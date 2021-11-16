Тысяча гривен от Зеленского: сработает ли инициатива вакцинировать всю Украину

Президент Зеленский объявил о старте программы поддержки "креативного, спортивного и транспортного" секторов экономики. Граждане Украины, получившие две дозы вакцины, смогут получить через "Дію" 1000 гривен и потратить их на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эту президентскую инициативу.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Инициативу президента необходимо было бы ограничить по возрасту, а именно – стимулировать в основном население пенсионного возраста

Экономический эксперт Даниил Монин считает инициативу Зеленского выдать 1000 гривен тем, кто прошел полный курс вакцинации, положительной.

"Единственное – ее необходимо было бы ограничить по возрасту. А именно – стимулировать в основном население пенсионного возраста, которое наиболее подвержено риску погибнуть от болезни", – говорит Даниил Монин.

Он обращает внимание, что Зеленский пообещал выделить из бюджета 3 млрд грн на это, что позволит выдать деньги 3 млн человек. В следующем году на эти цели, скорее всего, заложат ещё средства.

"В целом, средства сейчас есть из-за перевыполнения доходной части бюджета, – отмечает эксперт. – В следующем же году вероятна большая инфляция и повышение тарифов вследствие индексации пенсий. Поэтому дополнительно помогать малообеспеченным придется – теми или иными способами. И такая форма поддержки – вполне может быть, как одна из форм. Тем более, если она позволит снизить рост заболеваемости и смертности от ковида".

На украинцев куда более действуют наказания и те же запреты, нежели поощрения

Врач, блогер, писатель Наталья Николаева называет инициативу полезной, но серьезно запоздавшей.

"Сейчас она точно немного не вовремя. Ну, это как – поздно пить "Боржоми". Это такое очередное популистское решение, ни к чему конкретному не приводящее, – уверена Наталья Николаева. – Такой ход следовало пробовать сразу".

При этом, отмечает врач, как показывает практика, на наш народ куда более действуют наказания и те же запреты, нежели поощрения.

Чтобы вакцинировать нужное количество населения, нам нужно около 20 млрд

Социолог, профессор социологии Павел Кутуев рассуждает следующим образом:

"Давно нужно было думать о просветительской кампании – активной, агрессивной – с целью пропаганды вакцинации. И параллельно о неких формах поощрения людей вакцинироваться, учитывая, что в Украине этот процесс идет медленно".

Впрочем, отмечает эксперт, у президентской инициативы есть свои слабые места.

"С одной стороны, инициатива переводить по тысяче грн тем, кто вакцинироваься, с условием, что эти средства можно использовать на поддержание украинских культуры и спорта – полезный и хороший шаг. С другой – возникает вопрос, насколько он реализуем. Ведь нам необходимо вакцинировать 70-80% населения для выработки коллективного иммунитета. В развитых странах всё чаще говорят о необходимости бустерной, третьей дозы вакцин, для людей категории 50+. А сейчас у нас две дозы вакцины получили менее 9 млн человек , одну дозу – 12,3 млн. В процентном отношении – это около 30% населения. То есть, чтобы вакцинировать нужное количество населения, нам нужно около 20 млрд. Откуда их взять? Возникают вопросы реалистичности", – считает Павел Кутуев.

По его мнению, нынешние власть имущие выступают в роли этаких маниловых. Хотят чего-то хорошего, но не продумывают конкретный и главное реалистичный путь достижения этого хорошего. Манилов, персонаж гоголевских "Мертвых душ", тоже имел прекрасные мечты. Но ничего не делал для их реализации. Так и здесь.

"Возможно, стоило бы подумать о механизме лотереи (как, к примеру, в США), с тем, чтобы в ней обязательно были выигравшие. Такой подход, с одной стороны, был бы стимуляцией и мотивацией, а с другой – не столь обременителен для бюджета", – резюмирует Павел Кутуев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Омелян раскритиковал инициативу Зеленского по вакцинации, заявив, что у власти проблемы с математикой.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!