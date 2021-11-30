Рада приняла ресурсный законопроект: действительно ли документ вредоносен для Украины

Во вторник, 30 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении вызвавший немало критики так называемый ресурсный законопроект № 5600 – о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты оценили это решение нардепов.

Закон №5600, к сожалению, не развивает страну, не помогает социальной политике, не повышает жизненный уровень украинцев

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает следующим образом:

"Принятие данного закона – неоднозначное событие. Он трансформировался из антиолигархического в просто ресурсный. Если раньше авторы данного документа стремились ущемить отделенных олигархов (его даже изначально называли "антиахметовский") в части рентных платежей, определенных видов бизнеса, то в итоге всё свелось просто к усилению налогового пресса. Так, в нем прописано налогообложение приусадебных участков свыше определенного размера; введение НДС на строящееся жилье; увеличение налогообложения недвижимости, которая продается в течение года".

Также эксперт обращает внимание, что если ранее инициаторы это закона надеялись получать с его помощью ежегодно 25-30 млрд грн, то сейчас говорят о 13-15 млрд.

"В любом случае это – затыкание дыр бюджета. Поиск новых доходов. В какой-то мере это оправдывает законодателей. Ведь имелась крайняя необходимость поиска новых ресурсов для пополнения казны – с точки зрения балансирования госбюджета. Но закон №5600, к сожалению, не развивает страну, не помогает социальной политике, не повышает жизненный уровень украинцев. Лишь выдавливает деньги, которые находятся на руках у населения, – поясняет Алексей Плотников. – Да, он охватывает некоторые позиции, связанные с теневой экономикой, денежные ресурсы, до которых ранее не добиралась рука государства. Но это не компенсирует то, что налоговый пресс на тех, кто работает в открытую, также увеличивается".

2022 год для бизнеса и не только для него будет хуже, чем весьма сложный уходящий 2021-й

Эксперт Украинской фабрики мысли, специалист в области социальной политики и макроэкономики Юрий Гаврилечко уверен, что поддержка ВР во втором чтении законопроекта №5600 существенно ухудшит ситуацию для всех бизнесов Украины – малого, среднего и крупного.

"Сегодня Рада приняла, как по мне, один из самых вредоносных для экономики Украины законопроектов из годового перечня", – подчеркивает эксперт.

По словам Юрия Гаврилечко, этим "чудом фискальной мысли" предлагается:

– чуть-чуть повысить ренту для олигархов (при этом рента на руду не увеличилась – вот такая она, деолигархизация по-украински);

– обложить реальным налогом виртуальные и, потому, не существующие в реальности доходы владельцев земельных паев, вынуждая почти 7 млн украинцев побыстрее и за копейки продать свои 3-4 га земли сельхозназначения;

– лишить ФОПов права и возможности заниматься производством мяса птицы и яиц, тем самым открывая еще больше наш внутренний рынок для импорта продуктов питания;

– обложить покупку жилья НДС, спровоцировав дополнительный рост цен на квадратные метры жилой площади;

– предоставить налоговикам больше возможностей для получения взяток, наделив их правом самостоятельно блокировать счета предпринимателей.

не стал для нардепов помехой устроить украинцам очередную экономическую пакость. В итоге, мы в очередной раз входим в новый год с ростом налоговой нагрузки, усложнением правил ведения бизнеса (здравствуй РРО для ФОПов с 01.01.2022г) и нереальными макропоказателями госбюджета. Последний, скорее всего, примут уже на этой неделе, раз удалось протащить "ресурсный законопроект". Так что 2022 год для бизнеса и не только для него будет хуже, чем весьма сложный уходящий 2021-й", – резюмирует Юрий Гаврилечко. "Законопроект уже несколько раз откладывался и его рассмотрение переносилось. Но сегодня даже приближающийся госпереворот, анонсированный на 1 декабря,

Ранее "Комментарии" писали, какие трудности легли на плечи украинского бизнеса и что ждет его в ближайшее время.

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