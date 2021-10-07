Спикера ВР Дмитрия Разумкова отправили в отставку: как голосовали нардепы

В четверг, 7 октября, народные депутаты Украины проголосовали за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержало 284 народных избранника, передает корреспондент портала "Комментарии".

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

Известно, что против отзыва Разумкова с должности проголосовало 74 нардепа.

В целом, голоса депутатов по фракциям распределились так:

"Слуга народа" — за — 215, против — 7

ОПЗЖ — за — 0, против — 23

"Европейская солидарность" — за — 0, против — 27

"Батькивщина" — за — 20, против — 1

"За майбутне" — за — 19, против — 0

"Голос" — за — 6, против — 8

"Довира" — за — 18, против — 0

Внефракционные нардепы — за — 6, против — 8

Напомним, что Дмитрий Разумков являлся главой Верховной Рады с 2019 года.

Отметим, что председательствующим за заседании был глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Кроме того, во время заседания Верховной Рады, перед голосованием, Дмитрий Разумков выступил с речью. Член президиума парламента подчеркнул, что его отчет за два года направлен всем народным депутатам, поэтому останавливаться на нем не целесообразно. Политик призывал коллег послушать его, а затем сделать свой выбор. Дмитрий Разумков рассказал с трибуны о том, какая Украина его мечты и отметил, что новая партия была создана именно для того, чтобы создать такую страну мечты. Также он подчеркнул, что именно с такими целями шли нардепы "Слуги народа" в парламент, это прописывали в предвыборных программах, которым поверили те, кто голосовал, те, кто сидит в зале Верховной Рады.





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