Битва за кресло мэра: что нужно знать о выборах в Харькове

Уже в это воскресенье, 31 октября, состоятся выборы мэра Харькова.

Выборы мэра Харькова - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Какой расклад на данный момент? Возможны ли выборы в один тур? Как себя проявляет центральная власть в подготовке этой битвы? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Выборы городского головы в Харькове могут стать ухудшенным вариантом довыборов в Раду на 87-м округе

По мнению директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, похоже, центральная власть договорилась с исполняющим обязанности харьковского градоначальника Игорем Тереховым, который является одним из кандидатов.

обеспечивали способом, мягко говоря, не присущим демократическим странам. Потому боюсь, что выборы городского головы в Харькове станут ухудшенным вариантом выборов на 87-м округе", – отмечает Виталий Бала. "По слухам, будут пытаться сделать всё, чтобы он победил в один тур. Мы уже были свидетелям, особенно на довыборах в Раду на 87 округе на Ивано-Франковщине, когда победу провластного кандидата (тогда это был Василий Вирастюк)

Он подчеркивает, что ставки – высоки. Провластная партия "Слуга народа", не выставив своего кандидата на пост городского головы, проявила слабость. И потому тот кандидат, которого она поддерживает, является для нее суперважным.

"Тем более, что вопрос стоит также касательно горсовета: каким образом там будут сотрудничать. Одно дело – победить на выборах мэра, другое – наладить отношения внутри горсовета. Это может стать проблемой для ставленников Банковой, зато – предохранителем от тех или иных решений, которые захочет принимать новоизбранный городской голова", – считает эксперт.

Вопрос, по его словам, и в том, насколько главный конкурент Терехова – Михаил Добкин – сумеет помешать планам своего оппонента и Банковой. Достаточно ли у него ресурса, поддержки, сил и желания, чтобы, как минимум, получить возможность для борьбы во втором туре.

"Социологические исследования последнего времени, указывающие на вероятность выборов в один тур, выглядели довольно заангажированными. Пока не вижу никаких оснований для этого, – признался Виталий Бала. – Пару месяцев назад социология говорила о том, что у Терехова и Добкина – приблизительно одинаковая поддержка. И что такого случилось с того времени, чтобы поддержка Терехова выросла в два раза, позволяя набрать более 50% и решить всё в один тур? С моей точки зрения – ничего".

Более того – в Харькове тяжелейшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Так что выборы тут еще и увязаны с вопросом здоровья и жизней людей, акцентирует Виталий Бала.

"Там давно уже есть все основания (что бы нам не говорил глава МОЗ Виктор Ляшко), чтобы вводить жесткий карантин. Но власти этого не делают, фактически повторяя весеннюю ситуацию с выборами на 87-м округе. Тогда на Западе Украины после незакрытого Буковеля был пик заболеваемости. Но власть на это не обращала внимания – ей важно было провести выборы. И не просто провести, а завести в Раду "своего" человека. И в какой-то мере мы видим сейчас повторение той политики, – считает Виталий Бала. – Посмотрим, как будут проводить сами выборы, как будут считать. Не исключаю, что увидим такой же "беспредел", какой был на 87-м округе, когда СБУ заходила на избирательные участки, после чего там пропадали бюллетени оппонентов власти и появлялись голоса за Вирастюка".

Хоть в один тур, хоть в два – Терехов победит и станет официально мэром Харькова

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович склоняется к тому, что в Харькове будет два тура.

"Как показывает последняя социология, 60% на 40% вероятность в пользу одного тура. В пользу Терехова, который может набрать более 50%. К тому же, его технологи делают ставку именно на один тур. Но нужно учитывать фактор "красной зоны", ковида. И количество людей, которые придут на избирательные участки, может быть значительно меньше. И далеко не факт, что придут как раз сторонники Терехова, – подчеркивает Игорь Рейтерович. – Преимущественно это люди немолодые, у них могут возникнуть сомнения по поводу необходимости идти на избирательные участки с учетом тех ограничений, которые будут введены и общей ситуации с коронавирусом".

Впрочем, отмечает эксперт, хоть в один тур, хоть в два – Терехов победит и станет официально мэром Харькова. Для этого у него есть все ресурсы.

"Добкин как не старался, не смог переломить тренд и доказать, что он ближе к покойному экс-мэру Кернесу, чем тот же Терехов. Хоть именно на этом стоилась кампания Добкина", – поясняет Игорь Рейтерович.

Он также обращает внимание, что Офис президента неформально, но достаточно явно поставил на Терехова.

"Насколько мне известно, Терехов не просто общался с представителями Офиса президента, но и непосредственно с самим Зеленским. И дал ряд обещаний, которые будет выполнять в случае победы. И обещания эти идут в русле программы, которую поддерживают и реализовывают представители "Слуги народа" и непосредственного ОП", – говорит Игорь Рейтерович.

Эксперт не исключает, что после выборов со стороны Терехова (который является председателем фракции партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков") начнутся телодвижения в сторону "Слуги народа" в ракурсе формального/неформального членства, создания новых коалиций, раздачи должностей людям, связанным с Офисом президента.

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