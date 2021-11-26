Экватор каденции Зеленского: что мы услышим на пресс-марафоне главы государства

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Елизавета Черных
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором привел список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Владимира Зеленского, анонсированный на 26 ноября.
Владимир Зеленский - фото: Офис Президента
Исходя из списка, чего ожидать на пресс-марафоне? Какие темы будут затронуты? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что список из 30 СМИ – показательный. И отмечает, что в нем представлены пять иностранных СМИ (Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg, ВВС).
Но всё равно, вопросов у общества накопилось много. По мнению Александры Решмедиловой, так или иначе, их все поднимут сегодня. И говорить, скорее всего, будут, как минимум, по семи блокам.
Первый – имиджевый. Обнародование Pandora Papers (оффшоры), "вагнергейт", отдельные журналистские расследования (юбилей Ермака, коррупция и так далее).
Второй блок – безопасность. Будет — не будет война? Нападет — не нападет РФ? Введут – не введут военное положение? Разные мнение транслируются. Важно, что скажет именно президент. Александра Решмедилова предполагает, что он сконцентрирует в своих ответа то, что уже озвучили глава МИД Кулеба, секретарь СНБО Данилов и прочие представители Зе-команды вчера на "плюсах" в программе "Право на владу".
Третий блок – энергетика. Как пройдем отопительный сезон? Почему подошли к нему с такими проблемами? Замерзнем — не замерзнем? Будет свет – не будет? Транзит, поставки газа и так далее.
Четвертый блок – общая экономика. Бюджет, новое соглашение с МВФ, что вообще происходит. Будет ли общий локдаун для экономики?
Отсюда, по мнению аналитика, вытекает пятый блок вопросов – ковид. Чемпионы мы по борьбе с ним или нет? Что с вакцинацией, с обеспечением больниц, с сертификатами и так далее.
Шестой блок – свобода слова, СМИ, отношения с журналистами.
Связанный с ним седьмой блок – деолигархизация, передел медиа, бодание ОП с рядом олигархов и так далее.
Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова уверена, что президент проводит этот пресс-марафон не потому что такой лояльный и открытый, а чтобы окончательно не быть обвиненным в антинародности, антидемократичности, в тоталитаризме, в "лукашенчине".
По мнению Анне Быковой, в этот раз список журналистов хоть и не абсолютно лоялен к Зеленскому, но выверен так, чтобы избежать большого количества неудобных вопрос. Они, конечно, будут. Но – дозировано…
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