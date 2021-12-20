Очередное подозрение Порошенко: за что пятый президент может оказаться на скамье подсудимых

Пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. В Государственном бюро расследований подтвердили, что при взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генпрокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд гривен. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Петр Порошенко. Фото: сайт партии "Европейская Солидарность"

Поставки угля были именно с неподконтрольных территорий

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что дело это сложное, но вполне может стать знаковым делом 2022 года для Украины.

"Побег Порошенко из Украины, совершенный им 17 декабря, когда следователи ГБР пытались лично вручить данное подозрение , точно его не красит. Всё же президент, пусть и бывший, обязан отвечать перед законом. Какие бы сложные, странные, возможно, неправильные вопросы ему не ставили. Но этот побег будет восприниматься внутри системы, обществом как элемент признания своей вины, элемент трусости. У нас уже есть один убежавший президент. Теперь таких два", – отмечает эксперт.

При этом, по его мнению, само дело – многосоставное, многоаспектное.

"Мы понимаем, что поставка угля из ОРДЛО в Украину была. Тому есть доказательства. Поставка были именно с неподконтрольных территорий. С политической, моральной, экономической точки зрения мы понимаем, что этот уголь на тот момент был нужен Украине. Но, в то же время, это не был мешок с углем. Речь о сотнях тысяч тонн, поставка которых в Украину возможна только при самом высоком управлении и благоволении этому процессу. Необходимо было контролировать разные группы силовых структур, "Укрзализныцю", НБУ, энергетические компании. И, понятно, этим не могли заниматься только бизнесмен Кузяра или физлицо Медведчук, – подчеркивает Руслан Бизяев. – Понятно, что за этим стояла высокая "крыша". И я думаю, что без Порошенко такой вопрос не мог быть решен. Насколько это было преступлением, было ли целесообразно и крайне необходимо, позволяло ли это делать законодательство того времени? На эти вопросы должно дать ответ следствие".

Еще немного – власти выйдут на себя. Та же закупка угля, газа электроэнергии в РФ

Адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец размышляет так:

"Это продолжение цепочки безумных и ничем не подкрепленных подозрений, которые были ранее предъявлены Порошенко. И которые ничем не закончились. Просто теперь нашли новый повод. Вменяя ему госизмену в связи с закупками угля на неподконтрольных территориях и якобы финансировании тем самым незаконных вооруженных формирований".

По мнению эксперта, подобное дело абсолютно бесперспективно в суде.

"Мы же признаём ОРДЛО Украиной, не отказываемся от этих территорий. То есть, фактически покупали уголь у украинских предприятий. Которые на тот момент были зарегистрированы на подконтрольной территории. Даже если перекручивать факты, как это пытаются сейчас, дело будет развалено в суде", – прогнозирует Ростислав Кравец.

Он также подчеркивает, что подобные обвинения со стороны действующей власти предшественникам – неприемлемы в демократической стране.

"Если на то пошло, сегодняшнему президенту – Зеленскому – можно предъявить, на мой взгляд, с десяток аналогичных подозрений в госизмене. К примеру, в связи с закупками российского газа через прокладки. В связи с вмешательством в работу Конституционного Суда в интересах иностранных государств. В связи с допуском к формированию судебной ветви власти в Украине иностранцев (те же комиссии). Почему всё происходит именно сейчас? Видимо, предыдущие подозрения исчерпали свою актуальность. Вот и решили добавить что-то новое, – поясняет Ростислав Кравец. – Понятно, что это связано с делом Медведчука, которому не могут предъявить что-то аргументированно без предъявления соответствующего подозрения Порошенко. Но, подчеркиваю, это путь в никуда. Еще немного – выйдут на себя. Та же закупка угля, газа электроэнергии в РФ (в том числе, через Беларусь). По такой логике – это тоже госизмена".

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