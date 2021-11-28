Политический декабрь в Украине: эксперты прогнозирует проблемы для власти

Внутриполитический прогноз для Украины на декабрь. Какие важные события могут произойти? Как они отразятся на стране? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

Рада (фото из открытых источников)





Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что на первом плане в декабре будут несколько этапных голосований в Раде. Они, по мнению эксперта, являются важными с точки зрения дальнейшего развития ситуации в стране.





"Во-первых, это, конечно, госбюджет-2022, голосование во втором чтении. Казалось бы, с этим не должно возникнуть особых проблем. Но на фоне последних событий, связанных, в том числе, с формированием новых межфракционных объединений, усилением позиций экс-спикера Дмитрия Разумкова, тем, что депутатские группы, которые голосовали синхронно с властью, начали повышать ставки в вопросах такой поддержки – возможны определенные сюрпризы. Неприятные для Банковой и Грушевского", прогнозирует эксперт.





По его мнению, второй момент, который повлияет на ситуацию в стране – это решение вопроса касательно законопроекта о столице (с целью лишить мэра Киева Виталия Кличко поста главы КГГА). А именно: в каком формате будет проголосован, как будет проголосован и будет ли…

"Всё это может серьезно преобразить политическую ситуацию, привести к дополнительной напряженности. Кличко явно не собирает отступать. Он будет жестко сопротивляться атакам со стороны Зеленского и Ко – с использованием всех, доступных ему инструментов. А их достаточно много. Плюс все, кто выступает сейчас против действующей власти, являются его пусть и ситуативными, но – потенциальными союзниками, – поясняет Игорь Рейтерович. – Третий момент – продолжение кейса так называемой деолигархизации.





Это связано как с теми законопроектами, которые уже есть в Раде, так и с новыми инициативами, которые может принять тот же Совет нацбезопасности и обороны. Противостояние, как минимуму, между властью и Ринатом Ахметовым, а, по большому счету, и многими другими олигархами (которые пока чуть в стороне, но в любой момент готовы включиться) – я думаю, что оно еще даже не вышло на свой пик. И этот пик возможен как раз таки в декабре".





Кроме того, эксперт предполагает, что именно в начале зимы ребром встанет вопрос энергетической безопасности. А это напрямую будет влиять и на политические события. Так или иначе, это связано и с бюджетом, и с деолигархизацией.





"Этот инструмент могут использовать как власть, так и ее противники. К примеру, Офис президента попытается раскрутить мысль, что якобы именно олигархи ради сохранения своих позиций готовы "заморозить" Украину, – отмечает Игорь Рейтерович. – Будет и ряд других факторов – продолжение темы вагнергейта, раскачка ситуации, связанной с требованием отставки главы Офиса президента (ОП) – Андрея Ермака. Многие группы почувствовали слабину власти. И будут пытаться ее использовать по максимуму".





Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая считает, что вряд ли именно в декабре стоит ожидать неких глобальных политических потрясений. Предновогоднее время к этому не располагает, поясняет она.





"Впрочем, возможно, заявления, сделанные президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона, получат определенные ответ со стороны самого богатого украинца Рината Ахметова. Ведь глава государства фактически обвинил его в возможном вовлечении к попытке госпереворота. Ахметов как человек достаточно сильный, принципиальный, вряд ли оставит такие выпады без последствий. Возможно, последует обращение в суд. Подобные действия в отношении президента уже анонсировали нардеп Лерос, экс-руководитель Главного управления разведки (ГУР) Бурба. Так что Зеленского могут ожидать от трех до пяти судебных разбирательств", – прогнозирует Елена Броницкая.





Она также отмечает, что так как Временная следственная комиссия (ВСК) по вагнергейту, которая работала под руководством Марьяны Безуглой из фракции "Слуга народа", не оправдала надежд, возможно, в декабре снова поднимут вопрос о появлении в стенах украинского парламента новой ВСК по этому делу.





"На мой взгляд — это было бы правильно, если бы в эту ВСК вошли независимые СМИ, оппозиционные политики, а также представители гражданские общества, – говорит Елена Броницкая. – Не исключено, что ВСК по странной смерти нардепа Полякова может представить некие громкие данные, в том числе, что это было убийство".





По словам эксперта, вполне возможны акции протеста, особенно, когда придут платежки за жилищно-коммунальные услуги. Она также напоминает, что с 1 декабря анонсирована бессрочная акция с требованием отставки главы ОП Ермака.





"Но учитывая, что Зеленский, похоже, беззаветно предан этому чиновнику, я сомневаюсь, что он пойдет на увольнение этого персонажа, – отмечает Елена Броницкая. – Особых кадровых ротаций в Кабмине также не ожидаю. Основная, похоже, была сделана в начале ноября. И пока не видно, что планируется новая. Что точно прогнозируется, так это то, что рейтинги власти продолжат осыпаться. Потому что нигде не видно улучшений, везде – сплошные провалы".





Напомним, 2 ноября, Верховная Рада приняла, наконец, в первом чтении проект Закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.

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