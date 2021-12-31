Год скандалов и репутационных потерь – каким был 2021 год в украинской политике

Уходящий год стал весьма насыщенным для украинского политикума, и хотя он не принес какого-то качественного прорыва в политической действительности Украины, все равно запомнится. Причина тому – многочисленные скандалы, в которые оказались вовлечены представители власти. "Комментарии" решили вспомнить, какие скандалы стали наиболее знаковыми для отечественного политикума в 2021 году.

Битва за Чауса. Фото: Главком

Скандальные санкции СНБО

Уходящий год стал подлинным "бенефисом" Совета Национальной безопасности и обороны Украины, превратившийся в руках президента Владимира Зеленского в инструмент внутриполитической борьбы.

Во всяком случае так обозреватели расценили введение в феврале санкций против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, чья политсила, по данным агентства "Рейтинг", лидировала среди электоральных предпочтений украинцев.

Впрочем, особого скандала от санкций в отношении одиозного пророссийского политика и кума президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука, тогда не последовало, тем более что в мае и октябре он получил подозрения в государственной измене.

Санкционный механизм СНБО в дальнейшем продолжил активно применяться по отношению к различным физическим лицам и компаниям, как отечественным, так и зарубежным.

Скандал грянул в октябре, когда выяснилось, что список "воров в законе" и "криминальных авторитетов" принятый СНБО в мае полон ошибок. По данным СМИ, из более чем 660 фамилий, 108 оказались внесены с многочисленными ошибками.

Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ошибки были допущены ненамеренно в транслитерации фамилий, тем более что многие из них были уроженцами Кавказа, в отношении одного санкции были сняты и еще по девяти назначили проверку.

Любопытно, что позднее глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что ошибки не были случайными, и за них платили от 100 до 300 тысяч долларов. При этом первый замминистра внутренних дел Евгений Енин это заявление опроверг, и никакого развития данное заявление не получило.

Как бы то ни было, скандал во многом подорвал доверие к институту санкций СНБО со стороны общества.

Битва за Чауса

Весной 2021 года вспыхнула детективная история вокруг экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, который после обвинения в получении взятки в 150 тысяч долларов в 2016 году бежал в Молдову. В апреле 2021 года он был похищен в Молдове, в чем обвинили сотрудников украинских спецслужб.

В мае Чаус записал видеообращение, в котором заявил, что с ним все в порядке, правда где он находится – не уточнял. Наконец, в июле экс-судья в одном нижнем белье оказался в Винницкой области, откуда был доставлен сотрудниками СБУ в столицу.

Эта перевозка вызвала настоящий экшн, в ходе которого сотрудники НАБУ, расследовавшие дело судьи, пытались его перехватить у СБУ, однако последние не постеснялись убегать от коллег и блокировать их авто.

По мнению экспертов, судья был нужен Офису президента, чтобы выступить обвинителем для неудобных окружению президента Владимира Зеленского, лиц. Правда, с тех пор этот скандал совершенно "ушел в тень".

Закон против олигархов и увольнение Дмитрия Разумкова

Знаковым стал октябрь и для другого скандала – отставки спикера ВР Украины Дмитрия Разумкова и явный сигнал о непрочности фракции "Слуга народа".

По мнению обозревателей, "камнем преткновения" стал законопроект об олигархах, который Разумков хотя и поддерживал, но поначалу осторожно критиковал. В сентябре эта критика стала заметнее и выразилась в отправку законопроекта после первого чтения в Венецианскую комиссию, что могло затянуть его принятие на несколько месяцев.

До того тайный конфликт вылился в публичную плоскость и Дмитрий Разумков сперва был отстранен от ведения заседаний парламента, а 7 октября отправлен в отставку с поста спикера 284 голосами нардепов.

С тех пор нардеп превратился в активного критика власти, а социологи отводят ему место в топ-5 кандидатов на будущих президентских выборах, правда пока этот рейтинг несколько упал, но эксперты прогнозируют ему немалое политическое будущее.

Pandora Papers : офшоры президента

Впрочем, октябрь куда сильнее запомнился тем, что первый серьезный удар по репутации получил лично президент Владимир Зеленский.

Журналистское расследование документов различных офшорных юрисдикций привело к оглашению фактов наличия офшорных компаний у 35 нынешних и бывших мировых лидеров, в числе которых оказался и президент Украины.

Речь шла о компании Maltex с Британских Виргинских островов, 25% которой принадлежали Владимиру Зеленскому и были проданы им за месяц до победы на президентских выборах в 2019 году его ближайшему помощнику Сергею Шефиру.

Последнее в некотором роде ударило по президенту, поскольку, как и его основной оппонент – экс-президент Петр Порошенко, сам Зеленский как оказалось предпочитал не платить все налоги в Украине. Однако в целом его электоральный эффект, по мнению собеседников портала "Комментарии", был незначительным.

Вагнергейт – предатели рядом с президентом

Следующий удар и скандал президент получил уже в ноябре, когда 17 числа расследовательская группа Bellingcat выпустила фильм о провале спецоперации по поимке 33 бойцов ЧВК Вагнера, которых СБУ пыталось заманить в Украину и задержать.

Ключевым стало заявление экс-руководителя ГУР Украины Василия Бурбы, что операция была приостановлена по устному приказу главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Что вызвало возмущение и обвинение в государственной измене.

Проигнорировать подобное заявление президент не смог, и провел пресс-марафон, в ходе которого посвятил немало времени для высказывания своей позиции по данному вопросу.

Также была создана временная следственная комиссия ВР по данному факту, правда ее отчет был оценен парламентариями весьма неоднозначно.

Александр Гогилашвили и Мария Левченко – хамство и измена

Еще одним громким скандалом стало хамство теперь уже бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили. Чиновник устроил перепалку с правоохранителями на блокпосту в зоне ООС около Краматорска, возмущенный тем, что его не узнали. Быстро выяснилось, что это не первый пример такого скандала с полицией.

Впоследствии события стали нарастать – украинский чиновник оказался гражданином РФ, к тому же ранее там судимый за мошенничество.

В скандал вмешался президент и потребовал наказать чиновника, что и было сделано уже спустя два дня после скандала – Гогилашвили был уволен.

Однако это только способствовало расширению скандала – быстро выяснилось, что своему назначению в МВД чиновник, скорее всего, был обязан супруге Марии Левченко, оказавшейся близкой помощницей Владимира Зеленского, начавшей работать еще во времена "Квартала-95" и о которой он говорил, как о своей помощнице в 2020 году.

По данным СМИ, она присутствовала на важных государственных совещаниях, в том числе по операции по боевикам ЧВК Вагнера, и могла оказаться тем каналом, по которому утекла информация в спецслужбы РФ.

Примерно через 10 дней уже другой представитель власти – народный депутат Украины от СН Николай Галушко, трудящийся в Комитете ВР по правоохранительной деятельности и сам бывший милиционер, обозвал копов "дебилами". Правда сам инцидент случился еще в 2020 году и был предан огласке лишь в декабре 2021 года.

Разумеется, это неполный перечень политических скандалов в Украине в уходящем году, но, пожалуй, именно скандалы, связанные с государственной изменой, стали наиболее характерными.

В официальном и неофициальном "списке подозреваемых" оказались лидер партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, замминистра Александр Гогилашвили, помощница президента Мария Левченко, глава ОП Андрей Ермак, а 20 декабря их число пополнил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что руководительница Киевской прокуратуры Мария Вдовиченко пользуется домами и машинами других людей.

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