Офшор 95: повлияет ли расследование на рейтинг Зеленского и украинской власти

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Елизавета Черных
Расследование Pandora Papers разоблачило, что 35 нынешних и бывших мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, связаны с компаниями в оффшорных юрисдикциях, в которых минимизируются налоги. Правда, весной 2019 года, за месяц до победы на президентских выборах, Зеленский продал 25% акций компании Maltex, бенефициарным владельцем которой являлся, соратнику и партнеру по бизнесу Сергею Шефиру.
Владимир Зеленский - фото: Офис Президента
Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как это расследование может повлиять на внутриполитическую ситуацию в Украине и рейтинг действующего президента.
Директор Украинского института политики Руслан Бортник не думает, что это расследование приведет к каким-то резким, кардинальным результатам в украинской политике. Но оно, по его словам, добавляет токсичности президенту и его команде, особенно за рубежами нашей страны.
По его мнению, не является преступлением, что Зеленский, еще не будучи президентом, создавал оффшорные компании за рубежом. Но то, что он, возможно, получает от них дивиденды сегодня, не внося в декларацию, может и должно быть предметом расследования правоохранительных структур.
По мнению эксперта, это расследование и реакция власти на него повлияет на рейтинги правящей команды. Хоть вряд ли приведет к импичменту, кардинальной перестановке сил. И всё же, уверен Руслан Бортник, Pandora Papers играет для Зеленского роль Panama Papers ("Панамские документы", "Панамское досье" – неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, в том числе в ракурсе оффшоров; 9 мая 2016 года исходные "панамские документы" были открыты для всеобщего доступа) для Порошенко, фигурировавшего в том расследовании.
Политолог Петр Охотин считает, что данный скандал не несет особого вреда для рейтинга Владимира Зеленского.
В то же время, подчеркивает эксперт, власти следует принять эту публикацию как знак от Запада: от Украины ждут понятных действий борьбы с коррупцией. Игнорировать такой месседж нельзя, уверен политолог.
Как передает издание "Комментарии", экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук увидел важный момент в фильме-расследовании "Слідство.Инфо" о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньгахолигарха Игоря Коломойского.
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