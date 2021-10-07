Расследование Pandora Papers: почему реакция украинской власти на оффшорный скандал так минимальна

Расследование Pandora Papers, в том числе оффшорный след президента Украины Владимира Зеленского. Что можно сказать о реакции украинских властей? Почему в то время, как в некоторых европейских странах начаты расследования, в Украине (лидере по политикам-оффшорникам), складывается впечатление, что пытаются сделать всё, чтобы тема ушла с повестки дня, а то и вовсе рассказывают о чуть ли не пользе оффшоров? Как эта история и реакция на нее еще могут аукнуться украинской власти? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Почему реакция украинской власти на оффшорный скандал так минимальна - фото из открытых источников

Pandora Papers – это сигнал Украине от западных партнеров, особенно британцев и американцев

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что реакция украинской власти на скандал, связанный с расследованием Рandora Papers, является такой минимальной, сдержанной, потому что тему хотят заговорить, спустить на тормозах.

"Президенту неприятно, что кто-то может копаться в его прошлом, показывать его доходы. Он как бизнесмен понимает, что иметь оффшоры — нормально, что это мировая практика. Но если ты становишься политиком, следует максимально отстраниться от такого полулегального инструмента для увеличения личных доходов и уменьшения уплаты налогов. Потому что это противоречит принципам политической открытости и так далее. Потому Офис президента и спускает на тормозах крайне неудобную для Зеленского тему", – поясняет Тарас Семенюк.

В то же время, он акцентирует, что обнародование Pandora Papers с весьма большим охватом украинских политиков и бизнесменов – это сигнал Украине от западных партнеров, особенно британцев и американцев.

подоспел. Похоже, идет глобальное тестирование – выдержит ли Зеленский серьезные удары. Насколько это отразится на его решении идти (не идти) на второй срок". "Сигнал, в том числе Зеленскому и его окружению. Запад демонстрирует, что всё знает об их финансах. Всё видит. Что ничего не удастся спрятать. И в любой момент те или иные неприглядные для украинской власти факты могут стать публичными, – отмечает аналитик. – Это пугает каждую власть. Ее представители заинтересованы утаивать свои доходы, чтобы граждане воспринимали их максимально открытыми (хоть обогащение на почве власти всегда происходило и происходит). Всегда после таких скандалов начинались репутационные проблемы у представителей власти. Если ранее Зеленский критиковал Порошенко и прочих оппонентов за оффшоры, то теперь – добро пожаловать в клуб! Как это отобразиться на рейтингах, мы скоро увидим. Но очевидно, что оппоненты будут эту историю раскручивать и далее. А тут еще журналистский с канадал с Укрэксимбанком

Тарас Семенюк резюмирует: в свете последних событий можно сказать следующее — Зеленский борется против всех. Против олигархов, политических оппонентов, недавних союзников, которые позволяют себе высказывать критику, в том числе объективную, даже порой против слишком настойчивых западных партнеров.

"Но может наступить момент, когда все они объединятся против Зеленского. И тогда вполне возможно повторение ситуация с Януковием, которую мы видели в 2013-14 годах", – предупреждает эксперт.

На тот момент Зеленский и его соратники были бизнесменами, а не политиками

Политтехнолог Борис Тизенгаузен обращает внимание, что использование оффшоров – это мировая практика. Но есть нюансы.

"Так делают и крупнейшие корпорации, такие как Майкрософт, Эйпл, Дженерал Моторс, БМВ. Для оптимизации налогов. Но подобный механизм применяют и для того, чтобы элементарно сохранить собственность. В авторитарных государствах или государствах, где коррумпированы силовые органы, могут переоформить за одну ночь всё твое имущество и вынуть твои деньги из банка – так, чтобы сохранить собственность, как-то себя защитить, используют оффшоры. Это не секрет", – отмечает эксперт.

По его словам, следует разделять использование оффшорных схем на две составляющих. Одна составляющая, когда это делает действующий политик, который не имеет права вести бизнес, но использует оффшоры, чтобы скрыть конечных бенефициаров, скрыть активы, недвижимость. А другая составляющая – когда их использует бизнес.

"К бизнесу, конечно, тоже есть вопросы, но их намного меньше. А потому касательно бизнеса реакция всегда относительно спокойнее, – поясняет Борис Тизенгаузен. – Если говорим конкретно о Зеленским, он на тот момент, который отображают вскрытые факты, был бизнесменом. Там же, в этих бумагах, речь идет вообще о 2012 годе. Когда весь бизнес прятал активы, чтоб их не отжала власть Януковича. Тогда и, наверное, сейчас весь крупный бизнес использовал эти схемы".

Борис Тизенгаузен признался, что его радует, что Украина, как и весь мир взяла курс на деоффшоризацию. Принят ряд законопроектов, которые сделают не очень выгодным использование оффшорных схем.

"Почему власть не комментирует расследование Pandora Papers? Потому что это не незаконно, бизнес имеет право использовать эти схемы. На тот момент Зеленский и его соратники были бизнесменами, не политиками. И вообще в мире, по-моему, не так много случаев, кода из-за оффшорных скандалов подали в отставку. Те же оффшорные зоны находятся в Великобритании, Новой Зеландии, ОАЭ. Нет ничего сверхъестественного, – считает политтехнолог. – Другое дело, когда у Порошенко нашли оффшоры после публикации Panama Papers ("Панамские документы"). Действующий политик во время политической карьеры оформлял оффшорные компании. Это – совсем другая история".

Ранее издание "Комментарии" писало, что эксперт назвал сумму, которую потеряла Украина за годы независимости из-за оффшоров.

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