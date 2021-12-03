Противостояние Банковой и Ахметова обостряется – в дело вступает ГПУ

"Схемы" и "Центр противодействия коррупции" выпустили материал, в котором обвинили структуры Рината Ахметова в сокрытии информации об аварии на Бурштынской теплоэлектростанции, в результате которой, по их словам, был нанесен вред не только экосистеме региона, но и подвергнуто риску здоровье жителей прилегающих к ТЭС районов. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова послала прямой привет самому богатому человеку в Украине и намекнула на уголовные преследования его компаний. Противостояние Банковой и Ахметова, похоже, обостряется. И в него втягиваются всё новые силы. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Владимир Зеленский и Ринат Ахметов. Фото: 24 канал

До конца текущего года и в начале следующего противостояние Зеленский-Ахметов будет оставаться самым топовым в нашей стране

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что этот конфликт для Ахметова перешел в эмоциональную плоскость. Тогда как для Зеленского он пока – в политической плоскости.

"Президенту было бы круто реализовать запрос общества на борьбу с олигархами. Тем более, что Ахметов с точки зрения антирейтингов олигархов занимает 1 место. Это и сданный Донецк, и коррупция, и экология, и промышленность, и много других вопросов, – поясняет политолог. – Для Зеленского важно политически реализовать этот кейс. А для самого богатого украинца это уже не столько бизнес (в любом случае он зарабатывает немало), сколько доказать президенту кто такой Ринат Ахметова".

Мотивация у них, подчеркивает Николай Давидюк, разная, но инструменты – похожие. И одна, и друга сторона работают на максималках – с тем, чтобы привести врага в худшее состояние. И на своих условиях написать условия нового мира.

"Стороны определили некого переговорщика, но, как показывают последние события, тот пока их не привел к перемирию. Идет постоянный накал. Ахметов вряд ли случайно именно сейчас получил почетную награду в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Так он фактически намекнул, что будет давить на Офис президента, в том числе через больших футбольных боссов. А Зеленский показал, что готов к войне – и медийной, и политической. Думаю, до конца текущего года и в начале следующего это противостояние будет оставаться самым топовым в нашей стране", – резюмирует Николай Давидюк.

Всё это выглядит как ситуация, когда президент поставил всю страну на кон, а Ахметов будет эту страну спасать

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова призналась, что не совсем понимает смысла "приветов" от генерального прокурора или других правоохранительных органов.

"В законах, в уголовном и процессуальном кодексах ни слова о "приветах". Если у Генпрокуратуры действительно есть 200 возбужденных дел, то почему о них вспомнили только сейчас? Вернее не так – почему этим не занимались раньше? Прокуратура всех так предупреждает или только Ахметова? На самом деле, больше похоже на крик о помощи – генпрокурора заставляют "возбуждаться" на Рината Леонидовича?".

По мнению Татьяны Луповой, эскалация этого конфликта чревата последствиями для всего украинского общества. Ведь с одной стороны – центральная власть со всеми ее возможностями, а с другой – самый богатый человек Украины со всеми его ресурсами.

"Не совсем понятно, почему на роль главного нападающего выбрали президента. По законам жанра, это должен быть кто-то, кто не рискует всем государством сразу ради войны с одним человеком, даже если это Ахметов. А так всё это выглядит как ситуация, когда президент поставил всю страну на кон, а Ахметов будет эту страну спасать – весьма интересное расположение сил, вы не находите? Но это беспроигрышный вариант, чтобы таки умножить рейтинг президента на ноль. И занимаются этим люди из его окружения. Сознательно и системно делают всё, чтобы безмерная любовь украинцев к Зеленскому (что мы видели в 2019-м) окончательно превратилась в устойчивую ненависть. Видимо для чего-то им это нужно, раз они так активно "сливают" своего президента", – рассуждает Татьяна Лупова.

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