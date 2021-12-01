Нам нужны переговоры: Зеленский рассказал, как можно остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 декабря, выступая в Верховной Раде, заявил, что Украине нужны прямые переговоры с Москвой, чтобы прекратить войну против поддерживаемых Россией сил в своем восточном Донбассе. Об этом сообщает Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед депутатами во время заседания Верховной Рады в Киеве – Reuters.

Зеленский выступал в парламенте после того, как Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции против России и усилить военное сотрудничество с Киевом как способ удержать Кремль после начала нового нападения после наращивания войск на границе.

Украина и ее союзники в НАТО обеспокоены перемещением российских войск у границ Украины в этом году, поскольку длительный конфликт на востоке Украины может перерасти в войну между двумя соседями.

Россия обвиняет Украину и Соединенные Штаты в дестабилизирующем поведении и исключает разговоры о новом нападении России как лживые и подстрекающие заявления. В среду, 1 декабря, начался новый этап военных учений у границы Украины.

"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, и сегодня это уже признали все внешние партнеры", – сказал Зеленский.

Администрация Зеленского утверждает, что пыталась организовать личные переговоры между президентом и лидером России Владимиром Путиным, но ее просьбы были проигнорированы.

В Кремле заявили, что президент Путин не против идеи переговоров с Зеленским, но что переговоры ради переговоров бессмысленны и Москва хотела бы, чтобы для встречи была подготовлена надлежащая повестка дня.

"Я не боюсь с ними прямого разговора, мы не боимся прямого диалога, мы знаем, какие из европейских стран поддерживают Украину", — сказал Зеленский.

Зеленский выступил в Верховной Раде, которая была оцеплена усиленной охраной офицеров Нацгвардии.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия заявляет , что ВСУ руководит НАТО и отправляет войска на Донбасс.

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