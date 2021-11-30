Необъективный и нелепый: что думают нардепы об отчете ВСК по "вагнеровцам"

Депутаты высказались об отчете, фото из открытых источников

Депутаты Верховной Рады заслушали отчет Временной следственной комиссии (ВСК) Рады по делу "вагнеровцев" и проголосовали за него. Голоса отдали: партия "Слуги народа", "Довіра" и "За майбутнє", из "Батькивщины" проголосовали 3 депутата.

Корреспондент портала "Комментарии" спросила у нардепов разных политических партий, что они думают об этом отчете. Соломия Бобровская из партии "Голос" отметила, что считает отчет ВСК нелепым. По ее мнению, вся информация, имеющаяся в публичном доступе об этой спецоперации, "не может составлять финальную или даже частичную картину происходящего".

"Есть определенные предположения, есть факты, есть описания, но никто не устанавливает истинность тех вещей, которые есть в том или ином отчете или репортаже. Это провал работы и авторитета нашей разведки. То, к какому коллапсу довели, говоря многие вещи, которые носят гриф "тайно" и содержат государственную тайну, обсуждая это на всех эфирах, это позорно. Отчет, который прозвучал, является фейковым, недопустимым коммуникационным документом, который является довольно нелепым прикрытием в работе ВСК", — добавила нардеп.

Депутат говорит, что ВСК должно было установить финальный факт по всей операции с допросами всех должностных лиц и воспроизвести события, которые происходили в Офисе президента в июле. Кроме того, комиссия должна была установить, кто на самом деле давал приказ о том, чтобы операция была отсрочена. Нардеп считает, что представительство ВСК не отвечает представительству фракции в парламенте, а отчет для нее — это фейковая, промежуточная информация.

Александр Качура из партии "Слуга народа" говорит, что если бы депутаты не поддержали отчет, то комиссия прекратила бы свою деятельность.



"Подошел к руководителю комиссии. Они в дальнейшем будут Дебальцево, Иловайск рассматривать. Я думаю, что это для общества очень важный вопрос. Поэтому нужно, чтобы они расследовали факты и дали свои выводы. К сожалению, правоохранительные органы не дали достаточной оценки тех событий", – отметил депутат.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подчеркнул, что нужно менять руководство ВСК. Кроме того, он добавил, что следует создать настоящую ВСК для расследования ситуации с "Вагнергейтом", но ее должны возглавлять не представители "Слуги народа".



Юрий Бойко из фракции ОПЗЖ объяснил, почему их фракция проголосовала против отчета ВСК.

"Мы считаем, что ВСК — это инструмент оппозиции. Потому что у власти и так хватает рычагов. А если ВСК была сформирована представителями "слуг", то мы не считаем, что этот отчет объективен", — подчеркнул нардеп.

Ранее мы писали , что Разумков прокомментировал выход Сохи из фракции "Слуги народа".









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