Необъективный и нелепый: что думают нардепы об отчете ВСК по "вагнеровцам"

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Козлова Альбіна
Депутаты высказались об отчете, фото из открытых источников
Депутаты Верховной Рады заслушали отчет Временной следственной комиссии (ВСК) Рады по делу "вагнеровцев" и проголосовали за него. Голоса отдали: партия "Слуги народа", "Довіра" и "За майбутнє", из "Батькивщины" проголосовали 3 депутата.
Корреспондент портала "Комментарии" спросила у нардепов разных политических партий, что они думают об этом отчете. Соломия Бобровская из партии "Голос" отметила, что считает отчет ВСК нелепым. По ее мнению, вся информация, имеющаяся в публичном доступе об этой спецоперации, "не может составлять финальную или даже частичную картину происходящего".
Депутат говорит, что ВСК должно было установить финальный факт по всей операции с допросами всех должностных лиц и воспроизвести события, которые происходили в Офисе президента в июле. Кроме того, комиссия должна была установить, кто на самом деле давал приказ о том, чтобы операция была отсрочена. Нардеп считает, что представительство ВСК не отвечает представительству фракции в парламенте, а отчет для нее — это фейковая, промежуточная информация.
Александр Качура из партии "Слуга народа" говорит, что если бы депутаты не поддержали отчет, то комиссия прекратила бы свою деятельность.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подчеркнул, что нужно менять руководство ВСК. Кроме того, он добавил, что следует создать настоящую ВСК для расследования ситуации с "Вагнергейтом", но ее должны возглавлять не представители "Слуги народа".
Юрий Бойко из фракции ОПЗЖ объяснил, почему их фракция проголосовала против отчета ВСК.
Ранее мы писали , что Разумков прокомментировал выход Сохи из фракции "Слуги народа".
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