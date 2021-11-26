Зеленский публично объявил войну Ахметову: каковы могут быть последствия

Во время пресс-марафона со СМИ президент Владимир Зеленский фактически обвинил бизнесмена Рината Ахметова в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а также в том, что он может быть причастен к подготовке госпереворота. Насколько это может быть достоверная информация? О чём говорит ее обнародование? Каковы могут быть последствия? На эти вопросы портал "Комментарии" попытался найти вопросы с нашими экспертами.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Главной сенсацией пресс-конференции Зеленского можно считать открытое объявление войны Ахметову

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов уверен, что главной сенсацией пресс-конференции Зеленского можно считать открытое объявление войны Ахметову.

"Причем – с подготовкой общественного мнения к атаке на бизнес и медиа Ахметова. Возможно, речь идет про уже подготовленный сценарий решений СНБО", – отмечает Александр Леонов.

По его мнению, фактическое обвинение Ахметова в участии в госперевороте практически закрывает возможность к полюбовному решению противоречий.

"Дальше путь только один – объединение всех оппонентов против Зеленского, – уверен эксперт. – Подобные заявления – исключительно эмоциональная реакция. Это слишком серьезное обвинение, которое должны делать исключительно правоохранительные органы с предоставлением убедительных доказательств. Однако эта эмоциональная реакция может вызвать серьезную эмоциональную реакцию уже с другой стороны".

Заявление Зеленского – это продолжение истории от спецслужб США

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук называет заявления Зеленского о подготовке госпереворота при участии Ахметова – серьезным сигналом о вхождении противостояния с ключевым олигархом в острую фазу.

"Можно ожидать появления в ближайшее время доказательств, которые будут свидетельствовать о подготовке подобных акций со стороны представителей оппозиционных политических сил. Характерно, что на этой неделе вышла публикация CNN, где прямо говорится о предупреждении украинских властей спецслужбами США о подготовке "протестов против власти в Украине", которые готовят российские спецслужбы. Очевидно, последнее заявление Зеленского — это продолжение данной истории", – говорит эксперт.

Он уверен, что всё это будет иметь серьезные последствия, ибо теперь "нормализация" отношений с Ахметовым кажется всё менее вероятной.

"Соответственно, – продолжает Петр Олещук, – нас ждет дальнейшее углубление противостояния, в котором, очевидно, Ахметов задействует весь свой потенциал. С другой стороны, для Зеленского открываются прекрасные возможности продемонстрировать реальную борьбу с олигархами. Однако угроза внешнего вмешательства со стороны России, поддержанного отдельными украинскими политиками, никуда не исчезает. Зеленский бросает вызов очень серьезным силам".

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