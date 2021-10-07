Спикера ВР Дмитрия Разумкова отправили в отставку: как голосовали нардепы

BTC/USD
54573.28
ETH/USD
3592.43
LTC/USD
185.92
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В четверг, 7 октября, народные депутаты Украины проголосовали за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержало 284 народных избранника, передает корреспондент портала "Комментарии".
Дмитрий Разумков - фото из открытых источников
Известно, что против отзыва Разумкова с должности проголосовало 74 нардепа.
В целом, голоса депутатов по фракциям распределились так:
"Слуга народа" — за — 215, против — 7
ОПЗЖ — за — 0, против — 23
"Европейская солидарность" — за — 0, против — 27
"Батькивщина" — за — 20, против — 1
"За майбутне" — за — 19, против — 0
"Голос" — за — 6, против — 8
"Довира" — за — 18, против — 0
Внефракционные нардепы — за — 6, против — 8
Напомним, что Дмитрий Разумков являлся главой Верховной Рады с 2019 года.
Отметим, что председательствующим за заседании был глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Кроме того, во время заседания Верховной Рады, перед голосованием, Дмитрий Разумков выступил с речью. Член президиума парламента подчеркнул, что его отчет за два года направлен всем народным депутатам, поэтому останавливаться на нем не целесообразно. Политик призывал коллег послушать его, а затем сделать свой выбор. Дмитрий Разумков рассказал с трибуны о том, какая Украина его мечты и отметил, что новая партия была создана именно для того, чтобы создать такую страну мечты. Также он подчеркнул, что именно с такими целями шли нардепы "Слуги народа" в парламент, это прописывали в предвыборных программах, которым поверили те, кто голосовал, те, кто сидит в зале Верховной Рады.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости