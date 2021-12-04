Прокол с госпереворотом: эксперты рассказали о главных итогах уходящей недели

Уходящая неделя запомнилась принятием ряда важных законов, включая закон о госбюджете-2022, выступлением президента Украины в Верховной Раде, усилившимся противостоянием между Банковой и самым богатым украинцем – Ринатом Ахметовым. Политические итоги недели оценили для издания "Комментарии" эксперты.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Если действительно президент предотвратил госпереворот его анонсом, то это победа всей страны

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает, что на этой неделе было несколько ключевых моментов.

"Первое – несостоявшийся госпереворот, который прогнозировался на начало декабря. Если действительно президент предотвратил госпереворот его анонсом , то это победа всей страны. Даже пусть и ценой временного падения акций украинских компаний. Есть политтехнологический приём, который называется "прививка". Он состоит в том, что если вы знаете, что оппоненты готовят какой-то кризис, то его нужно анонсировать. Тогда кризис окажется менее болезненным, а мероприятия – неэффективными. Я полагаю, что у президента были достаточно веские основания, чтобы серьезно говорить о планирующемся госперевороте", – отмечает Сергей Быков.

Вторым важным моментом он считает ежегодное послание главы государства к Верховной Раде.

"В нём президент отчитался о том, что уже сделала его команда. Как оказалось, многое в нашей стране было впервые. Новая инфраструктура, цифровизация, а рост зарплат и объём экономики превысил показатели 2013 года. Это краткий отчёт, который прерывали овации парламента", – напоминает эксперт.

Третье – удалось принять ресурсный законопроект №5600, акцентирует Сергей Быков.

"Он повышает ренту для добычи наших природных ресурсов и наводит порядок в фискальной политике. Этот закон нужен не только, чтобы у государства были деньги оплачивать армию, зарплаты учителей или врачей, но и чтобы у нас появилась настоящая налоговая дисциплина. Ну, а четвертый ключевой момент вытекает из третьего – парламентарии приняли в целом госбюджет . Бюджетом будут всегда недовольны и найдут, за что его критиковать. Но увеличение почти в три раза (с 118 до 320 млрд) денег на соцзащиту меня порадовало", – резюмирует глава ИНПОЛИТ.

Уходящая неделя запомнилась тремя провалами для власти

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков главной неудачей Зеленского считает то, что украинцы категорически не поверили в анонсированный президентом на начало декабря госпереворот.

"В мире была встревоженная реакция, а украинцы четко разобрались, что это просто отрыжка шоубиза. Не пугались, не выходили на улицы в защиту президента, наоборот, стебались и веселились, что говорит о падении доверия к власти", – поясняет аналитик.

Вторым провалом он называет отказ российского президента Владимира Путина выходить на прямые переговоры с Владимиром Зеленским, на которые он его призвал во время выступления в Раде.

"Хоть при посредничестве турецкого президента Реджепа Эрдогана, хоть без него. Кремль продолжает настаивать на своей трактовке "Минска", и к его позиции начинает всё больше склоняться коллективный Запад", – отмечает Александр Кочетков.

Третьим провалом он считает то, что Ринат Ахметов не спешит явиться в Офис президента со своеобразной капитуляцией и согласием на все выдвинутые властью условия.

"Соответственно, не прекращается и жесткая критика Владимира Зеленского на ахметовских телеканалах", – резюмирует аналитик.

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