Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2022 год: как голосовали депутаты

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Об этом информируют корреспонденты портала "Комментарии".

Верховная Рада Украины. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

За принятие законопроекта проголосовало 268 народных избранника. Необходимый минимум — 226 голосов.

Как голосовали депутаты:

"Слуга народа" — за (215), воздержались (2), не голосовали (12);

ОПЗЖ — за (0), воздержались (2), против (12), не голосовали (11);

"Европейская солидарность" — за (0), воздержались (0), против (23), не голосовали (3);

"Батькивщина" — за (2), воздержались (14), против (0), не голосовали (3);

"За майбутнє" — за (21), воздержались (0), против (0), не голосовали (0);

"Голос" — за (1), воздержались (14), против (0), не голосовали (1);

"Довіра" — за (19), воздержались (0), против (0), не голосовали (0);

Внефракционные — за (10), воздержались (4), против (0), не голосовали (4).

Для справки: по сравнению с первым чтением Кабинет министров увеличил доходную часть на 55 миллиардов гривен (до 1,322 триллиона) и расходную часть на 56 миллиардов гривен (до 1,497 триллиона). В бюджете 2022 предусмотрено увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен с 1 января и до 6 700 гривен с 1 октября.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Евгения Кравчук рассказала, что финансирование креативных индустрий на 2022 год станет приоритетом для власти. Одним из значимых пунктов в проекте Госбюджета на 2022 год является то, что в нем есть программа для закупки книг для библиотек.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что эксперты рассказали, о том как дальше может развиваться ситуация с протестами на Майдане.

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