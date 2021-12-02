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Президент пошутил: Илларионов рассказал о реакции Запада на заявление Зеленского о госперевороте

Андрей Илларионов считает, что Зеленскому не стоило делать громких заявлений о госперевороте, не имея на то веских оснований

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Шутку президента Зеленского о госперевороте, который был анонсирован на 1 декабря, не оценили ни граждане Украины, ни лидеры союзнических государств, которые очень встревожено восприняли заявление главы украинского государства. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

Президент пошутил: Илларионов рассказал о реакции Запада на заявление Зеленского о госперевороте

Андрей Илларионов. Фото: Коммерсант

Экономист отметил, закончилась 1 декабря, на которое президент Зеленский анонсировал действия, связанные с госпереворотом. 

"Прошел день и мы видим, что не произошло никаких анонсированных ранее действий. Нет ни одного имени, ни факта, ни события, ни документа… Нет ни оружии, нет ничего, что могло бы говорить о госперевороте. Это означает, что президент пошутил", – отметил Андрей Илларионов.

Он добавляет, общество в течение пяти дней было невероятно напряжено. Сказанное президентом на пресс-марафоне многие восприняли совершенно серьёзно и ждали этого дня. За рубежом руководители многих государств, в том числе государств-союзников восприняли заявление президента очень серьёзно и сделали соответствующие заявления. 

"Когда закончилось 1 декабря, выяснилось, что ничего не было, оснований для госпереворота нет. Какой вывод должны сделать и граждане Украины, и руководители союзных государств? Что президент шутит? Когда в следующий раз он пошутит относительно государственного переворота или агрессии, или ещё чего-нибудь подобного, как они отнесутся? Также, как к мальчику, который кричал волки-волки и проигнорируют это…", — отметил Андрей Илларионов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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