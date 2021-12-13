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Оскандалившийся замминистра МВД оказался с паспортом РФ, – расследование

Журналисты установили, что заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, вероятно, имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский налоговый номер

сегодня, 11:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили, оказавшийся в центре скандала, вероятно, имеет действующий российский паспорт и российский налоговый номер. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно с расследования Центра журналистских расследований.

Оскандалившийся замминистра МВД оказался с паспортом РФ, – расследование

Александр Гогилашвили. Фото: Бабель

Журналисты-расследователи установили, что оскандалившийся замминистра МВД уже давно с российским паспортом. Он его получил еще в 2003 году. Александр Гогилашвили также имеет индивидуальный налоговый номер РФ 616404621705. Журналисты отмечают, что эту информацию легко подтвердить, воспользовавшись базой данных Федеральной налоговой службы РФ.

Расследователям стало известно, что топ-чиновник в Украине с 2010 года. Гогилашвили обзавелся российским загранпаспортом уже находясь на территории Украины и занимаясь украинской политикой.

Отметим, видео, которое стало вирусным и до сих пор продолжает набирать просмотры в сети, сделало Гогилашвили "известным" на всю страну. Замминистра МВД пытался проехать в зону ООС, где на одном из блок-постов возле Краматорска вступил в перепалку с полицейскими. На камеру Гогилашвили использовал нецензурную лексику, вычитывая полицейского, что тот его не узнал в лицо и требовал предъявить документы.

После того, как видео вызвало резонанс в сети – появилась реакция высшего руководства. В частности, глава МВД Денис Монастырский гарантировал "дисциплинарное производство" для выяснения обстоятельств произошедшего. Позже свое слово сказал глава украинского государства Владимир Зеленский, потребовавший уволить горе-чиновника.



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Источник: https://investigator.org.ua/news-2/238503/
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