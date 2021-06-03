«В Конституции не предусмотрены»: Разумков высказался о законе об олигархах

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Вечканова Елена
Последние
несколько дней украинцы активно обсуждают подготовку парламента к рассмотрению и
вероятному приятию закона, который установит в Украине четкое понятие "олигарх".
Как передает парламентский корреспондент портала "Комментарии" Мария Гергелюк, проект
закона под номером 5599 поддерживает и глава Верховной Рады Украины Дмитрий
Разумков.
Дмитрий Разумков поддержал закон о деолигархизации. Фото: УП
По мнению
Разумкова, которым он поделился во время брифинга в парламенте, законопроект
про деолигархизацию является очень важным как для политиков, так и обычных
украинцев.
Как объяснил
политик, одним из таких непростых вопросов является влияние Совета нацбезопасности
и обороны на выполнение положений законопроекта. По мнению Дмитрия Разумкова,
изначально СНБО не является тем органом, который предназначен для определения
граждан по различным категориям, в т.ч. "олигархических".
К тому же, напомнил
чиновник, действие этого законопроекта должно распространиться на следующие
десять лет. За это время, говорит Разумков, может поменяться президент, и никто
не знает, каким образом он будет использовать "закон об олигархах" и СНБО в своих
интересах, ведь в украинской истории были разные неприятные инциденты.
Также Дмитрий Разумков
считает, что закон №5599 следует принимать в связке с некоторыми другими документами.
Среди таких он выделяет закон о лоббизме, который позволит представителям бизнеса
и властям сотрудничать в правовой плоскости, совместно работая на благо
государства.
Отдельно Разумков
подчеркнул, насколько важно в отдельных моментах прописать закону четкие
механизмы действия. Для примера он привел то же декларирование встреч. По его
мнению, проехать мимо такой личности на машине и узнать друг друга — встречей
не является, но кто-то же может оценить это иначе. Поэтому конкретика
законопроекту про олигархов очень нужна, уверен чиновник.
Согласился глава
парламента и с тем, что из конечного варианта законопроекта убрали момент с
тем, что олигархи не могут владеть любыми средствами массовой информации.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как к свежеопубликованному проекту "антиолигархического" закона относятся отечественные эксперты.
На портале вы
также можете узнать, почему президент Владимир Зеленский считает, что в Украине уменьшилось количество олигархов.
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сегодня, 13:38
Так само, як шоколадний засновник корупції та регіоналів, приймав закон проти корупції. Який результат? Корупції стало більше. Треба не боротьбу влаштовувати в межах створеної/накнопкодавленої олігархами та їх обслугою з червоними зірками та колорадською стрічкою під вишиванкою (Ярош, Тягнибок, Фаріон, Шуфрич, Чубаров, ..., та подібні москалі) - вже пізно. Це як в комуністичні часи: "Є ще в нас недоліки, але ми з ними боремось". Як не вдосконалювали комуністичне зло, тільки позбувшись його Східна Європа почала розвиватись. В окупованій імперією Україні все лишили: "Не всі ж комуняки були погані, деякі ідейно впроваджували колективізацію, розкулькулювали, боролись з ворогами народу, тощо. Систему корупції та олігархічної хунти треба зносити і починати з нуля. За п'ять років Україна повинна наздогнати Польщу. Тобто: за пів року повністю нові, прості правила - однакові для всіх; останні 4,5 року, на розвиток. Інакше олігархи, як зараз під КС, наймуть за 30 рублів агресора, продажних "патріотів" з трипалими прапорами ВО "Свобода", рятувати земельних олігархів Герегу, Косюка, ..., від реформи.
Володимир
сегодня, 13:32
А як виросте мій достаток в 2500грн пенсії в результаті цього закону якщо ніяк то це фуфло