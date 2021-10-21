Потерял президент, теряют и «слуги» – монобольшинства больше не будет: эксперты назвали причины

Партия "Слуга народа" впервые за долгое время потеряла лидерство в рейтинге партий. В середине октября большинство украинцев поддержали "Европейскую солидарность". Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 15-18 октября. Согласно приведенным данным, относительно наивысшую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13,7% и 15,5%), "Батькивщина" (12% и 13,6%) и "ОПЗЖ" (11,5% и 13%). Эксперты рассказали порталу "Комментарии", о чём говорят эти данные, которым предшествовали сообщения о том, что рейтинг теряет и президент Украины Владимир Зеленский.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Слуга народа" потеряла меньше, чем потеряли бывшие партии власти

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает, что партии власти всегда теряют рейтинг – это нормальная тенденция для всех.

"Так было и у "Партии Регионов", и у "Блока Петра Порошенко" (БПП). Похожая картина наблюдается у "Слуги народа". Однако, важно понимать, что в сравнении с изначальными позициями, СН потеряла меньше, чем потеряли бывшие партии власти", – акцентирует Сергей Быков.

По его мнению, подобные рейтинги должны выступать подсказчиком для партийных технологов, чтобы корректировать партийную повестку.

Досрочные выборы, о которых так любят у нас говорить в последнее время, – это лотерея

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует, что все четыре лидирующие партии расположились друг от друга на расстоянии статистической погрешности. Которая может колебаться от 1 до 3%.

"Соответственно, между "Евросолидарностью" и "Слугой народа", как и между ОПЗЖ и "Батькивщиной", не такая большая разница. Фактически они застряли на месте, уперлись в некое плато, в определенный электоральный потолок. Отметку, которую никто не может перепрыгнуть. Нет явного лидера. Условно – всем по 15%, даже если с натяжкой и в разные периоды. И тут не так важно 12% у тебя или 15%. Это не играет большой роли. Все берут небольшой процент, которые точно не гарантирует полноценного лидерства. Соответственно, никто не сможет самостоятельно сформировать Кабмин в новом парламента. Исполнительная власть будет формироваться коалиционно", – поясняет аналитик.

Александра Решмедилова также подчеркивает, что для "слуг" такие показатели – во многом вердикт. По ее словам, правящая политсила свою пальму первенства, лидерства, потеряла. "Слуг" нигде уже не встречают лавровыми венками победителей. И любые следующие выборы для них явно будут понижением результата.

"Впрочем, для остальных трех топ-партий (ЕС, ОПЗЖ, "Батькивщина") выборы тоже не станут прорывом, – говорит аналитик. – Никто не сможет зайти в парламент, положив "слуг" на лопатки. Пока у всех достаточно равный результат. Соответственно, досрочные выборы, о которых так любят у нас говорить в последнее время, – это лотерея. Это точно не идеальный шанс для кого-то, идеальное время и место показать прекрасный результат. Такая социология больше подталкивает к мнению, что лучше подождать. Ни для кого это не руководство к тому, чтобы нападать, чтобы двигаться к выборам ускоренным темпом, потому что именно сейчас гарантирован лучший результат".

Между тем, в обществе – апатия. Все свежие социологии показывают: украинцы фиксируют, что государство двигается в неправильном направлении. Для власти это однозначный минус, уверена Александра Решмедилова. Но при этом и в действиях оппозиции нет таких стремительных шагов, которые позволяют быстро наращивать свои возможности за счет потерь власти.

"Оппозиции, фиксируя такое падение у "слуг", стоило бы перейти к более резким риторике и проявлениям. Пока этого нет. Потенциально ЕС, ОПЗЖ, "Батькивщина" способны растянуть избирателя, который уходит от "Слуги народа". Если СН будет с такой же интенсивностью терять, они в рейтинговой таблице опустятся ещё ниже. Впрочем, надо смотреть динамику не за месяц-два, а за три-четыре. Думаю, к новому году или вскоре после будет видно, что происходит. Пока же есть явная тенденция снижения рейтингов – как президента, так и правящей партии", – констатирует аналитик.

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