Экватор каденции Зеленского: что мы услышим на пресс-марафоне главы государства

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором привел список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Владимира Зеленского, анонсированный на 26 ноября.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Исходя из списка, чего ожидать на пресс-марафоне? Какие темы будут затронуты? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Вопросов у общества к президенту накопилось много

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что список из 30 СМИ – показательный. И отмечает, что в нем представлены пять иностранных СМИ (Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg, ВВС).

Плюс определенные разъяснения мы видим от пресс-службы президента, от советников главы его Офиса", – отмечает аналитик. "Для пресс-конференции президента, как мне кажется, могла бы быть более широкая палитра. А так видим усеченный вариант как иностранной, так и украинской прессы. Но явно у президента нет желания устраивать недельный марафон по вопросам-ответам и бить прошлые рекорды. Хоть вопросов как раз таки накопилось много. Впрочем, частично некоторые Зеленский может осветить не только сегодня, но и в ежегодном послании президента к Раде 1 декабря.

Но всё равно, вопросов у общества накопилось много. По мнению Александры Решмедиловой, так или иначе, их все поднимут сегодня. И говорить, скорее всего, будут, как минимум, по семи блокам.

Первый – имиджевый. Обнародование Pandora Papers (оффшоры), "вагнергейт", отдельные журналистские расследования (юбилей Ермака, коррупция и так далее).

Второй блок – безопасность. Будет — не будет война? Нападет — не нападет РФ? Введут – не введут военное положение? Разные мнение транслируются. Важно, что скажет именно президент. Александра Решмедилова предполагает, что он сконцентрирует в своих ответа то, что уже озвучили глава МИД Кулеба, секретарь СНБО Данилов и прочие представители Зе-команды вчера на "плюсах" в программе "Право на владу".

Третий блок – энергетика. Как пройдем отопительный сезон? Почему подошли к нему с такими проблемами? Замерзнем — не замерзнем? Будет свет – не будет? Транзит, поставки газа и так далее.

Четвертый блок – общая экономика. Бюджет, новое соглашение с МВФ, что вообще происходит. Будет ли общий локдаун для экономики?

Отсюда, по мнению аналитика, вытекает пятый блок вопросов – ковид. Чемпионы мы по борьбе с ним или нет? Что с вакцинацией, с обеспечением больниц, с сертификатами и так далее.

Шестой блок – свобода слова, СМИ, отношения с журналистами.

Связанный с ним седьмой блок – деолигархизация, передел медиа, бодание ОП с рядом олигархов и так далее.

Максимум на что пойдет ОП – допрос Ермака в Государственном бюро расследований (что уже анонсировано). Возможно, временно отстранение от исполнения обязанностей на время расследования. При этом не будем забывать, что ГБР — подконтролен президенту. Так что всё будет предсказуемо". "По времени всё это займет два-три часа. Но ничего глобального, глубинного неожиданного там не прозвучит, – уверена Александра Решмедилова. – Не выйдет Зеленский, как в свое время Ельцин, с заявлением "я устал, я ухожу". Не будет он увольнять и Ермака, чего требуют активисты.

Вопросы стали острее, а президент – более оторванным от народа

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова уверена, что президент проводит этот пресс-марафон не потому что такой лояльный и открытый, а чтобы окончательно не быть обвиненным в антинародности, антидемократичности, в тоталитаризме, в "лукашенчине".

"Список СМИ — прогнозируемо урезан по сравнению с двумя предыдущими большими пресс-конференциями. То, что было 10 октября 2019 года в фуд-холле Kyiv Food Market (тогда общение Зеленского со СМИ длилось более 14 часов, а аккредитировано было около 300 журналистов) – это была одноразовая акция гипернародности, гиперлояльности. Ясно было, что такое уже не повторится. Вопросы стали острее, а президент – более оторванным от народа", – поясняет эксперт.

По мнению Анне Быковой, в этот раз список журналистов хоть и не абсолютно лоялен к Зеленскому, но выверен так, чтобы избежать большого количества неудобных вопрос. Они, конечно, будут. Но – дозировано…

выдавать в наличной форме. Однозначно, что мы услышим заготовки даже, если что-то вдруг пойдет не по сценарию". "Возможно, часть вопросов уже согласована с пресс-службой президента. Возможно, что даже все. Не исключаю, что есть некие рамки тем, пожелания по вопросам. К тому же, стоит ожидать озвучивание заготовленных президентом тезисов, независимо от вопросов, которые будут задаваться, – прогнозирует Анне Быкова. – Классически затронут темы конфликта на Донбассе, финансово-экономической ситуации в Украине, вопросов охраны здоровья. Президент, скорее всего, займет позицию якобы лояльную к людям, будет говорить, что нужно бонусы за вакцинацию

Ранее на портале "Комментарии" — Разоблачения и острая критика Зеленского с Ермаком: оправданы ли обвинения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!