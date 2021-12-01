Послание Зеленского к Верховной Раде: насколько действия президента отвечают его заявлениям

В среду, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием. Среди прочего пообещал завершение судебной реформы, повышение зарплат врачам, открыть накопительные счета для детей украинцев за счет части средств от использования недр.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" выступление президента.

Всё звучало красиво и эмоционально убедительно. Но как-то очень мало ощущалось простого человека, гражданина Украины

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых отмечает:

"Президент Украины выступил в стенах Верховной Рады с ежегодным посланием. Почти часовое выступление гаранта, которое прерывалось чуть ли не каждые 15 секунд бурными аплодисментами, несло в себе нескончаемый поток успешно запущенных или уже реализованных реформ. Большое строительство, реформа судебной ветви власти, цифровизация, новые садики, новые больницы и стадионы, запуск национальной авиакомпании, производство собственных вагонов и электровозов, улучшение качества жизни простых людей, забота о "людях поважного віку". А впереди еще столько много всего для страны и людей: накопительный фонд для молодежи из отчислений с ренты на использование природных ресурсов, второе гражданство, большая термомодернизация, льготное кредитование и еще много всего. В очередной раз огласил стремление к миру и готовности прямого разговора с Путиным. Всё это звучало красиво и эмоционально убедительно. Но как-то очень мало ощущалось в этом всём простого человека, гражданина Украины. На кого и должна быть направлена эта бурная деятельность президента и его партии в ВР. А если сравнить слова с действиями, то далеко не всё так радужно, как описано в выступлении".

Олег Вострых акцентирует, что судебная система продолжает пробуксовывать и работать против оппонентов власти, не трогая "своих". Коммунальные платежи растут, "стоимость жизни" увеличивается, растет инфляция. Рабочие места, из-за гуляющего по стране коронавируса, уменьшаются.

или полета в Гуту ), то не всегда понятно – что есть правда, а что красиво оформленный популизм с эмоциональной окраской. В основном, похоже, голый популизм и перетягивание одеяла на себя, в том числе в ракурсе того, что делает местная власть", – резюмирует эксперт. "Провалена вакцинация, а льготные кредиты не дали того эффекта, на который предполагалось выйти. Усложняется работа мелких предпринимателей. А если оценивать ряд высказываний президента Зеленского (к примеру, когда он отрицал, а потом соглашался с журналистами по описанным ими фактам касательно "вагнергейта"

Президент упустил один из ключевых моментов, который от него хотело услышать общество- запрос на справедливость

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко обращает внимание, что президент в своем выступлении акцентировал внимание на социально-экономических результатах деятельности власти, которые даже оппонентам трудно опровергнуть.

"Успехи, безусловно, есть. Возможно, не такие, как хотелось бы команде президента. Но – есть. Это и инфраструктурные проекты (строительство дорог, мостов, школ, больниц, оснащение больниц необходимым оборудованием). При этом, с моей точки зрения, президент упустил один из ключевых моментов, которые от него хотело услышать общество. И за что, во многом, за Зеленского проголосовали в 2019 году", – отмечает эксперт.

Речь, по его словам, о запросе общества на справедливость. Запросе, который остался неудовлетворенным.

"Эта власть пока не смогла продемонстрировать реального желания привлекать к ответственности коррупционеров, обеспечивать безусловное наказание для всех, кто преступил закон, независимо от статуса. Та же ситуации с ДТП с депутатом от "Слуги народа" Трухиным (уходит от наказания), с не привлечением к ответственности за коррупционные действия ряда других представителей Зе-комады – нивелируют достижения по другим направлениям. Общество вряд ли ожидало быстрых экономических успехов. Но надеялось увидеть реальные подвижки в борьбе с коррупцией, с неотвратимостью наказания. Этого не было. И президент эту тему предпочел не поднимать. А зря, – уверен Михаил Дяденко. – Без жесткой и быстрой реформы правоохранительной системы, включая ликвидацию ненужных настроек в виде НАБУ, НАПК и других т.н. "антикоррупционных органов", добиться действенных успехов в борьбе с коррупцией, с нормализацией работы правоохранителей не удастся. Президенту стоило бы идти на эти меры, несмотря на вероятное жесткое сопротивление коллективного Запада. Но он, судя по всему, к этому не готов".

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