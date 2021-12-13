Разумков – стартовал: эксперты рассказали, каковы шансы на успех у экс-спикера

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков объявил в понедельник, 13 декабря, что начинает собирать команду единомышленников. Пообещал лично приехать в каждую область для отбора лучших кандидатов. Что можно сказать об этом обращении? Каковы перспективы Разумкова? В этих вопросах в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" помогли разобраться наши эксперты.

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

Разумков имеет большие шансы стать конкурентом Зеленского на президентских выборах

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что Разумков сделал довольно сильную заявку.

"Бывший спикер Верховной Рады имеет огромный потенциал на сегодняшний момент. Причем много забирает у президента Зеленского и "слуг", потому что ассоциируется с этой командой. И люди, которые голосовали за Зеленского, но разочаровались в нем, при этом не желая голосовать за Порошенко и прочих, конечно, перейдут к Разумкову. И, если он начнет делать правильную кампанию – ездить по регионам, общаться с людьми, лично собирать команду – то сможет набрать со своей политсилой 10-15%. Он уже, на старте, имеет около 7%. Учитывая, что еще ничего не начал делать", – поясняет эксперт.

По мнению Дениса Богуша, перспективы у Разумкова точно больше, чем у Смешко, Гройсманам.

"Он имеет доступ практически на все телеканалы (кроме "плюсов"). И если в него хорошо вложить, сделать красивую кампанию, он имеет большие шансы стать конкурентом Зеленского на президентских выборах", – уверен эксперт.

Если Разумкову ограничить доступ на телеканалы, на которых он сейчас появляется, рейтинг очень быстро может вернуться в исходную точку

По словам политтехнолога Бориса Тизенгаузена, сегодняшнее обращение Разумкова – это масштабирование его будущей политсилы в рамках всей страны.

"Как делается по методичкам. В каждой области должно быть присутствие, привлечение местных элит, авторитетных людей. Но на это нужно серьезное финансирование. Плюс – должны быть серьезные аргументы убеждения: почему люди, которые были в каких-то политических проектах, должны перейти к Раузмкову. И тут может быть проблема, – считает политтехнолог. – Если посмотрим последние рейтинги, видно, что Разумков уверено стартанул, зафиксировался на 7%. Но движения дальше нет. Реактивный набор процентов связан с тем, что экс-спикер вышел на протестность, критикует власть, которой сам недавно был. Но пока я не вижу дальнейших точек роста для политсилы Разумкова".

Борис Тизенгаузен поясняет: Разумков сейчас не находится в активной политической позиции. Когда был спикером, мог ежедневно генерировать информационные поводы, высказывать мнение по тому или иному поводу. Теперь же он является фактически рядовым депутатом ВР.

"И, если Разумкову ограничить доступ на телеканалы, на которых он сейчас появляется, рейтинг очень быстро может вернуться в исходную точку – в районе 1,5%, – прогнозирует эксперт. – Так что сейчас задача Разумкова – убедить представителей местных элит в том, что он и дальше будет развиваться, что в него готовы инвестировать какие-то спонсоры. Но мне кажется, люди на местах будут осторожничать. Тем более, до выборов еще прилично", – отмечает эксперт.

Есть у Разумкова, по мнению Бориса Тизенгаузена, еще одна проблема.

"Когда он был один, он ассоциировался и со своей будущей политсилой. А когда он создал межфракционное объединение, набрав туда бывших и действующих "слуг народа" и не только, то теперь тесно репутационно связан с ними. И любая неприятность с ними, с представителями МФО "Разумная политика", будет автоматически отражаться и на рейтинге самого Разумкова и его политсилы", – поясняет политтехнолог.

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