Из-за оффшоров президенту Чили объявили импичмент: грозит ли это Зеленскому

В Чили нижняя палата парламента проголосовала за оглашение импичмента действующему президенту Себастьяну Пиньере, который фигурирует в материалах Pandora Papers как участник коррупционной схемы. В Украине с этим – тишь да гладь, хоть президент Владимир Зеленский также попал в Pandora Papers.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Почему сложилась такая ситуация, что в Украине коррупция и уклонения от налогов среди топ-чиновников оказываются безнаказанными? Как это можно изменить? Или в "Оффшоре 95" нет ничего противозаконного? Разобраться в этих вопросах изданию "Комментарии" помогли эксперты.

Вряд ли ситуация приведет Зеленского к импичменту. Ведь у него были оффшоры, когда он не занимался политической карьерой

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что по чисто формальным признакам, Зеленский избавился от оффшоров, еще когда не был президентом. О чём, кстати, сам рассказал.

"Но кому он передал права? Своему помощнику Шефиру. И эти оффшоры никуда не исчезли. Вопрос в том, насколько они продолжают действовать, получает ли Зеленский дивиденды. Второй момент – есть ли у нас правоохранительные органы, которые готовы это фиксировать", – отмечает Тарас Загородний.

По его словам, есть феерическая по своей толерантности к Зеленскому проверка его декларации от Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), которая не нашла никаких нарушений.

"Всё это говорит о том, что антикоррупционная вертикаль, которую нам создавали, это чистой воды фикция. Она не работает незаангажированно, обслуживая исключительно интересы действующей власти – сейчас Офиса президента Зеленского", – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание на этические моменты. В том числе: правильно ли было уклоняться от налогов, выводить деньги в оффшоры – и при этом рассказывать о том, какие плохие оффшоры, обвинять в этом оппонентов.

"Но вряд ли эти моменты приведут Зеленского к импичменту. Ведь у него были оффшоры, когда он не занимался политической карьерой. То есть, из бюджета деньги точно не брал, – поясняет Тарас Загородний. – Правда, в связи с Pandora Papers есть другой вопрос – проводили ли с помощью этих оффшоров какие-то операции, связанные с деньгами ПриватБанка в 2014-16 гг? Часть дел, связанных с выведением средств из ПриватБанка, сейчас расследуется в США. Но даже если такой вопрос возникнет, у нас им заниматься некому. НАПК, САП, НАБУ пока выглядят неэффективными".

Изменить ситуацию, по мнению эксперта, может только качественная работа незаангажированных правоохранительных органов или перезапуск антикоррупционных. Иначе не получится. Ну и важно, чтобы у самих украинцев исчезла толерантность к коррупции.

Оффшорную историю можно и будут использовать в политических целях – то есть, не в плоскости права, а в плоскости пиара

Экономический эксперт Александр Гаврутенко напоминает, что согласно Конституции Украины, импичмент президенту можно объявить только в случае свершения им "государственной измены или другого преступления".

"Данные с оффшорных счетов вряд ли способны обосновать в отношении Зеленского или то, или другое – там нет ни государственной измены, ни состава какого-то преступления по действующему криминальному законодательству. Но там есть неприятная история, которую можно и будут использовать в политических целях – то есть, не в плоскости права, а в плоскости пиара", – подчеркивает эксперт.

Но это, уверен Александр Гаврутенко, вряд ли сможет серьезно влиять на рейтинги и политические позиции и Зеленского, и партии "Слуга народа". Ведь озвучивать и развивать эту тему должны их прямые политические оппоненты, которые в оффшорных вопросах сами куда более "зашкваренные".

"А если бы даже нашлись неоспоримые основания для импичмента, провести его в условиях тотального контроля над всеми государственными институтами Офисом президента было бы невозможно, – поясняет Александр Гаврутенко. – По озвученным выше причинам, тема с оффшорами Зеленского не будет иметь для него никаких последствий. Чего не скажешь о стране в целом, имиджу которой каждым днем этого президентства наносится непоправимый ущерб".

Ранее "Комментарии" писали, что эксперт рассказал, что самое главное в оффшорном скандале и против кого могут ввести санкции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!