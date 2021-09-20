Разумков выступает против законопроектов Банковой: чем закончится противостояние

На заседании Согласительного совета 20 сентября лидеры депутатских фракций и групп Верховной Рады приняли решение о включении в повестку дня законопроектов №5599 (об олигархах) и №5600 о наполнении бюджета (новые налоги). Причем спикер парламента Дмитрий Разумков, отправивший законопроект об олигархах на рассмотрение Венецианской комиссии, после чего слухи о его возможной отставке вспыхнули с новой силой, выступал против.

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Чтобы разобраться в ситуации, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Для Разумкова происходящее – не больше, чем возможность показать свои отличия от Зе-команды и ОП

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что Разумков занял юридическую позицию, которую Офис президента (ОП) пытается представить как политическую.

"Для Разумкова происходящее – не больше, чем возможность показать свои отличия от Зе-команды и ОП. Но он, конечно, будет пытаться на этом заработать политические баллы", – отмечает Николай Давидюк.

Для населения же важно, чтобы борьба с олигархами была в реальности, а не на бумаге, уверен эксперт. Чтобы мы фактически видели, как самые толстые кошельки страны начнут платить реальные налоги и делиться с населением украденным.

"Пока ни от одной из позиций, которые мы слышим в ВР, деолиграхизацией не пахнет. Всё это – имитация", – резюмирует Николай Давидюк.

В глазах избирателей Разумков будет на белом коне, а те, кто протянул этот бесполезный закон, окажутся повержены

Политический эксперт Михаил Чаплыга предполагает, что группы, которые ориентированы в парламенте на Разумкова, голосовать за котраверсийные законопроекты, с таким упорством продвигаемые Банковой, не будут.

"Зеленскому же важно продемонстрировать максимальную мобилизацию под внесенные им инициативы. Фактически, голосование за т.н. "закон об олигархах" станет тестом для самого Зеленского – насколько ему удалось приструнить собственную фракцию. Если подобные проекты поддержит только монобольшинство, это покажет реальное количество голосов, которые может мобилизовать Банковая под инициативы, непопулярные в народе и среди депутатов", – поясняет Михаил Чаплыга.

Он считает, что клинча между Зеленским (ОП) и Разумковым сейчас не будет.

"По большому счету, нормы проекта закона №5600 явно не готовы, чтобы их голосовали во втором чтении. Рассмотрение в профильном Комитете прошло с нарушениями, парламент может быть заблокирован из-за поправок, – говорит эксперт. – Что касается законопроекта №5599 (деолигархизация) – при любом исходе побеждает Разумков. Тем, кто знает нормы государства и права – очевидно, что этот закон нарушает базовые права человека. Соответственно, вывод Венецианской комиссии будет отрицательным. И независимо от того, как проголосует парламент, в свое время придет и вывод "Венецианки", который будет разгромным. Соответственно, в глазах избирателей Разумков будет на белом коне, а те, кто протянули этот бесполезный закон, окажутся повержены".

Сейчас становится понятно, что это полноценная борьба за второй срок, которую начало окружение Зеленского

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко уверен, что деолигархизация, по сути, является одной из стратегий Банковой в рамках комплекса мер по консолидации власти.

"В разрезе этой стратегии Банковая избавляется от попутчиков и автономных фигур, таких как мэр Киева Кличко и спикер ВР Разумков. Уже сейчас становится понятно, что это полноценная борьба за второй срок, которую начало окружение Зеленского", – говорит Ярослав Божко.

В то же время, Разумков, блокируя такие инициативы ставит цель получить лояльность крупных финансово-промышленных групп, считает эксперт. Акцентируя, что в реальности закон о деолигархизации – это лишь символическая, а не реальная угроза их влиянию.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Разумков рассказал, какие суммы предлагают нардепам за отставку некоторых министров.

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