Потерял президент, теряют и «слуги» – монобольшинства больше не будет: эксперты назвали причины

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Кравцев Сергей
Партия "Слуга народа" впервые за долгое время потеряла лидерство в рейтинге партий. В середине октября большинство украинцев поддержали "Европейскую солидарность". Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 15-18 октября. Согласно приведенным данным, относительно наивысшую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13,7% и 15,5%), "Батькивщина" (12% и 13,6%) и "ОПЗЖ" (11,5% и 13%). Эксперты рассказали порталу "Комментарии", о чём говорят эти данные, которым предшествовали сообщения о том, что рейтинг теряет и президент Украины Владимир Зеленский.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает, что партии власти всегда теряют рейтинг – это нормальная тенденция для всех.
По его мнению, подобные рейтинги должны выступать подсказчиком для партийных технологов, чтобы корректировать партийную повестку.
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует, что все четыре лидирующие партии расположились друг от друга на расстоянии статистической погрешности. Которая может колебаться от 1 до 3%.
Александра Решмедилова также подчеркивает, что для "слуг" такие показатели – во многом вердикт. По ее словам, правящая политсила свою пальму первенства, лидерства, потеряла. "Слуг" нигде уже не встречают лавровыми венками победителей. И любые следующие выборы для них явно будут понижением результата.
Между тем, в обществе – апатия. Все свежие социологии показывают: украинцы фиксируют, что государство двигается в неправильном направлении. Для власти это однозначный минус, уверена Александра Решмедилова. Но при этом и в действиях оппозиции нет таких стремительных шагов, которые позволяют быстро наращивать свои возможности за счет потерь власти.
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