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«В Конституции не предусмотрены»: Разумков высказался о законе об олигархах

По мнению главы ВР, идея документа является правильной, однако некоторые механизмы требуют четкой доработки

сегодня, 14:09
Автор:

Вечканова Елена

Последние несколько дней украинцы активно обсуждают подготовку парламента к рассмотрению и вероятному приятию закона, который установит в Украине четкое понятие "олигарх". Как передает парламентский корреспондент портала "Комментарии" Мария Гергелюк, проект закона под номером 5599 поддерживает и глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«В Конституции не предусмотрены»: Разумков высказался о законе об олигархах

Дмитрий Разумков поддержал закон о деолигархизации. Фото: УП

По мнению Разумкова, которым он поделился во время брифинга в парламенте, законопроект про деолигархизацию является очень важным как для политиков, так и обычных украинцев.

"Сама идея законопроекта — правильная, в документе много дельных моментов. Но есть и важные аспекты, на которые следует обратить внимание при доработке", — отметил Разумков.

Как объяснил политик, одним из таких непростых вопросов является влияние Совета нацбезопасности и обороны на выполнение положений законопроекта. По мнению Дмитрия Разумкова, изначально СНБО не является тем органом, который предназначен для определения граждан по различным категориям, в т.ч. "олигархических".

К тому же, напомнил чиновник, действие этого законопроекта должно распространиться на следующие десять лет. За это время, говорит Разумков, может поменяться президент, и никто не знает, каким образом он будет использовать "закон об олигархах" и СНБО в своих интересах, ведь в украинской истории были разные неприятные инциденты.

"Поэтому следовало бы создать новый орган, который будет схож с комиссиями различных антикоррупционных структур, той же САП, — предложил глава ВР. — Он обеспечит наличие некого "предохранителя" от злоупотребления властью и не будет вызывать дополнительных дискуссий в обществе".

Также Дмитрий Разумков считает, что закон №5599 следует принимать в связке с некоторыми другими документами. Среди таких он выделяет закон о лоббизме, который позволит представителям бизнеса и властям сотрудничать в правовой плоскости, совместно работая на благо государства.

"Еще бы я рекомендовал коллегам расширить список лиц, которые должны будут отмечать в декларациях встречи с "олигархами", — добавляет политик. — Сюда следует вписать представителей аппарата Верховной Рады, работников Офиса Президента, госсекретарей. Это очень важные персоны, которые также могут влиять на принятие неких решений".

Отдельно Разумков подчеркнул, насколько важно в отдельных моментах прописать закону четкие механизмы действия. Для примера он привел то же декларирование встреч. По его мнению, проехать мимо такой личности на машине и узнать друг друга — встречей не является, но кто-то же может оценить это иначе. Поэтому конкретика законопроекту про олигархов очень нужна, уверен чиновник.

Согласился глава парламента и с тем, что из конечного варианта законопроекта убрали момент с тем, что олигархи не могут владеть любыми средствами массовой информации.

"В Конституции не предусмотрено "олигарх" или "не олигарх". В Конституции предусмотрено "гражданин Украины". Все граждане Украины равны перед законом, — отметил Разумков. — Все они имеют равные права, и неважно, есть у них миллионы или нет. Но если гражданин Украины обладает достаточными ресурсами, чтобы приобрести актив (как медиа), он должен иметь на это право".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как к свежеопубликованному проекту "антиолигархического" закона относятся отечественные эксперты.

На портале вы также можете узнать, почему президент Владимир Зеленский считает, что в Украине уменьшилось количество олигархов.


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Источник: https://comments.ua/ua
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comments

Обусуждения

Ігор

сегодня, 13:38

Так само, як шоколадний засновник корупції та регіоналів, приймав закон проти корупції. Який результат? Корупції стало більше. Треба не боротьбу влаштовувати в межах створеної/накнопкодавленої олігархами та їх обслугою з червоними зірками та колорадською стрічкою під вишиванкою (Ярош, Тягнибок, Фаріон, Шуфрич, Чубаров, ..., та подібні москалі) - вже пізно. Це як в комуністичні часи: "Є ще в нас недоліки, але ми з ними боремось". Як не вдосконалювали комуністичне зло, тільки позбувшись його Східна Європа почала розвиватись. В окупованій імперією Україні все лишили: "Не всі ж комуняки були погані, деякі ідейно впроваджували колективізацію, розкулькулювали, боролись з ворогами народу, тощо. Систему корупції та олігархічної хунти треба зносити і починати з нуля. За п'ять років Україна повинна наздогнати Польщу. Тобто: за пів року повністю нові, прості правила - однакові для всіх; останні 4,5 року, на розвиток. Інакше олігархи, як зараз під КС, наймуть за 30 рублів агресора, продажних "патріотів" з трипалими прапорами ВО "Свобода", рятувати земельних олігархів Герегу, Косюка, ..., від реформи.

Володимир

сегодня, 13:32

А як виросте мій достаток в 2500грн пенсії в результаті цього закону якщо ніяк то це фуфло

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