Майдан-3 на горизонте: время, отведенное Зеленскому по Ермаку, истекло

1 декабря истекает срок, который активисты дали президенту Зеленскому для увольнения главы его Офиса – Андрея Ермака – в рамках расследования вагнергейта. Уже вечером анонсированы акции протеста. Ранее Зеленский "анонсировал" попытки госпереворота как раз таки на начало декабря. К чему движется ситуация? Возможны ли массовые волнения, прообраз Майдана-3? Ответы на эти вопрос в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" нашли вместе с нашими экспертами.

Банковая. Фото из открытых источников

Именно в Офисе президента запустили меседж о "госперевороте"

Политолог Александр Лазарев, комментируя заявления о "перевороте" и грядущие акции протеста, приводит отрывок из песни Владимира Высоцкого:

"Переворот в мозгах из края в край В пространстве масса трещин и смещений В Аду решили черти строить Рай Как общество грядущих поколений".

По словам эксперта, эта часть песни очень емко объясняет всё происходящее сегодня в украинском политикуме.

"Переворот сознания, логики, произошел давно. Особенно это видно по сегодняшнему выступлению президента в Раде . Как оказалось, мы живем в самой богатой стране на свете, остальные нам, наверное, завидуют. Послушав его спич, хотелось встать и аплодировать стоя. Правда, не понятно, о какой стране идет речь. Потому что вряд ли об Украине. Ведь, по словам Зеленского, рабочие места у нас есть, соцобеспечение – на уровне, зарплаты – отличные. Не хватает только кредитов под 5% на покупку электромобилей", – отмечает Александр Лазарев.

Он акцентирует, что это – одна сторона медали, которую показал президент во время сегодняшнего выступления в парламенте. Друга – злые олигархи, которые противодействуют счастливому будущему каждого украинца.

"То есть, Зеленский показывает, что есть он, который за народ, за всё хорошее против всего плохого. И есть олигархи, которые, по его словам, 30 лет грабили Украину, использовали все ресурсы лишь для личного обогащения. И теперь, мол, мы эту ситуацию изменим. Идет политтехнологическое противопоставление. Дескать, власть с народом, а крупный бизнес и олигархат – по другую сторону. Потому, якобы, эти самые крупный бизнес и олигархат хотят свергнуть президента. А еще, по логике Зеленского, это выгодно Путину. И все, наверное, должны были испугаться, что мы потеряем такого замечательного президента… На самом деле никто никого свергать не хотел, – считает политолог. – Я более чем уверен, что именно в Офисе президента запустили месседж о "госперевороте" – для того, чтобы в любой момент была возможность ужесточить санкционное давление. Особенно на бизнес".

По словам эксперта, в ближайшее время, похоже, ожидаются санкции против Вадима Новинского – крупного игрока на экономическом рынке. Происходит борьба с его партнером, Ринатом Ахметовым, в экономическом и политическом поле. До этого мы видели, как с помощью СНБО сделали с Виктором Медведчуком, напоминает Александр Лазарев. Не исключено, что нечто подобное в будущем произойдет с Петром Порошенко.

"То есть, власть пытается сконцентрировать все рычаги влияния и управлениях в своих руках. Фактически идет передел рынка, – уверен эксперт. – А, чтобы аргументировать ужесточение тех или иных норм, власти необходимо показать некие серьезные угрозы. И попытка государственного переворота , которая, по их словам, должна была сегодня произойти, вполне укладывается в такую стратегию. В помощь могут быть и некие праворадикальные структуры, которые сегодня вечером намерены выступать в центре столицы. Гипотетически они могут забрасывать файерами Офис президента, делать вид, что они пришли свергать власть. Последнее обвинит во всём определенные бизнес-группы. И может начать по ним "работать". Традиционно – в обход суда. Думаю, такая была (а возможно и есть) концепция. При этом по факту никто Зеленского свергать в незаконный способ не собирался".

Александр Лазарев подчеркивает, что люди имеют право на законный протест, особенно когда власть их не слышит.

"И сегодня помимо праворадикальных организаций, к которым я очень скептически отношусь, потому что понимаю, с какой целью они работают (в том числе на разделение страны), как, на кого и за что (за вполне себе приличные деньги), в Киеве протестовали те же ФОПы. У предпринимателей – ситуация патовая. И локдауны, и повышение налогов, и фискализация, и удорожание стоимости энергоресурсов. Есть обычное население, которое едва выживает на деньги, которые зарабатывает, а тут власть еще и подписывает меморандум с МВФ , обязуясь довести стоимость коммунальных услуг и газа до "рыночных". То есть, европейских, не подъемных для украинцев, получающих далеко не европейские зарплаты и пенсии. Честно говоря, у населения – огромное количество причин, чтобы выходить на массовые протесты. Но свергать власть неконституционным способом никто не будет", – резюмирует Александр Лазарев.

Требование об отставке Ермака остается актуальным – и люди продолжат добиваться отставки разными средствами

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько также считает, что анонсированного президентом госпереворота не будет.

"Потому что и не должно было быть, – отмечает он. – Это заявление является частью игры властей на повышение ставок. Президент сам идет на эскалацию с целью демонстрации собственной силы и запугивания оппозиции".

При этом Владимир Манько призывает не путать переворот с революцией.

"Есть разница между захватом власти неким кругом людей и устранением власти народом. В Украине народ давно уже завоевал себе право на революцию. Зеленский не сможет его забрать. Поэтому требование об отставке Ермака остается актуальным – и люди продолжат добиваться отставки разными средствами. И кстати, неконституционные действия президента в отношении Конституционного суда можно трактовать как госпереворот. Это то, что делает Зеленский", – говорит эксперт.

Из сегодняшнего дня, по мнению Владимира Манько, каждая из сторон будет иметь к себе определенный профит.

"Президент громко выступил в Раде и не допустил "переворота". Оппозиция провела (и продолжит) собственные уличные акции, мобилизуя своего избирателя", – поясняет эксперт.

Акции протеста можно оценивать, как сбор сил и попытку очертить протестную логику оценки действий

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассуждает так:

"Сегодняшнюю и предыдущую акции протеста можно оценивать, как сбор сил и попытку очертить протестную логику оценки действий власти. Но не как подготовку к смене власти через улицу. Для такого сценария необходим внутренний консенсус элит, некая синхронизация повестки оппозиционного топ-политикума против власти, чего мы сейчас не наблюдаем".

Главный вопрос, по мнению Ярослава Божко – будут ли силовые противостояния между протестующими и полицией, а также, насколько широк будет резонанс по этому поводу в обществе.

"Это и будет залогом успешных и массовых следующих акций протеста, – считает эксперт. – Однако власти в этой ситуации помогают предновогодние праздники и отсутствие единства в рядах оппозиционного политикума".

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