Риск для Украины: к чему может привести прямой разговор Зеленского с Путиным

Все больше разговоров о том, что международные переговоры по Украине переходят в треугольник США, РФ и Украина. Звучат заявления из Вашингтона и Москвы. Обе столицы показывают, что Украина – для них приоритет и они не готовы отказываться от своих геополитических интересов. В своем послании к Раде президент Зеленский также озвучил намерение вступить в прямой диалог с Москвой. К чему могут привести переговоры, которые сейчас активизировались между США, РФ и Украиной? Есть ли смысл в прямых переговорах между Зеленским и Путиным, на чём настаивает президент Украины? При каких условиях они могут быть выгодны для Киева? В этих вопросах разбирались с нашими экспертами во время эксклюзивного интервью порталу "Комментарии".

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: ТАСС

К переговорам стоит привлекать мощных игроков международной политики, таких, как США и Великобритания

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает:

"Лишь на 8-м году российской агрессии начинают в какой-то мере реализовываться обязательства ключевых подписантов Будапештского меморандума. Речь, прежде всего, о США и Великобритании. Именно они сейчас активно вмонтируются в договорные процессы касательно усиления боеспособности Украины. Прежде всего, речь о помощи в оснащении и фактическом воссоздании наших военно-морских сил, о переоснащении противовоздушой обороны, о всяческой поддержке тех сил, которые непосредственно ведут борьбу на восточном фронте".

Но есть и нюанс, подчеркивает Василий Богдан. Разнообразные саммиты, встречи важны. Они дают нам определенные гарантии, поддержку. Подталкивают саму нашу страну к реформированию, к выполнению взятых на себя обязательств. Однако ключевая роль всё же принадлежит именно украинской стороне.

"Важно то, как наше высшее военно-политическое руководство будет отстаивать национальные интересы Украины. Насколько будет неуступчивым, не поддающимся давлению со стороны РФ, ее попыткам склонить Киев к реализации Минских соглашений на условиях Кремля. Насколько будет продуманной работа по укреплению обороноспособности нашей державы – как за счет собственных ресурсов, так и за счет военно-технического сотрудничества с нашими стратегическим партнерами – США, Великобританией, Польшей, странами Балтии, рядом других государств", – поясняет генерал.

По его словам, крайне важно, чтобы украинская сторона не велась ни на какие прямые переговоры с РФ.

Василий Богдан аргументирует:

"Заявления Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО, предложение о неком соглашении с Западом по этому поводу (письменном, юридически заверенном), поведение руководителя российского внешнеполитического ведомства Лаврова на саммите глав МИД стран ОБСЕ (где у него не было прямой встречи с нашим министром иностранных дел Кулебой), говорят о том, что никаких шагов навстречу Украине российское руководство не собирается делать. Что оно не воспринимает Украину как субъекта международной политике. Что разрешение конфликта Россия видит лишь на своих (неприемлемых для нас) условиях. При этом не признаёт себя стороной конфликта, склоняет Киев к прямым переговорам с ОРДЛО. И о чём тогда Зеленский хочет говорить с Путиным? Который не желает поднимать темы Крыма, Донбасса. Который не приемлет намерения Украины вступить в ЕС и НАТО. Который, как и Лавров, заявляет, что Вашингтон втягивает Киев в геополитические игры".

Генерал подчеркивает, что нам, безусловно, следует продолжать и Минский процесс, и Нормандский. Привлекать к переговорам таких мощных игроков международной политики как США и Великобритания.

"Ведь именно они когда-то уговорили Украину избавиться от третьего в мире по мощи ядерного арсенала, – напоминает Василий Богдан. – И теперь мы имеем, что имеем. Но нам точно не следует добиваться встречи Зеленский-Путин. Потому что ничем хорошим для Украины она не закончится".

Прямые переговоры между Зеленским и Путиным будут важным атрибутом картины "стратегической победы здравомыслия и миролюбия"

Доктор политических наук, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валентин Якушик считает, что активизация переговоров между США, Российской Федерацией и Украиной является, прежде всего, проявлением главного процесса – поиска компромиссных решений, направленных на упрощение ситуации в мире, на отход от наиболее острых форм конфронтации Глобального Запада и России.

По его мнению, внешние показатели успеха президента США в миростроительстве будут особо впечатляющими на фоне специально нагнетаемой ныне истерии "возможного вторжения РФ в Украину".

"Прямые переговоры между президентом Зеленским и президентом Путиным будут важным атрибутом такой привлекательной для всего мира картины "стратегической победы здравомыслия и миролюбия". Избежать подобных успешных переговоров украинскому руководству не удастся. Будут достигнуты новые действенные компромиссы", – прогнозирует Валентин Якушик.

Переговоры в формате Зеленский-Путин по состоянию на сегодня вряд ли возможны

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский уверен, что о полноценных переговорах говорить пока не стоит в связи с тем, что этот тезис появился не коллегиально, а со стороны исключительно украинского президента.

"До момента его соответствующего заявления в Раде 1 декабря серьезно, на международном уровне, в рамках Минского или Нормандского форматов, никто о прямых переговорах Украины с РФ не говорил. Вероятно, со стороны Зеленского это – попытка пойти на диалог, учитывая риски, которые создает для Украины Российская Федерация. Враг, который сосредоточил возле границ с Украиной почти 100-тысячный военный контингент. Враг, в любой момент готовый осуществить полномасштабное военное вторжение на территорию нашей страны", – отмечает эксперт.

Он не исключает, что Зеленский таким образом пытается решить ряд задач.

Во-первых, выиграть время, чтобы лучше подготовить украинскую армию к вероятному нападению со стороны страны-агрессора.

Во-вторых, подтолкнуть Запад к давлению на РФ и поддержке Украины.

В-третьих, предстать перед избирателями в облике человека, который пытает делать всё, чтобы выполнить одно из главных своих предвыборных обещаний (так и не выполненных) – прекращению войны на Востоке Украины.

"Если бы такие переговоры состоялись, максимум на что можно было бы рассчитывать – это прекращение огня на определенный период на определенной территории, а также на обмен пленными. Но переговоры в формате Зеленский-Путин по состоянию на сегодня вряд ли возможны, – считает Владислав Дзивидзинский. – Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков четко пояснил, что ни на какие переговоры касательно войны на Донбассе Россия не пойдет. Потому что не признаёт себя участником этого конфликта. Украине в очередной раз предложили вести переговоры с представителями ОРДЛО".

По словам эксперта, активизация США касательно российско-украинского конфликта является логичной реакций на обострение рисков, прежде всего военных, которые создает РФ в центре Европы – в Украине.

"Тем более, учитывая, что Украина, которая тяготеет к Западному миру, является для США партнером, а РФ – геополитическим противником. Так что любые консультации с украинской власть для Белого дома являются важным с точки зрения стабилизации ситуации или ее мониторинга, – подчеркивает Владислав Дзивидзинский. – Западный мир в целом и США в частности понимают, что в случае эскалации им придется реагировать. И некоторые уже заявили о такой готовности — как та же Великобритания, готовая отправит, по необходимости, в Украину 600 спецназовцев. Впрочем, пока ставка делается на переговоры. Но в данный момент они вряд ли способы привести к окончанию войны. У нас нет аргументов – ни дипломатических, ни военных, ни экономических – чтобы это стало выгодно РФ".

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