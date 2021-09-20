Разумков выступает против законопроектов Банковой: чем закончится противостояние

BTC/USD
43766.55
ETH/USD
3054.77
LTC/USD
158.52
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
На заседании Согласительного совета 20 сентября лидеры депутатских фракций и групп Верховной Рады приняли решение о включении в повестку дня законопроектов №5599 (об олигархах) и №5600 о наполнении бюджета (новые налоги). Причем спикер парламента Дмитрий Разумков, отправивший законопроект об олигархах на рассмотрение Венецианской комиссии, после чего слухи о его возможной отставке вспыхнули с новой силой, выступал против.
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Чтобы разобраться в ситуации, портал "Комментарии" обратился к экспертам.
Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что Разумков занял юридическую позицию, которую Офис президента (ОП) пытается представить как политическую.
Для населения же важно, чтобы борьба с олигархами была в реальности, а не на бумаге, уверен эксперт. Чтобы мы фактически видели, как самые толстые кошельки страны начнут платить реальные налоги и делиться с населением украденным.
Политический эксперт Михаил Чаплыга предполагает, что группы, которые ориентированы в парламенте на Разумкова, голосовать за котраверсийные законопроекты, с таким упорством продвигаемые Банковой, не будут.
Он считает, что клинча между Зеленским (ОП) и Разумковым сейчас не будет.
Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко уверен, что деолигархизация, по сути, является одной из стратегий Банковой в рамках комплекса мер по консолидации власти.
В то же время, Разумков, блокируя такие инициативы ставит цель получить лояльность крупных финансово-промышленных групп, считает эксперт. Акцентируя, что в реальности закон о деолигархизации – это лишь символическая, а не реальная угроза их влиянию.
Ранее издание "Комментарии" писало, что Разумков рассказал, какие суммы предлагают нардепам за отставку некоторых министров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости