Президент пошутил: Илларионов рассказал о реакции Запада на заявление Зеленского о госперевороте

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Кравцев Сергей
Шутку президента Зеленского о госперевороте, который был анонсирован на 1 декабря, не оценили ни граждане Украины, ни лидеры союзнических государств, которые очень встревожено восприняли заявление главы украинского государства. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Андрей Илларионов. Фото: Коммерсант
Экономист отметил, закончилась 1 декабря, на которое президент Зеленский анонсировал действия, связанные с госпереворотом.
Он добавляет, общество в течение пяти дней было невероятно напряжено. Сказанное президентом на пресс-марафоне многие восприняли совершенно серьёзно и ждали этого дня. За рубежом руководители многих государств, в том числе государств-союзников восприняли заявление президента очень серьёзно и сделали соответствующие заявления.
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