам. И значительная часть этих депутатов – те люди, на часть которых Разумков, возможно, будет делать ставку в ракурсе дальнейшей политической карьеры", – считает политолог.

Еще один его вывод: в парламенте точно есть коалиция, которую условно можно назвать "Слуги олигархов". Виктор Таран поясняет:

"Это те представители СН, которые поддержали отставку Разумкова, а также связанные с олигархами группы "За майбутне" (Коломойский) и "Довира" (Веревский и Косюк), практически всегда поддерживающие "слуг". Зеленский, похоже, окончательно решил делать ставку на олигархов. И это плохая история. Внутренние проблемы, в том числе финансовые, он частично решит. Но открывается ящик Пандоры внешних проблем. В частности, США, которые требуют выдачи Коломойского, где расследуют дела против него, точно не понравится, что Зеленский всё более явно демонстрирует свои связи с Коломойским".

Что касается голосования "Батькивщины" в поддержку отставки Разумкова, тут у политолога есть три варианта.

1. У Юлии Тимошенко имеются давние добрые отношения с Коломойским. Возможно, были некие персональные договоренности.

2. У некоторых представителей "Батькивщины" есть проблемы с законом. Правоохранители, к примеру, задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, которого связывают с партией Тимошенко, при попытке бегства из Украины. Возможно, пошли некоторые договоренности между Юлией Владимировной и Банковой. Что правоохранители не будут разматывать неудобное для "Батькивщины" дело. А "Батькивщина" будет делать то, что удобно Банковой.

3. Кадровые "коврижки". Возможно, в "Батькивщине" хотят получить дивиденды в виде правительственных портфелей (слухи об отставках в Кабмине, похоже, вскоре станут реальностью) или квот комитетах ВР (давно мечтали поставить своего человека во главе аграрного комитета).

"Вполне возможно, речь идет одновременно о всех трех вариантах. Но то, что Батькивщина периодически голосует в унисон с Банковой – не секрет", – отмечает Виктор Таран.

Комментируя то, что отставку Разумкова не поддержали ОПЗЖ и "Евросолидарность", политолог обращает внимание на следующий момент.

"Банковая навязывает нарратив, что не голосовали только ОПЗЖ и "Европейская солидарность". У Зеленского давно (и безуспешно) пытаются показать связку Медведчук-Порошенко. При этом сегодня, к примеру, не говорят о том, что основная часть "Голоса" тоже не поддержала отставку Разумкова. Причем значительная часть: из 18 представителей "Голоса" лишь 6 высказались за отставку спикера. То есть, можно и нужно говорить, что не поддержали эту спикериаду три фракции, – акцентирует Виктор Таран. – А не голосовали, потому что тут вопрос не в Разумкове. А в Раде как в институции. Парламент уже не раз не давал стране скатиться в авторитаризм. И смена нейтрального спикера на ручного болванчика с Банковой, который будет выполнять всё, что пожелают Зеленский и Ермак, это превращение парламента в еще один Офис Зеленского. И скатывание Украины в авторитаризм. А "Европейская солидарность", ОПЗЖ и вменяемая часть "Голоса" хорошо знают, чем это может закончиться".

"Батькивщина" хотела показать, что потенциально может быть интересна-полезна Офису президента

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай также обращает внимание, что за отставку Разумкова проголосовало всего 215 представителей т.н. монобольшинства. И это, по его мнению, говорит о возможном углублении раскола в пропрезидентской фракции.

"Можно сказать, что некоторые не голосовали из-за принципиальной позиции, чтобы не уступать давлению, которое якобы оказывалось на депутатов. Но, тем не менее, это новый виток противостояния внутри условного монобольшинства", – считает эксперт.

Действия "Батькивщины" он называет типичными для партии Тимошенко: говорить одно, а делать другое.

"Думаю, сейчас "Батькивщина" хотела показать, что потенциально может быть интересна-полезна Офису президента. Мол, если монбольшинство рассыплется, можете рассчитывать на наши голоса. Но за некоторые уступки. Некий сигнал, что "Батькивщина" потенциально готова к сотрудничеству, – поясняет Валентин Гайдай. – При этом надо понимать, что голоса представителей партии Тимошенко не были решающими. Предположим, они бы не голосовали. Было бы не 284, а минус 20 голосов. Этого бы всё равно хватило, чтобы снять Разумкова. Так что, скорее всего, Батькивщина просто себя рекламирует как потенциально возможно союзника, который готов подставить плечо Зеленскому, если не будет хватать голосов в будущем".

Анализируя совместную позицию ОПЗЖ и "Евросолидарности" (ни одного голоса за отставку Разумкова), эксперт называет это ситуативным голосованием в унисон. И уверяет, что о союзе Бойко и Порошенко говорить точно не приходится.

"Что их сейчас объединяет, так это общая конфронтация с ОП. По принципу: враг моего врага – мой друг. Так что это просто ситуативный союз, цель которого – не дать действующей власти еще более укрепить свои позиции путем отстранения более менее нейтрального спикера на ручного", – резюмирует Валентин Гайдай.

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