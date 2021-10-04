Офшор 95: повлияет ли расследование на рейтинг Зеленского и украинской власти

Расследование Pandora Papers разоблачило, что 35 нынешних и бывших мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, связаны с компаниями в оффшорных юрисдикциях, в которых минимизируются налоги. Правда, весной 2019 года, за месяц до победы на президентских выборах, Зеленский продал 25% акций компании Maltex, бенефициарным владельцем которой являлся, соратнику и партнеру по бизнесу Сергею Шефиру.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как это расследование может повлиять на внутриполитическую ситуацию в Украине и рейтинг действующего президента.

Зеленского такие данные делают более токсичным, снижают шансы на переизбрание на второй срок

Директор Украинского института политики Руслан Бортник не думает, что это расследование приведет к каким-то резким, кардинальным результатам в украинской политике. Но оно, по его словам, добавляет токсичности президенту и его команде, особенно за рубежами нашей страны.

"Теперь банковские проверки в отношении их деятельности за рубежом будут более скрупулезными, а уровень доверия со стороны западных элит к Зеленскому и его команде снизится. На них будут смотреть как на еще одно коррумпированное руководство Украины", – считает эксперт.

По его мнению, не является преступлением, что Зеленский, еще не будучи президентом, создавал оффшорные компании за рубежом. Но то, что он, возможно, получает от них дивиденды сегодня, не внося в декларацию, может и должно быть предметом расследования правоохранительных структур.

"Еще один важный момент. То, что президент и его окружения до сих пор владеют оффшорными компаниями, которые помогают избежать налогообложения, не платить деньги, которые потом идут пенсионерам, бюджетникам своей страны – это может быть политическим преступлением. Да, за него нет юридической ответственности. Но есть электоральная, – поясняет Руслан Бортник. – То, что эти данные всячески скрываются от общества, тоже негативно отобразится на уровне доверия к президенту и соответствующим структурам. То, что там замешана история с ПриватБанком (хоть это может чистая история, к примеру, оплата за продукты 95 Квартала), тоже будет играть роль токсичности для президента и его окружения".

По мнению эксперта, это расследование и реакция власти на него повлияет на рейтинги правящей команды. Хоть вряд ли приведет к импичменту, кардинальной перестановке сил. И всё же, уверен Руслан Бортник, Pandora Papers играет для Зеленского роль Panama Papers ("Панамские документы", "Панамское досье" – неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, в том числе в ракурсе оффшоров; 9 мая 2016 года исходные "панамские документы" были открыты для всеобщего доступа) для Порошенко, фигурировавшего в том расследовании.

"Как и Порошенко, Зеленского такие данные делают более токсичным, снижают шансы на переизбрание на второй срок. Хоть, как мне кажется, это расследование не несет такую уж прямую угрозу его работе. Если власть, конечно, не совершит дополнительных ошибок", – резюмирует Руслан Бортник.

Власти следует принять эту публикацию как знак от Запада: от Украины ждут понятных действий борьбы с коррупцией

Политолог Петр Охотин считает, что данный скандал не несет особого вреда для рейтинга Владимира Зеленского.

"Основные проблемы с точки зрения избирателя – это война, тарифы и другие вопросы, более "приземленные". К тому же, описанная ситуация происходила прежде чем Зеленский стал президентом. О некоторых из указанных факторов говорили оппоненты еще в 2019 году", – отмечает Петр Охотин.

В то же время, подчеркивает эксперт, власти следует принять эту публикацию как знак от Запада: от Украины ждут понятных действий борьбы с коррупцией. Игнорировать такой месседж нельзя, уверен политолог.

Как передает издание "Комментарии", экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук увидел важный момент в фильме-расследовании "Слідство.Инфо" о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньгахолигарха Игоря Коломойского.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!