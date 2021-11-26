Пятичасовой марафон Зеленского – от путча до вагнергейта: что это было

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского со СМИ продолжался пять с половиной часов вместо прогнозируемых трех. Среди топ-заявлений – фактическое обвинение бизнесмена Рината Ахметова в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а также в том, что он может быть причастен к подготовке госпереворота. Плюс – свое видение Зеленского на ситуацию с вагнергейтом. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями по итогам пресс-марафона.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский, спустя 2,5 года после выборов, продолжает жить в противостоянии с Порошенко

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что на сегодняшней пресс-конференции Зеленского мы увидели ряд опасных для государства факторов.

Евгений Магда поясняет:

"Во-первых, судя по его ответам, глава государства живет в теплой информационной ванне, где ему создают удобную информационную реальность, не имеющую ничего общего собственно с реальностью. Во-вторых, Владимир Зеленский, спустя 2,5 года после выборов, продолжает жить в противостоянии с Петром Порошенко. Это, как по мне, для него – серьезная проблема. В-третьих, он позволяет себе делать громкие обвинения в адрес того же Рината Ахметова , не подкрепляя это никакими доказательствами. В-четвертых, меня тревожит готовность Зеленского обеспечивать переговоры между руководством администраций глав украинского и российского государств. Странно, почему именно они, а не главы МИД? В-пятых, тревожит и заявление Зеленского, что глава его Офиса Ермак – мощная личность и с ним якобы на связи руководство разведок наших партнеров".

По мнению эксперта, украинское общество по итогам этой пресс-конференции президента не получило рациональных аргументов и пояснений – ни по срыву операции по задержанию вагнеровцев, ни по ряду других важных вопросов.

"Зато мы услышали грязь в адрес оппонентов Офиса президента, обвинения, которые в любой цивилизованной державе должны опровергаться в суде", – резюмирует Евгений Магда.

Самым важным заявлением президента можно назвать информацию о подготовке путча и оценку перспективы второго срока Зеленского

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак отмечает, что каждое новое многоформатное общение президента с медиа оставляет после себя странное послевкусие.

"С одной стороны, манера поведения президента в диалоге с "четвертой властью" знакома и понятна. С другой – чувствовалась установка на большую открытость и показательную простоту, что не исключает, однако, склонности к видению исключительно своей правды. Очевидно, и журналисты играли не свою роль, – подчеркивает эксперт. – Такое впечатление, что на самом деле главной оппозицией в стране к власти являются медиа, которые чересчур увлеклись активным погружением и участием в политике на уровне игроков, а не сторонних рефери. Возможно, поэтому президент очень эмоционально и порой дерзко реагировал на вопросы "звёздных" журналистов, не упустившие возможности презентовать себя".

По словам Олега Постернака, причина нынешнего пресс-марафона очевидна: вернуть коммуникативное преимущество в информационном поле, задать тон и направление. Ведь после отставки спикера ВР Разумкова, оффшорного скандала, вагнергейта власть и президент заняли выжидательную и тем самым крайне уязвимую позицию.

"Тем не менее, самым важным заявлением президента можно назвать информацию о подготовке путча и оценку перспективы второго срока Зеленского. Ответы не оказались исчерпывающими и породят очень много вопросов", – считает Олег Постернак.

Сегодня произошла попытка реинкарнации знаменитой страшилки эпохи Порошенко о плане "Шатун"

По мнению эксперта Украинского института политики Даниила Богатырева, анонс президентом "подготовки государственного переворота" Ринатом Ахметовым выглядит как попытка реинкарнации знаменитой страшилки эпохи Порошенко о плане "Шатун".

Дании Богатырев поясняет:

"Основная идея здесь та же – транслировать в массы тезис о том, что "все должны сплотиться вокруг президента перед лицом внешней и внутренней угрозы". В такой парадигме, любую критику власть попытается выставить в качестве "происков агентов Кремля", а любых политических оппонентов — в качестве этих самых "агентов" или их пособников".

Иными словами, продолжает эксперт, в условиях падающего президентского рейтинга и, возможно, самого тяжелого зимнего сезона за последние 7 лет, мы наблюдаем попытки властей "закрутить гайки" по максимуму, с целью сохранения контроля над политическими процессами в стране.

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