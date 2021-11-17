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Bellingcat выложила отчет по делу «вагнеровцев»: что теперь ждет Офис президента

Bellingcat опубликовала первую часть расследования о вероятном срыве операции с вагнеровцами. Журналисты утверждают, что эта операция не имела аналогов по своей сложности и масштабу

сегодня, 20:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Международная группа расследователей Bellingcat, наконец, выложила отчет по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российской ЧВК "Вагнер" летом 2020 года. Как оцениваете приведенные данные? К чему они могут привести? Оправдались ли ожидания от расследования, которое анонсировали и переносили почти год? В интервью изданию "Комментарии" на эти вопросы получили ответы от наших экспертов.

Bellingcat выложила отчет по делу «вагнеровцев»: что теперь ждет Офис президента

Bellingcat выпустил первую часть фильма о сливе операции с вагнеровцами. Фото: Украинская правда

Владимиру Зеленскому дали последний шанс, чтобы он сам назвал тех, кто "слил" спецоперацию

Политолог Виктор Таран признался, что первая часть расследования у него вызывает гордость за украинские спецслужбы.

"Как отмечают сами расследователи, операция, которая готовилась два года и была санкционирована в 2018 году еще президентстве Петра Порошенко, не имела аналогов в мире. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны, Служба безопасности Украины (СБУ) выполнили колоссальный объем работы: сбор информации, идентификация преступников, подготовка "легенд". Напоминает мне шпионские книги и романа из детства. Но это происходило здесь и сейчас. В реальности. Не хуже, чем у израильского "Моссада" и британской Ми-5. Потому у меня гордость за наших ребят. Независимо от результата", – поясняет эксперт.

А вот касательно того, что произошло потом, у Виктора Тарана – огромная грусть. Ведь судя по той информации, которая дозировано представлена в первой части расследования (и которую, похоже, разовьют во второй), можно утверждать, что в последний момент спецоперация была сорвана именно по вине украинской стороны.

"Конечно, нужно еще дождаться выхода расследования в полном объеме. Но пока имеем такие выводы. И если "слив" операции именно украинскими властями подтвердится, это будет иметь непредсказуемые последствия, – прогнозирует политолог. – С моей точки зрения, расследование поделили на две "серии", и остановили первую так, что до конца непонятно, кто же "слил" спецоперацию, неспроста. Похоже, президенту Владимиру Зеленскому дали последний шанс, чтобы он сам назвал тех, кто "слил" спецоперацию, вывел себя из-под удара и очистился от того окружения, на которое уже все показывают пальцем. Речь, прежде всего, о главе Офиса президента – Андрее Ермаке и первом заме секретаря СНБО Руслане Демченко. У Зеленского два варианта. Либо он между первой и второй частями расследования сделает это – и получит шанс остаться, не стать изгоем, не стать нерукопожатым. Либо он ничего не предпримет – и пойдет по пути позднего Кучмы (2002-2003 гг), который после скандала с "Кольчугами" стал тем, с кем на Западе никто не хотел иметь дела".

Расследование Bellingcat фактически подтвердило, что в действиях Банковой не было преступного умысла

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что результаты расследования не удовлетворят ни Офис президента, ни его оппонентов.

"Оппозиция не получила четких меседжей, что Зеленский и его окружение сливали информацию белорусскому КГБ или российскому ФСБ, – поясняет он. – Расследователи Bellingcat не увидел в действиях украинской власти признаков государственной измены. Они отметили: было принято политическое решение отложить операцию, что привело к провалу. Но мы можем говорить лишь о неэффективных действиях политиков, а не о госизмене. Соответственно, такая позиция не может понравиться той же "Европейской солидарности" Порошенко и другим оппонентам власти. С другой стороны, сама власть выглядит в этой ситуации довольно блекло. Во-первых, становится окончательно понятно, что спецоперация была (от чего власть открещивалась около полугода). Во-вторых, именно из-за неэффективных действий власти (просто ошибка или преступная ошибка) — спецоперация была сорвана. Потому опубликованное расследование не может понравиться ни одной из сторон, задействованных в этой истории".

По мнению Николая Мельника, ни к чему это расследование, скорее всего, не приведет. Вопрос, связанный с делом вагнеровцев не является актуальным для украинского общества, поясняет он. Куда важнее для украинцев – борьба с коррупцией и ситуация с тарифами.

"Я не вижу, чтобы после этой информации украинское общество (включая политическое) было как-то серьезно взволновано. Для украинцев не так важно, была эта спецоперация или нет. К тому же, власть ранее признала, что проводились определенные следственные действия относительно ЧВК "Вагнер". Так что расследование Bellingcat, фактически подтвердившие, что в действиях Банковой не было преступного умысла, разве что неэффективные действия, в какой-то мере даже более выгодно Зеленскому", – резюмирует аналитик.

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Источник: https://comments.ua/
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